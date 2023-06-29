Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Тосю из «Девчат»? И почему она на пике карьеры пропала с экранов?

Жизнерадостная Тося из «Девчат» завоевала любовь советских зрителей, а Надежда Румянцева, сыгравшая ее, получила заслуженное признание. Румянцевой был уже 31 год, когда она играла 18-летнюю Тосю, но актриса была так убедительна, что картину оценили не только в Советском Союзе. Как сложилась дальнейшая судьба актрисы и почему она на пике карьеры пропала с экранов — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Зарубежные зрители прозвали советскую актрису «Чаплин в юбке». Она получила звание заслуженной артистки, ее много приглашали сниматься, но со временем Румянцева пропала с экранов — предпочла карьере семейную жизнь. Она вышла замуж за Вилли Хштояна, который работал в Министерстве торговли, и уехала с ним в долгосрочные командировки за границу.
После возвращения в СССР Надежда Румянцева устроилась работать на телевидение, ее голос будил по утрам в воскресенье мальчишек и девчонок в программе «Будильник», актриса озвучивала персонажей мультфильмов и главную героиню первой мыльной оперы «Рабыня Изаура».
Сейчас в роли наивной поварихи с косичками из «Девчат» невозможно представить другую актрису, но изначально режиссер картины Юрий Чулюкин обещал, что главную роль в «Девчатах» исполнит его супруга — Наталья Кустинская. Худсовет Наталью не утвердил — не та внешность, а режиссер всё не мог признаться жене, даже когда уже начались съемки. Наталья узнала об этом от знакомого из киносреды и устроила мужу скандал, но на актерский состав фильма это уже никак не повлияло.
Надежды Румянцевой не стало в 2008 году, но ее Тося с экранов до сих пор заряжает своим оптимизмом.
А вы хорошо помните фильм «Девчата»? Пройдите тест.