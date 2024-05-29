«Доведем ситуацию до абсурда»: как в Красноярском крае хотели уничтожить «Вредные советы» Григория Остера

Прокуратура во «Вредных советах» нашла вредные изображения Источник: источник NGS24.RU











Вот уже который день на всю страну гремит скандал об уничтожении книги «Вредные советы» Григория Остера, которую обнаружили в магазине села Каратузское Красноярского края. Прокуратура рассмотрела в ней иллюстрации, которые якобы могут травмировать психику детей. Всё как у Остера: «Если разные идеи лезут в голову к тебе, запирай скорее двери и полицию зови». В этом случае позвали хоть и не полицию, но местную прокуратуру...

Наши коллеги из NGS24.RU рассказывают всё, что известно об этой истории, а также выясняют, действительно ли детская книга может нанести непоправимый вред психическому здоровью ребенка или вред здоровью может нанести уничтожение любимых книг?



Изъять и уничтожить

27 мая журналист Андрей Кравченко (псевдоним Антон Орехъ) опубликовал в своем телеграм-канале постановление прокуратуры Каратузского района от 14 мая о необходимости изъять книгу с прилавка магазина и уничтожить тираж из-за «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественного действия, вызывающих у детей страх, ужас или панику». В документе также указали на отсутствие возрастной маркировки, что противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

— Ту самую книжку, которую знали чуть не наизусть еще в 90-е и нулевые. Одно из самых веселых произведений, которые я вообще держал в руках, — говорится в посте журналиста. — Я понял, какой общественный строй мы строим. Развитой идиотизм. И к его построению мы уже совсем близки.

Надзорный орган постановил «рассмотреть вопрос» об изъятии книги Остера с прилавков сельского магазина и об уничтожении тиража, а виновных привлечь к «дисциплинарной ответственности».

Книгу обвинили в отсутствии маркировки Весь тираж книги постановили изъять и уничтожить 1 из 2 Книгу обвинили в отсутствии маркировки Источник: Antony Nut / Telegram

«Вредные советы» представляют собой сборник юмористических стихов, пародирующих типичные назидательные советы. Книга издается уже не один десяток лет — впервые ее опубликовали в 1983 году. Спустя столько лет вопросы появились к изображениям на ее страницах.

Тату для ребенка и летящий в учителя нож

NGS24.RU из собственных источников, знакомых с ситуацией, узнал, почему заговорили об уничтожении книги.



Владелица магазина Любовь Дерюшева рассказала корреспонденту NGS24.RU, что у надзорного органа возникли вопросы к изображениям в книге, но не к самому ее содержанию и автору. По ее словам, книга была всего одна, больше ее нет — ее уже уничтожили. Каким образом, она не уточнила. Также женщина не знает, какое наказание ждет ее за заказ всего одной книги для продажи.



Источник NGS24.RU уточнил, что речь идет как минимум о семи изображениях автора «дядя Коля Воронцов» (имя иллюстратора указано в книге. — Прим. ред.), среди них иллюстрации, где ребенку делают татуировку, где в учителя летит нож на 1 сентября, где изображена казнь, где изображена, предположительно, виселица для педагога, где ребенок направляет на самолете мужчину на запад под дулом пистолета, где врачи вырывают ребенку зуб при помощи веревки и двери.

Источник: источник NGS24.RU











Источник: источник NGS24.RU











Источник: источник NGS24.RU











Источник: источник NGS24.RU











Источник: источник NGS24.RU











Источник: источник NGS24.RU











История приобрела общественный резонанс и сейчас активно обсуждается не только на просторах соцсетей, но и в СМИ.



«Унылая пора Пушкина превратится в оду экосексуалам»

Мнение о ситуации ожидаемо разделились на два лагеря. Большинство встало на защиту известного произведения и просит, наоборот, обратить внимание на современные произведения, которые предлагают детям как для чтения, так и для просмотра.

— Я всем своим детям читал эту книжку, причем и на ночь тоже, и когда они еще даже в школу не ходили. Выросли самостоятельные, с семьями и детьми, работают, приносят пользу обществу. У меня в связи с этим вопрос: что с ребенком будет при родителе, который считает эту книжку опасной? Он кого из них собирается вырастить? И кого вырастит? И что еще запретит своим и чужим детям, чтобы уж наверняка? — интересуется пользователь с ником Aleksandr Deyev в нашем телеграм-канале.

— Это, наверное, единственный автор, чьи книги я прочитывала раз по 10 в детстве! Обожала картинки там рассматривать. Такие классные были! «Остров Эскадо» — вспомнила любимую книгу! Аж захотелось перечитать спустя 30 лет, — делится нахлынувшими воспоминаниями пользовательница с ником VeraZ.



— Предлагаю проверить у психиатра того, кто подал заявление в прокуратуру. Детям опасно взаимодействовать с такими взрослыми. Зачатки параноидальной шизофрении держите дома, не тащите в массы, — резко высказался пользователь с ником ReDeadStar <3.

— Теперешние книжки, игрушки, мультфильмы куда страшнее… — высказалась пользовательница с никнеймом Людмила Д. в нашем телеграм-канале.

— Мой сын в семь лет обожал эту книжку. Какие 16+? Скорее, надо делать пометку о противопоказании людям без чувства юмора и психическими расстройствами, — считает еще одна пользовательница с никнеймом Катерина.

—Это они еще мультик «Обезьянки» по произведениям Остера не видели. Там вообще ужас. Злостные нарушения общественного порядка группой лиц, — пишет один читателей



Однако нашлись и те, кто высказался резко против этой книги. По их мнению, произведение надо не просто запретить, но и привлечь всех, кто работал над ее оформлением, к ответственности.

— Ну, явно хорошему книга не учит. Тут еще надо задать вопросы кто ее написал, кто ее разрешил к выпуску в тираж и всем, кто к этому причастны, — заявил анонимный пользователь в комментариях на нашем сайте.

— По факту правильно, книжка дезориентирует детей. Вообще, она для взрослых скорее, — считает пользователь с ником Side.

— Приходя в библиотеку с дочкой, всегда отсматриваю, что за иллюстрации у книг, что она берет, поскольку у безобидных произведений может быть художественное сопровождение, скажем так, недетское от слова совсем. И да, и ребенка даже частичное ознакомление с подобным неиллюзорно пугало, — написал пользователь с ником YUGK.

К числу критиков иллюстраций книги присоединилась и местный депутат Красноярского заксобрания Елена Пензина. Парламентарий поддержала позицию прокуратуры.



— Посмотрев иллюстрации книги Григория Остера, вызвавшей взвизги пятой колонны, поддержу позицию прокуратуры. С такими художниками и «Унылая пора» Пушкина превратится в оду экосексуалам. Нелишним было бы и этих психов внести в запрет и перечень экстремистов, — написала Пензина в своем телеграм-канале.

«Эфемерность какая-то»

В издательстве АСТ, выпустившем книгу Григория Остера «Вредные советы», сообщили NGS24.RU, что не получали официальных обращений от прокуратуры с требованием изъять тираж. Также в издательстве нет постановления, которое опубликовал журналист Антон Орехъ.

— Детская литература — сегмент отечественного книгоиздания, который особенно тщательно регулируется, книги, готовящиеся к изданию, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке. Произведения Остера издаются более 30 лет, сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него, — заявили в АСТ.



В постановлении говорится, что тираж не имел возрастной маркировки. В издательстве сообщили, что пока не могут прокомментировать.



— Дело в том, что мы не понимаем, о чем мы точно говорим пока, для нас эфемерность какая-то, — рассказали в АСТ.



Иллюстратор в издательстве работает не в штате.

Григорий Остер — русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий; заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Создатель жанра «Вредных советов» и автор первого русского детского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями». Автор книг «Папамамалогия», «Ненаглядное пособие по математике», а также сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Котенок по имени Гав».

После общественного резонанса и огласки в СМИ прокуратура Красноярского края прокомментировала историю с книгой.

«Спекуляции не имеют реальных оснований»

В прокуратуре Красноярского края заявили, что в ведомстве не требуют изъять из продажи и уничтожить книгу.



— Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований, — дали официальный комментарий в прокуратуре края вечером 28 мая.

Но действительно ли такого рода картинки могут как-то навредить детям?



«Черный юмор должен присутствовать»

NGS24.RU попросил поэтессу, переводчицу, выпускающего редактора детского литературного журнала «Кукумбер» Дину Крупскую прокомментировать историю с книгой. По ее мнению, картинки вряд ли могут нанести вред ребенку, а черный юмор должен присутствовать даже в детских произведениях.

— Если это вскрывает какие-то его внутренние позывы, ребенковские, то пускай они лучше будут проявлены как картинка, чем они будут внутри умолчаны, понимаете? И сами стихи тоже способствуют тому, чтобы проявлять и высмеивать эти позывы, а вовсе не прятать их, — рассуждает Дина Крупская. — Есть черный юмор, и он должен присутствовать обязательно. Это момент проявления и показывания внутренней агрессии смешной, чтобы внутренняя агрессия не была под запретом. Черный детский юмор должен существовать как форма, куда применять эту внутреннюю агрессию в юморной форме. Это как оправданное и легализированное проявление непременной внутренней агрессии, которая есть у любого человека.

Однако, помимо вопросов к картинкам, в книге могут возникнуть вопросы и к родителям.

«Доведем ситуацию до абсурда»

Психолог Мария Скоробогатова рассказала, что за всю свою практику ни разу не встречала травмированных из-за изображений в этой книге детей. На вопрос о том, могут ли такого рода иллюстрации нанести вред неокрепшим умам, психолог отметила, что здесь некоторым родителям нужно поработать со своей гиперопекой.

