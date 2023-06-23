«Приходите завтра». Роковая пощечина и единственная главная роль: как сложилась судьба актрисы Екатерины Савиновой

Почему Фрося стала единственной главной ролью Савиновой — в видео выше.



Как и ее героиня, Савинова приехала в Москву из сибирского села, чтобы поступить во ВГИК, обе пропустили вступительные испытания. Через год Екатерина повторила попытку и поразила приемную комиссию монологом Анны Карениной. Во ВГИКе юная актриса познакомилась со своим будущим мужем Евгением Ташковым. В профессии ей пророчили большое будущее за ее талант и необычайный голос в три с половиной октавы. Еще студенткой Савинова сыграла Любочку в картине Ивана Пырьева «Кубанские казаки». Эта роль стала для нее роковой — любитель молодых дам глава «Мосфильма» Пырьев положил глаз на юную Екатерину, но получил пощечину. В киносреде заговорили о том, что после такой выходки Савинова попала в негласный черный список. Опасаясь гнева Ивана Пырьева, режиссеры снимали ее только в эпизодах.

