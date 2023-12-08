Просто «Диско-феерия»: Ирина Салтыкова и Кай Метов ополчились на организаторов концерта в Новосибирске. Кто будет петь?

Певица Наталья Гулькина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» также рассказала, что билеты организаторы не покупали, а гонорар ей никто не заплатил.



— Моё имя заявлено в этой концертной программе, и мне жаль, что организаторы так и не дали возможности нам с вами увидеться, и что завтра люди, которые купили билеты, не смогут увидеть ещё нескольких артистов, указанных в этих афишах! Сожалею, — сказала она.



Также Ирина Салтыкова в своих заявила у себя в «Инстаграме*»(деятельность соцсети запрещена в РФ), что организаторы фестиваля — мошенники и выступать на нём она не будет.