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Культура Пушкин в метро и в правительстве: новосибирцы читали стихи и ездили бесплатно — видео с дня рождения поэта

Пушкин в метро и в правительстве: новосибирцы читали стихи и ездили бесплатно — видео с дня рождения поэта

Традиционная акция, посвященная Александру Пушкину, прошла уже в 10-ый раз

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Стихотворения Пушкина читали дети, студенты, пенсионеры и чиновники

Акция «Читаем Пушкина в метро» прошла в Новосибирске с 2012 года в День русского языка — 6 июня. Ее участниками становятся до 4000 человек разных возрастов. Она проходит на ленинской линии метрополитена. В этом году для организации мероприятия были задействованы около 200 волонтеров, которые встречали пассажиров на восьми станция красной ветки и предлагали им прочитать несколько строк из репертуара великого русского поэта.

— Цель этой акции очень простая: сегодня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина создать пассажирам новосибирского метро праздничное настроение и вспомнить замечательное творчество поэта. Нам очень приятно, что ежегодно, 6 июня, ее участниками становятся от 3500 человек, — сказала директор фонда «Родное слово» Людмила Монахова.

Акция проходила с 9:30 до 17:00. На открытии первым выступил заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев. Другие члены регионального Правительства тоже читали стили Александра Пушкина, правда онлайн. Публикации главы ведомств размещали в социальных сетях с тегом #СибирьчитаетПушкина.

Насколько вы хорошо знаете творчество поэта можно проверить, пройдя тест на нашем сайте.

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