Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Тосю из «Девчат»? И почему она на пике карьеры пропала с экранов?

Жизнерадостная Тося из «Девчат» завоевала любовь советских зрителей, а Надежда Румянцева, сыгравшая ее, получила заслуженное признание. Румянцевой был уже 31 год, когда она играла 18-летнюю Тосю, но актриса была так убедительна, что картину оценили не только в Советском Союзе. Как сложилась дальнейшая судьба актрисы и почему она на пике карьеры пропала с экранов — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.