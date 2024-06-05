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Культура Теракт в Crocus City Hall Сати Казанова требует 600 тысяч с организаторов концерта — его отменили из-за траура после теракта в «Крокусе»

Сати Казанова требует 600 тысяч с организаторов концерта — его отменили из-за траура после теракта в «Крокусе»

Организаторы утверждают, что певица отказалась переносить выступление

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Сати Казанова покинула «Фабрику» больше 10 лет назад. Сейчас она занимается собственным проектом Sati Ethnica

Экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова подала в суд на компанию «Сикс», которая занимается бронированием площадок для выступлений. На сайте Арбитражного суда Москвы сообщается, что иск был подан 28 мая. По данным Telegram-канала Shot причиной стала отмена концерта Сати, который должен был состояться в клубе «Баунс» 24 марта. Концерт отменили, потому что в этот день был объявлен общенациональный траур после теракта в «Крокус Сити Холл».

Организаторы заявили Shot, что певице предложили выбрать другую дату, но она настаивала на выступлении именно в этот день, а после отказа потребовала вернуть ей деньги за оплаченную аренду. Организаторы отказались, сославшись на договор, который не предусматривал возврат денег, если концерт не состоялся «по независящим от них обстоятельствам».

Сати обратилась в суд, она намерена взыскать 614 тысяч рублей. Мы попытались обратиться за комментарием к менеджеру певицы, но по указанным в ее соцсетях номерам никто не ответил.

Сати Казанова покинула «Фабрику» в 2010 году, сейчас она занимается собственным проектом Sati Ethnica. практикует и преподает йогу, является создательницей фонда творческих инициатив «Культура и жизнь». В 2016 году она уже попадала в скандал после того, как заявила, что ее фонд занимается творческими инициативами, а не «больными, кривыми, косыми детьми». Позже она извинилась за свои слова.

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Сати Казанова Группа Фабрика Суд Арбитражный суд
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