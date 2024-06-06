В Новосибирской филармонии назначен новый худрук - прошлый ушел со скандалом

Ткаченко отметил, что предложение возглавить филармонию стало для него неожиданностью Источник: Сайт Московской филармонии, архив НГС











Арсений Ткаченко назначен художественным руководителем Новосибирской филармонии. Об этом сообщает сайт учреждения.



— Арсений Ткаченко уже сформировал новую программу на следующий сезон, исходя из своих творческих планов, согласовав ее с оркестром. И мы очень рады, что в следующий творческий сезон входим с новым художественным руководителем и главным дирижером, — отметила гендиректор филармонии Ирина Устинова.



В филармонии подчеркнули, что ранее сотрудничали с Ткаченко.



— Для меня не стоит вопрос имперских амбиций. Для меня первым был вопрос — как мы можем с филармонией, оркестром друг другу быть полезны. Когда понял ответы, тогда и началось активное обсуждение и планирование работы, — прокомментировал свое назначение новый худрук филармонии.

Арсений Ткаченко — москвич, выпускник Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, постоянный приглашенный дирижер Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», заместитель художественного руководителя и дирижер НФОР, лауреат III Всероссийского открытого конкурса молодых дирижеров имени Ильи Мусина. С 2015 года Арсений работал в Московском театре мюзикла в качестве дирижера и постановщика.

Должность худрука филармонии оставалась вакантна с октября 2023 года. При увольнении предыдущий художественный руководитель Владимир Калужный заявил, что причиной его ухода стал донос.



Ранее мы рассказали о том, как в Новосибирске строили Дом Ленина и передали его филармонии.

