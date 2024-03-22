НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

2 м/c,

ю-з.

 749мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,95
EUR 100,36
Реклама

СРОЧНО

Массовое ДТП на Чуйском тракте

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Кто жаловался на чиновников
Дома, о которых все говорят
Запрет на мигрантов в такси
Доступное протезирование зубов
Система с умными светофорами
Стильные сибирячки на улицах
Скандалы министра Архипова
НГС в Telegram
Культура Конференция со знаменитыми психологами пройдет в Новосибирске — там можно больше узнать про мозг

Конференция со знаменитыми психологами пройдет в Новосибирске — там можно больше узнать про мозг

В «Победе» выступят Марк Бартон, Анна Бабич, Елена Лаштабега и Владимир Дашевский

344
3 комментария
Конференция пройдет 18 апреля

В Новосибирске 18 апреля пройдет конференция Psychologies «Территория свободной мысли. Мозг будущего: инструкция для активных пользователей» (18+) с известными психологами. Как рассказывают организаторы, посетители смогут послушать о человеческом мозге и его особенностях вместе со экспертами.

Всего будет четыре лекции. На мероприятии выступят психолог и гипнотерапевт Марк Бартон, который расскажет про эндогамный и экзогамный мозг в семейной структуре, автор бестселлера «Внутренняя опора» Анна Бабич с лекцией «Как научить свой мозг облегчать каждый наш день, а не усложнять его?» Также на мероприятии выступит руководитель нейропсихологического центра «Пластичность» Елена Лаштабега, которая расскажет про нейроигры. Кандидат психологических наук Владимир Дашевский выступит с лекцией «Ego Sapiens, или Какие изменения мозга сохранятся в эволюции человека?».

— Конференция Psychologies «Территория свободной мысли. Мозг будущего: инструкция для активных пользователей» будет посвящена человеческому мозгу и его новым возможностям. Мы объединили разносторонних звездных экспертов для того, чтобы они поделились своим мнением, опытом и экспертизой: что же такое мозг современного человека и какие способы существуют для того, чтобы его контролировать, — рассказали организаторы.

Конференция пройдет в «Победе» с 17:00 до 22:00, подробности о ней можно прочитать на сайте. Мероприятие состоится всего в трех городах России: Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

На этой неделе стало известно, что певица Максим выступит на музыкальном фестивале «Черника». Он пройдет 15–16 июня в парке «Арена» Новосибирска.

До конца марта в Новосибирске можно успеть и на другие культурные мероприятия. Читайте подробности о них в афише НГС.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Психология Конференция Новосибирск Победа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Тимур, 34

Василиса, 26

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Марат, 44

Станислав, 50

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление