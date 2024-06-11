«Шаманы ему орудие преступления заговорят»: новосибирцы отреагировали на выходку «писающего мальчика»

Житель Новосибирска Алексей Шум справил нужду со священного перевала на Алтае и зачем-то выложил видеозапись своей выходки в сеть. Такой поступок вызвал гнев местных жителей и общественный резонанс, сибиряку пришлось извиняться. Новосибирцев Алексей тоже не оставил равнодушными: две новости о его поступке собрали более 300 комментариев на NGS.RU. Публикуем самые интересные.
— Народ реально сдурел с этими селфи и «видосиками». Что в голове должно быть, чтоб снимать такое и тем более выкладывать? — задался вопросом Кендурь.
— Шаманы ему орудие преступления заговорят, — пошутил пользователь 281659868.
— Ну скорее он сам себя осквернил, священный перевал как-то эту мелочь переживет, — заметил пользователь))).
— Как создать себе проблему на ровном месте, урок от мастера. Можно пожелать ему вынести из этого опыта урок, и сделаться чуточку лучше, — напутствовал Алексея Шума незарегистрированный гость.
— Жалко, что телесные наказания отменены, а то публичная порка была бы в самый раз, — посетовал Barmaleя.
— Стыдно за этого новосибирца! — заявил Гость.
— Правильно он сказал «учитесь на моих ошибках». Глупо выкладывать в сеть что-то подобное. Даже если никого не оскорбишь, станешь известен как писающий мальчик, что точно не на пользу в дальнейшем, разве кроме карьеры в цирке, — заметил незарегистрированный пользователь.
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В конце мая мы рассказали, как дагестанцы пролетели полстраны, чтобы заставить блогера извиниться на камеру за секспросвет. Ему пришлось записать аж два видео с просьбой простить его.
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