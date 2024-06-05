Сати Казанова требует 600 тысяч с организаторов концерта — его отменили из-за траура после теракта в «Крокусе»

Экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова подала в суд на компанию «Сикс», которая занимается бронированием площадок для выступлений. На сайте Арбитражного суда Москвы сообщается, что иск был подан 28 мая. По данным Telegram-канала Shot причиной стала отмена концерта Сати, который должен был состояться в клубе «Баунс» 24 марта. Концерт отменили, потому что в этот день был объявлен общенациональный траур после теракта в «Крокус Сити Холл».
Организаторы заявили Shot, что певице предложили выбрать другую дату, но она настаивала на выступлении именно в этот день, а после отказа потребовала вернуть ей деньги за оплаченную аренду. Организаторы отказались, сославшись на договор, который не предусматривал возврат денег, если концерт не состоялся «по независящим от них обстоятельствам».
Сати обратилась в суд, она намерена взыскать 614 тысяч рублей. Мы попытались обратиться за комментарием к менеджеру певицы, но по указанным в ее соцсетях номерам никто не ответил.
Сати Казанова покинула «Фабрику» в 2010 году, сейчас она занимается собственным проектом Sati Ethnica. практикует и преподает йогу, является создательницей фонда творческих инициатив «Культура и жизнь». В 2016 году она уже попадала в скандал после того, как заявила, что ее фонд занимается творческими инициативами, а не «больными, кривыми, косыми детьми». Позже она извинилась за свои слова.