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Культура Прокуратура в Красноярском крае потребовала изъять и уничтожить книгу «Вредные советы» Григория Остера — причина в картинках

Прокуратура в Красноярском крае потребовала изъять и уничтожить книгу «Вредные советы» Григория Остера — причина в картинках

Издание было в сельском магазине в единственном экземпляре, его уже сняли с продажи

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Книгу нашли в одном из сельских магазинов

В Красноярском крае прокуратура Каратузского района требует изъять и уничтожить книгу «Вредные советы» русского писателя Григория Остера, которую нашли в магазине «Бриз» села Каратузское. Об этом пишет журналист Антон Орехъ.

Как передает NGS24.RU, по постановлению, которое публикует издание, в сборнике детских стихов нашли картинки с описанием жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. Сама книга, говорится в документе, не имела возрастного рейтинга.

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Григорий Остер — русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий; заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Создатель жанра «Вредных советов» и автор первого русского детского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями». Автор книг «Папамамалогия», «Ненаглядное пособие по математике», а также сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Котенок по имени Гав». «Вредные советы» были опубликованы в 1983 году и представляют собой сборник юмористических стихов, пародирующих типичные назидательные советы.


Надзорный орган постановил «рассмотреть вопрос» об изъятии книги Остера с прилавков сельского магазина и об уничтожении тиража, а виновных привлечь к «дисциплинарной ответственности». В краевой прокуратуре пока не дали информацию о ситуации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на владелицу магазина Любовь Дерюшеву, магазин уже убрал книгу из продажи. Она была в единственном экземпляре.

ПО ТЕМЕ
Красноярский край Каратузский район Григорий Остер Вредные советы Прокуратура Красноярского края
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