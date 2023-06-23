«Приходите завтра». Роковая пощечина и единственная главная роль: как сложилась судьба актрисы Екатерины Савиновой

Фрося Бурлакова в картине «Приходите завтра» стала единственной главной ролью актрисы Екатерины Савиновой. Фильм, который во многом перекликается с юностью актрисы, снял ее супруг — режиссер Евгений Ташков.
Почему Фрося стала единственной главной ролью Савиновой — в видео выше.
Как и ее героиня, Савинова приехала в Москву из сибирского села, чтобы поступить во ВГИК, обе пропустили вступительные испытания. Через год Екатерина повторила попытку и поразила приемную комиссию монологом Анны Карениной. Во ВГИКе юная актриса познакомилась со своим будущим мужем Евгением Ташковым. В профессии ей пророчили большое будущее за ее талант и необычайный голос в три с половиной октавы. Еще студенткой Савинова сыграла Любочку в картине Ивана Пырьева «Кубанские казаки». Эта роль стала для нее роковой — любитель молодых дам глава «Мосфильма» Пырьев положил глаз на юную Екатерину, но получил пощечину. В киносреде заговорили о том, что после такой выходки Савинова попала в негласный черный список. Опасаясь гнева Ивана Пырьева, режиссеры снимали ее только в эпизодах.
Для влюбленной в кино Екатерины это было невыносимо. Евгений Ташков не мог смотреть, как страдает супруга, и задумал для нее фильм «Приходите завтра». Съемки начались в 1961 году на одесской киностудии, но их пришлось прервать на год — у актрисы обнаружили бруцеллез — инфекцию, которой она могла заразиться, выпив парное молоко.
Картина прославила Савинову, за Фросю она получила премию «За лучшую женскую роль» и любовь всей страны, но радость эту омрачили осложнения болезни — у актрисы начала развиваться шизофрения. Она жаловалась знакомым на голоса в голове, но продолжала сниматься, правда, опять только в эпизодах и второстепенных ролях.
В 1970 году актриса уехала из Москвы к сестре в Новосибирск. Там 25 апреля ее жизнь оборвалась на железнодорожных путях.