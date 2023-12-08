Просто «Диско-феерия»: Ирина Салтыкова и Кай Метов ополчились на организаторов концерта в Новосибирске. Кто будет петь?

Артисты Ирина Салтыкова, Кай Метов и Наталья Гулькина обвинили в обмане и мошенничестве организаторов фестиваля «Диско-феерия», который должен состояться в «Павильоне B» новосибирского «Экспоцентра» 8 декабря. Эти исполнители были заявлены в программе мероприятия, однако билеты на самолет им никто не купил и гонорар никто не выплатил. НГС изучил заявления артистов в соцсетях и поговорил с принимающей площадкой, а также с организаторами. Оказалось, что концертное агентство тоже недовольно поведением певцов. Что известно о конфликте - в материале НГС
Что это за концерт?
Концерт «Диско-феерия» был назначен 8 декабря в 19:00. Организаторы обещали, что на нём выступят группа «Русский размер», Богдан Титомир, Наталья Гулькина, Кай Метов. Рома Жуков, Ирина Салтыкова, Kevin McCoy (ex-BAD BOYS BLUE), «Технология», «Краски». Билеты на фестиваль стоят от 2,1 тысячи рублей.
Организаторы мероприятия — концертное агентство Concert 54. Уже 20 ноября они писали, что VIP-зона и «Зона Комфорт» полностью раскуплены.
Что написали звёзды?
Накануне мероприятия сразу несколько заявленных на фестиваль артистов написали в соцсетях, что выступать в Новосибирск они не приедут, ведь никто не оплатил им билеты и не заплатил гонорар.
Певица Наталья Гулькина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» также рассказала, что билеты организаторы не покупали, а гонорар ей никто не заплатил.
— Моё имя заявлено в этой концертной программе, и мне жаль, что организаторы так и не дали возможности нам с вами увидеться, и что завтра люди, которые купили билеты, не смогут увидеть ещё нескольких артистов, указанных в этих афишах! Сожалею, — сказала она.
Также Ирина Салтыкова в своих заявила у себя в «Инстаграме*»(деятельность соцсети запрещена в РФ), что организаторы фестиваля — мошенники и выступать на нём она не будет.
Кай Метов 7 декабря во ВКонтакте также выложил пост, в котором написал, что у него с организаторами нет договора на участие в мероприятии и никаких денег он также не получал.
— Мое имя на афише стоит незаконно. Согласно уголовному кодексу РФ, подобное деяние попадает под статью 159 (мошенничество). Мне звонили некоторые коллеги, тоже заявленные в этом концерте — у них схожая ситуация. Я не заболел, не передумал лететь, у меня не задержался самолет. Мое имя, как и, имена других моих коллег, возможно было использовано умышлено с целью обмануть зрителя, — сказал Кай Метов
Однако не все артисты не приедут на фестиваль. Так, в своём сообществе во «ВКонтакте» группа «Русский размер» сообщила, что мероприятии она будет и билеты им организаторы купили.
Так состоится ли концерт?
В официальной группе в соцсети «ВКонтакте» организаторы написали накануне, что концерт всё-таки состоится. Там же они сообщили, что артист Кевин МакКой (группа BAD BOYS BLUE) приехал в Новосибирск и выложили фотографию с ним. Затем в «Инстаграме»*(деятельность соцсети запрещена в РФ) организаторы эмоционально прокомментировали ситуацию:
— Концерт «Диско-Феерия» состоится сегодня в назначенное время. Все «писаки», которые вынесли свои личные междусобойчики на общий план, а также госпожа Салтыкова, взявшая с нас предоплату и слившаяся с мероприятия с нашими деньгами, будут отвечать по всей строгости закона, — отметили там.
Организатор концерта, директор агентства «Концерт 54» Алексей Уткин пояснил НГС, что концерт обязательно состоится. На концерте выступят группы «Краски», «Технология», «Русский размер», BAD BOYS BLUE и Роман Жуков.
— Все артисты, кроме сплетников и негодяев, находятся в городе и готовятся к исполнению программы, в том числе и хэдлайнер BAD BOYS BLUE. Титомир вчера позвонил и сказал, что без бизнес-класса никуда не полетит. В таком состоянии мы решили его исключить из программы. Салтыкова взяла предоплату. Я думаю, она специально такое моделирует, чтобы за деньги не работать и положить в карман. У Аметова был конфикт с бывшим лидером «На-На» Валерием Юриным. Он не хочет видеть Юрина, мы здесь не при чем. Наталья Гулькина не поехала, молчит. Наверное, поддалась этим ситуациям, которые произошли. Всё будет, ждем гостей, — отметил он.
По словам Уткина, длительность концерта не сократится, и приехавшие исполнители споют больше песен.
В новосибирском «Экспоцентре» НГС уточнили, что аренда площадки оплачена и концерт должен состояться.
Напомним, что в июне 2023 года во Дворце культуры железнодорожников должно было пройти «Майнкрафт шоу», однако оно не состоялось. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги тогда говорили, что представление в ДК не было запланировано. Позже выяснилось, что «Майнкрафт шоу» всё же было в майской афише ДКЖ, и Дворец культуры сообщал о переносе мероприятия. Затем организатор пообещал провести «Майнкрафт шоу» в сентябре.
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