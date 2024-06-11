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Культура «Шаманы ему орудие преступления заговорят»: новосибирцы отреагировали на выходку «писающего мальчика»

«Шаманы ему орудие преступления заговорят»: новосибирцы отреагировали на выходку «писающего мальчика»

Сибиряк справил нужду со священного для алтайцев перевала

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8 комментариев
Алексей Шум заявил, что осознал свою ошибку, сделал выводы и удалил видео. Он отметил, что из-за опубликованных кадров поставил под удар своих друзей и близких.

Житель Новосибирска Алексей Шум справил нужду со священного перевала на Алтае и зачем-то выложил видеозапись своей выходки в сеть. Такой поступок вызвал гнев местных жителей и общественный резонанс, сибиряку пришлось извиняться. Новосибирцев Алексей тоже не оставил равнодушными: две новости о его поступке собрали более 300 комментариев на NGS.RU. Публикуем самые интересные.

— Народ реально сдурел с этими селфи и «видосиками». Что в голове должно быть, чтоб снимать такое и тем более выкладывать? — задался вопросом Кендурь.

— Шаманы ему орудие преступления заговорят, — пошутил пользователь 281659868.

— Ну скорее он сам себя осквернил, священный перевал как-то эту мелочь переживет, — заметил пользователь))).

— Как создать себе проблему на ровном месте, урок от мастера. Можно пожелать ему вынести из этого опыта урок, и сделаться чуточку лучше, — напутствовал Алексея Шума незарегистрированный гость.

— Жалко, что телесные наказания отменены, а то публичная порка была бы в самый раз, — посетовал Barmaleя.

— Стыдно за этого новосибирца! — заявил Гость.

— Правильно он сказал «учитесь на моих ошибках». Глупо выкладывать в сеть что-то подобное. Даже если никого не оскорбишь, станешь известен как писающий мальчик, что точно не на пользу в дальнейшем, разве кроме карьеры в цирке, — заметил незарегистрированный пользователь.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

В конце мая мы рассказали, как дагестанцы пролетели полстраны, чтобы заставить блогера извиниться на камеру за секспросвет. Ему пришлось записать аж два видео с просьбой простить его.

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