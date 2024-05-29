«Доведем ситуацию до абсурда»: как в Красноярском крае хотели уничтожить «Вредные советы» Григория Остера

Вот уже который день на всю страну гремит скандал об уничтожении книги «Вредные советы» Григория Остера, которую обнаружили в магазине села Каратузское Красноярского края. Прокуратура рассмотрела в ней иллюстрации, которые якобы могут травмировать психику детей. Всё как у Остера: «Если разные идеи лезут в голову к тебе, запирай скорее двери и полицию зови». В этом случае позвали хоть и не полицию, но местную прокуратуру...
Наши коллеги из NGS24.RU рассказывают всё, что известно об этой истории, а также выясняют, действительно ли детская книга может нанести непоправимый вред психическому здоровью ребенка или вред здоровью может нанести уничтожение любимых книг?
Изъять и уничтожить
27 мая журналист Андрей Кравченко (псевдоним Антон Орехъ) опубликовал в своем телеграм-канале постановление прокуратуры Каратузского района от 14 мая о необходимости изъять книгу с прилавка магазина и уничтожить тираж из-за «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественного действия, вызывающих у детей страх, ужас или панику». В документе также указали на отсутствие возрастной маркировки, что противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
— Ту самую книжку, которую знали чуть не наизусть еще в 90-е и нулевые. Одно из самых веселых произведений, которые я вообще держал в руках, — говорится в посте журналиста. — Я понял, какой общественный строй мы строим. Развитой идиотизм. И к его построению мы уже совсем близки.
Надзорный орган постановил «рассмотреть вопрос» об изъятии книги Остера с прилавков сельского магазина и об уничтожении тиража, а виновных привлечь к «дисциплинарной ответственности».
«Вредные советы» представляют собой сборник юмористических стихов, пародирующих типичные назидательные советы. Книга издается уже не один десяток лет — впервые ее опубликовали в 1983 году. Спустя столько лет вопросы появились к изображениям на ее страницах.
Тату для ребенка и летящий в учителя нож
NGS24.RU из собственных источников, знакомых с ситуацией, узнал, почему заговорили об уничтожении книги.
Владелица магазина Любовь Дерюшева рассказала корреспонденту NGS24.RU, что у надзорного органа возникли вопросы к изображениям в книге, но не к самому ее содержанию и автору. По ее словам, книга была всего одна, больше ее нет — ее уже уничтожили. Каким образом, она не уточнила. Также женщина не знает, какое наказание ждет ее за заказ всего одной книги для продажи.
Источник NGS24.RU уточнил, что речь идет как минимум о семи изображениях автора «дядя Коля Воронцов» (имя иллюстратора указано в книге. — Прим. ред.), среди них иллюстрации, где ребенку делают татуировку, где в учителя летит нож на 1 сентября, где изображена казнь, где изображена, предположительно, виселица для педагога, где ребенок направляет на самолете мужчину на запад под дулом пистолета, где врачи вырывают ребенку зуб при помощи веревки и двери.
История приобрела общественный резонанс и сейчас активно обсуждается не только на просторах соцсетей, но и в СМИ.
«Унылая пора Пушкина превратится в оду экосексуалам»
Мнение о ситуации ожидаемо разделились на два лагеря. Большинство встало на защиту известного произведения и просит, наоборот, обратить внимание на современные произведения, которые предлагают детям как для чтения, так и для просмотра.
— Я всем своим детям читал эту книжку, причем и на ночь тоже, и когда они еще даже в школу не ходили. Выросли самостоятельные, с семьями и детьми, работают, приносят пользу обществу. У меня в связи с этим вопрос: что с ребенком будет при родителе, который считает эту книжку опасной? Он кого из них собирается вырастить? И кого вырастит? И что еще запретит своим и чужим детям, чтобы уж наверняка? — интересуется пользователь с ником Aleksandr Deyev в нашем телеграм-канале.
— Это, наверное, единственный автор, чьи книги я прочитывала раз по 10 в детстве! Обожала картинки там рассматривать. Такие классные были! «Остров Эскадо» — вспомнила любимую книгу! Аж захотелось перечитать спустя 30 лет, — делится нахлынувшими воспоминаниями пользовательница с ником VeraZ.
— Предлагаю проверить у психиатра того, кто подал заявление в прокуратуру. Детям опасно взаимодействовать с такими взрослыми. Зачатки параноидальной шизофрении держите дома, не тащите в массы, — резко высказался пользователь с ником ReDeadStar <3.
— Теперешние книжки, игрушки, мультфильмы куда страшнее… — высказалась пользовательница с никнеймом Людмила Д. в нашем телеграм-канале.
— Мой сын в семь лет обожал эту книжку. Какие 16+? Скорее, надо делать пометку о противопоказании людям без чувства юмора и психическими расстройствами, — считает еще одна пользовательница с никнеймом Катерина.
—Это они еще мультик «Обезьянки» по произведениям Остера не видели. Там вообще ужас. Злостные нарушения общественного порядка группой лиц, — пишет один читателей
Однако нашлись и те, кто высказался резко против этой книги. По их мнению, произведение надо не просто запретить, но и привлечь всех, кто работал над ее оформлением, к ответственности.
— Ну, явно хорошему книга не учит. Тут еще надо задать вопросы кто ее написал, кто ее разрешил к выпуску в тираж и всем, кто к этому причастны, — заявил анонимный пользователь в комментариях на нашем сайте.
— По факту правильно, книжка дезориентирует детей. Вообще, она для взрослых скорее, — считает пользователь с ником Side.
— Приходя в библиотеку с дочкой, всегда отсматриваю, что за иллюстрации у книг, что она берет, поскольку у безобидных произведений может быть художественное сопровождение, скажем так, недетское от слова совсем. И да, и ребенка даже частичное ознакомление с подобным неиллюзорно пугало, — написал пользователь с ником YUGK.
К числу критиков иллюстраций книги присоединилась и местный депутат Красноярского заксобрания Елена Пензина. Парламентарий поддержала позицию прокуратуры.
— Посмотрев иллюстрации книги Григория Остера, вызвавшей взвизги пятой колонны, поддержу позицию прокуратуры. С такими художниками и «Унылая пора» Пушкина превратится в оду экосексуалам. Нелишним было бы и этих психов внести в запрет и перечень экстремистов, — написала Пензина в своем телеграм-канале.
«Эфемерность какая-то»
В издательстве АСТ, выпустившем книгу Григория Остера «Вредные советы», сообщили NGS24.RU, что не получали официальных обращений от прокуратуры с требованием изъять тираж. Также в издательстве нет постановления, которое опубликовал журналист Антон Орехъ.
— Детская литература — сегмент отечественного книгоиздания, который особенно тщательно регулируется, книги, готовящиеся к изданию, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке. Произведения Остера издаются более 30 лет, сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него, — заявили в АСТ.
В постановлении говорится, что тираж не имел возрастной маркировки. В издательстве сообщили, что пока не могут прокомментировать.
— Дело в том, что мы не понимаем, о чем мы точно говорим пока, для нас эфемерность какая-то, — рассказали в АСТ.
Иллюстратор в издательстве работает не в штате.
Григорий Остер — русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий; заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Создатель жанра «Вредных советов» и автор первого русского детского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями». Автор книг «Папамамалогия», «Ненаглядное пособие по математике», а также сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Котенок по имени Гав».
После общественного резонанса и огласки в СМИ прокуратура Красноярского края прокомментировала историю с книгой.
«Спекуляции не имеют реальных оснований»
В прокуратуре Красноярского края заявили, что в ведомстве не требуют изъять из продажи и уничтожить книгу.
— Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований, — дали официальный комментарий в прокуратуре края вечером 28 мая.
Но действительно ли такого рода картинки могут как-то навредить детям?
«Черный юмор должен присутствовать»
NGS24.RU попросил поэтессу, переводчицу, выпускающего редактора детского литературного журнала «Кукумбер» Дину Крупскую прокомментировать историю с книгой. По ее мнению, картинки вряд ли могут нанести вред ребенку, а черный юмор должен присутствовать даже в детских произведениях.
— Если это вскрывает какие-то его внутренние позывы, ребенковские, то пускай они лучше будут проявлены как картинка, чем они будут внутри умолчаны, понимаете? И сами стихи тоже способствуют тому, чтобы проявлять и высмеивать эти позывы, а вовсе не прятать их, — рассуждает Дина Крупская. — Есть черный юмор, и он должен присутствовать обязательно. Это момент проявления и показывания внутренней агрессии смешной, чтобы внутренняя агрессия не была под запретом. Черный детский юмор должен существовать как форма, куда применять эту внутреннюю агрессию в юморной форме. Это как оправданное и легализированное проявление непременной внутренней агрессии, которая есть у любого человека.
Однако, помимо вопросов к картинкам, в книге могут возникнуть вопросы и к родителям.
«Доведем ситуацию до абсурда»
Психолог Мария Скоробогатова рассказала, что за всю свою практику ни разу не встречала травмированных из-за изображений в этой книге детей. На вопрос о том, могут ли такого рода иллюстрации нанести вред неокрепшим умам, психолог отметила, что здесь некоторым родителям нужно поработать со своей гиперопекой.
— По этому поводу мне хочется рассказать анекдот, который не далек от реальности: «Одна мама так боялась нанести своему ребенку психологическую травму, что нанесла этим психологическую травму». Мне кажется, что если мы будем учитывать все возможные варианты травмирования ребенка, то мы доведем ситуацию до абсурда. Ребенок может «травмироваться» даже нашими благими намерениями, — сказала Мария Скоробогатова. — Я очень долгое время работаю с детьми. У меня были дети, которые испытывали тревогу от просмотров видео на YouTube, фильмов или мультиков. Я знаю детей, которые испытывают тревогу при чтении «Гарри Поттера» или «Волшебника Изумрудного города». Или боятся игрушек... Но вот от картинок данной книги — нет. Таких детей я не встречала.