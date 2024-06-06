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Культура В Новосибирской филармонии назначен новый худрук - прошлый ушел со скандалом

В Новосибирской филармонии назначен новый худрук - прошлый ушел со скандалом

С 2015 дирижёр и постановщик работал в Московском театре мюзикла

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Ткаченко отметил, что предложение возглавить филармонию стало для него неожиданностью

Арсений Ткаченко назначен художественным руководителем Новосибирской филармонии. Об этом сообщает сайт учреждения.

— Арсений Ткаченко уже сформировал новую программу на следующий сезон, исходя из своих творческих планов, согласовав ее с оркестром. И мы очень рады, что в следующий творческий сезон входим с новым художественным руководителем и главным дирижером, — отметила гендиректор филармонии Ирина Устинова.

В филармонии подчеркнули, что ранее сотрудничали с Ткаченко.

— Для меня не стоит вопрос имперских амбиций. Для меня первым был вопрос — как мы можем с филармонией, оркестром друг другу быть полезны. Когда понял ответы, тогда и началось активное обсуждение и планирование работы, — прокомментировал свое назначение новый худрук филармонии.

Арсений Ткаченко — москвич, выпускник Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, постоянный приглашенный дирижер Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», заместитель художественного руководителя и дирижер НФОР, лауреат III Всероссийского открытого конкурса молодых дирижеров имени Ильи Мусина. С 2015 года Арсений работал в Московском театре мюзикла в качестве дирижера и постановщика.

Должность худрука филармонии оставалась вакантна с октября 2023 года. При увольнении предыдущий художественный руководитель Владимир Калужный заявил, что причиной его ухода стал донос.

Ранее мы рассказали о том, как в Новосибирске строили Дом Ленина и передали его филармонии.

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