Пушкин в метро и в правительстве: новосибирцы читали стихи и ездили бесплатно — видео с дня рождения поэта

Стихотворения Пушкина читали дети, студенты, пенсионеры и чиновники Источник: NGS.RU

Акция «Читаем Пушкина в метро» прошла в Новосибирске с 2012 года в День русского языка — 6 июня. Ее участниками становятся до 4000 человек разных возрастов. Она проходит на ленинской линии метрополитена. В этом году для организации мероприятия были задействованы около 200 волонтеров, которые встречали пассажиров на восьми станция красной ветки и предлагали им прочитать несколько строк из репертуара великого русского поэта.



— Цель этой акции очень простая: сегодня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина создать пассажирам новосибирского метро праздничное настроение и вспомнить замечательное творчество поэта. Нам очень приятно, что ежегодно, 6 июня, ее участниками становятся от 3500 человек, — сказала директор фонда «Родное слово» Людмила Монахова.



Акция проходила с 9:30 до 17:00. На открытии первым выступил заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев. Другие члены регионального Правительства тоже читали стили Александра Пушкина, правда онлайн. Публикации главы ведомств размещали в социальных сетях с тегом #СибирьчитаетПушкина.



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