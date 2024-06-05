Сати Казанова требует 600 тысяч с организаторов концерта — его отменили из-за траура после теракта в «Крокусе»

Экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова подала в суд на компанию «Сикс», которая занимается бронированием площадок для выступлений. На сайте Арбитражного суда Москвы сообщается, что иск был подан 28 мая. По данным Telegram-канала Shot причиной стала отмена концерта Сати, который должен был состояться в клубе «Баунс» 24 марта. Концерт отменили, потому что в этот день был объявлен общенациональный траур после теракта в «Крокус Сити Холл».

