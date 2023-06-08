В Москве прошла церемония вручения Национальной премии интернет-контента

В Москве подвели итоги второй Национальной премии интернет-контента. В этом году награждение разделили на две части: первые шестнадцать обладателей награды были названы в мае, а 7 июня премию вручили победителям в оставшихся 20 номинациях.
Среди победителей премии, выбранных в этом году в 36 номинациях — авторы, блогеры, режиссеры, продюсеры, которые создают в Рунете критическую массу созидательного контента, а это, в свою очередь, меняет тренды цифровой среды и задает их. Вместо хайпа — глубокий смысл и талантливая реализация, — заявил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
Лучшим сериалом по мнению жюри стал сериал о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты «Нулевой пациент», лучшим художественным фильмом — «Чемпион мира» о поединке шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчина, лучшим блогом — тревел-шоу «Куда глаза не глядят» о путешествии по России с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем. В номинации «Лучший документальный фильм» победил сериал «История финансов России», автор идеи — глава Минфина Антон Силуанов.
В номинации «Дебют года» победил фильм блогера Стаса «Ай, как просто» «Донбасский дневник. Как я побывал на войне», «Лучшим Телеграм-каналом» признана «Readovka», «Лучшим журналистским проектом в интернете» — программа Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин». Певец Shaman засветился сразу в двух номинациях: песню «Встанем» назвали лучшим музыкальным треком, а «Я Русский» в исполнении коллективов из разных регионов победила в категории «Социальный интернет-триггер».