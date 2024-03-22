Конференция со знаменитыми психологами пройдет в Новосибирске — там можно больше узнать про мозг

Конференция пройдет 18 апреля Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Новосибирске 18 апреля пройдет конференция Psychologies «Территория свободной мысли. Мозг будущего: инструкция для активных пользователей» (18+) с известными психологами. Как рассказывают организаторы, посетители смогут послушать о человеческом мозге и его особенностях вместе со экспертами.



Всего будет четыре лекции. На мероприятии выступят психолог и гипнотерапевт Марк Бартон, который расскажет про эндогамный и экзогамный мозг в семейной структуре, автор бестселлера «Внутренняя опора» Анна Бабич с лекцией «Как научить свой мозг облегчать каждый наш день, а не усложнять его?» Также на мероприятии выступит руководитель нейропсихологического центра «Пластичность» Елена Лаштабега, которая расскажет про нейроигры. Кандидат психологических наук Владимир Дашевский выступит с лекцией «Ego Sapiens, или Какие изменения мозга сохранятся в эволюции человека?».

— Конференция Psychologies «Территория свободной мысли. Мозг будущего: инструкция для активных пользователей» будет посвящена человеческому мозгу и его новым возможностям. Мы объединили разносторонних звездных экспертов для того, чтобы они поделились своим мнением, опытом и экспертизой: что же такое мозг современного человека и какие способы существуют для того, чтобы его контролировать, — рассказали организаторы.

Конференция пройдет в «Победе» с 17:00 до 22:00, подробности о ней можно прочитать на сайте. Мероприятие состоится всего в трех городах России: Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

На этой неделе стало известно, что певица Максим выступит на музыкальном фестивале «Черника». Он пройдет 15–16 июня в парке «Арена» Новосибирска.

До конца марта в Новосибирске можно успеть и на другие культурные мероприятия. Читайте подробности о них в афише НГС.

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