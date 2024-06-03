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Культура «Там вообще всё на фиг снесло»: поход Леры Кудрявцевой на детский день рождения чуть не закончился трагедией

«Там вообще всё на фиг снесло»: поход Леры Кудрявцевой на детский день рождения чуть не закончился трагедией

Ведущая была на празднике вместе с дочкой

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Вертолет чуть не уронил огромные декорации на детей

Телеведущая Лера Кудрявцева пришла с дочкой на детский день рождения, который едва не обернулся трагедией. Площадка для вечеринки, организованной в подмосковном «Сохо Кантри Клаб», оказалась расположена максимально близко к вертолетной площадке, и вертолеты, по словам ведущей, постоянно летали на заправку. В результате декорации упали и «чудом не пришибли детей».

— Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты? — задается вопросом Лера Кудрявцева. — Руководство вообще понимает, что лопасти создают дикий ветер? Там вообще на фиг всё снесло.

Огромные декорации чуть не задавили детей, но к счастью, всё обошлось, никто из гостей и организаторов праздника не пострадал.

Но на этом злоключения Леры Кудрявцевой и ее дочери не закончились — девочка съела рыбу и случайно проглотила косточку.

— Сначала мы помчались в Лапино, там не оказалось дежурного лора, потом рванули в Морозовскую. Эндоскопия, рентген — лор, хирург. Короче, я на стрессе, — рассказала телеведущая, чем закончилась вечеринка для нее и ее дочери.

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Лера Кудрявцева Дети Праздник День рождения
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