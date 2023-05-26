Путешествие вне времени: 5 причин приехать в Забайкалье на фестиваль «Даурия»

Для многих долгое время презентующей забайкальский фолк и всю насыщающую его смесь культур группой была и остается «Читинская слобода» — коллектив пел с Пелагеей, исполняет «Не для меня придет весна» так, как никто никогда не сможет, и много лет забирает Гран-при и лауреатство всех возможных этнофестивалей.
«Слобода» — это символ и один из главных хранителей песенного материала забайкальских земель, которые обживали переселенцы. Сюда прибывали с севера и юга, средней полосы России, из Польши, Украины и Белоруссии. Здесь же в соседях были и есть буряты, эвенки, монголы и китайцы. И весь этот культурный пласт, замешанный на казачестве, русской традиции, шаманизме и буддизме, на просторах и степных ветрах, сформировал забайкальскую идентичность. Она сложная, но первое знакомство с ней часто переходит в привязанность — и потому каждые два года люди едут в чикойский лес рядом на границе с Бурятией на «Семейскую круговую», единственный подобный фестиваль культурного наследия староверов в Сибири и Забайкалье. Мы уже писали о нем — это отдельная сказка, ради которой стоит приехать в регион.
«Круговая» проходит в Красном Чикое — это поселение, где жили высланные старообрядцы, не принявшие церковную реформу Никона. В Забайкальском крае и соседней Бурятии стараются сохранить наследие семейских. Сегодня практически не осталось людей, которые живут по правилам старообрядцев. Подобные «Семейской круговой» фестивали — тоже редкость.
А теперь в помощь и, может быть, даже уже на смену «Семейской» в Забайкалье пришла «Даурия» — молодежный фестиваль, организаторы которого стараются не только смотреть в прошлое и сохранять его, но и в будущее, без страха привносить в старину новое, менять народные песни, танцы и наряды, адаптируя их под нынешнее время.
Олеся Петунина из команды фестиваля говорит об этом так:
— Мы не похожи на «Семейство круговую», она объединяет одну культуру, и мы фестиваль молодежный. В этом году у нас одна большая цель: адаптация традиционной культуры под современные условия, под их — молодежи — понимание. Мы пошли таким путем — не насильно влюблять молодых людей в сложную фольклорную музыку, а доказать им, что традиционная культура — это не вчерашний и не позавчерашний день. И для этого пригласили Тину Кузнецову — финалистку шоу «Голос» (12+) и создательницу коллектива Zventa Sventana, которая сочетает фолк с другими музыкальными направлениями.
Коллективов в крае, которые делали бы похожие на Zventa Sventana вещи пока нет, и глобальная цель фестиваля — дать импульс их появлению.
— Допустим, выходит «Читинская слобода» — у них есть своя уже публика и свой ценитель, который приходит их слушать, и они понимают, о чем те поют. Им не сложно на слух воспринимать их, а молодёжи это неинтересно. Они не понимают этого, и мы должны объяснить им через современную интерпретацию, — считает Петунина, которая сама преподает в краевом училище культуры хоровое и сольное народное пение и руководит ансамблем «Наследие».
Вообще «Даурия» в этом стремлении отстроиться от привычного налета старины этномероприятий пока ушла недалеко, но удивительнее всего то, кто решил попробовать сделать новаторский фестиваль: как раз артист из «Читинской слободы» и директор краевого училища культуры Алексей Рюмкин. Он вместе с педагогами — всего главных организаторов четверо — и своими коллегами по группе пытается теперь передать фолк в руки молодым ребятам. В самом училище знают молодежь и находятся с ней в постоянном контакте, и потому еще «Даурия» получилась. При этом сам Рюмкин не стремится мелькать в организаторах и давать комментарии, изначально оставляя пространство другим людям и артистам.
Помимо Кузнецовой, приехал в Читу и Дмитрий Ревякин, основатель группы «Калинов Мост», которого организаторы называют патроном и чья песня «Даурия» стала гимном фестиваля. Он такой роли на себя не берет, но очень рад быть среди своих — и родных забайкальцев, и тех, кто ценит и продолжает развивать культуру народов. Он «Даурию» считает колоссальной. Для конкурса, которому всего 2 года, это уже обещание большого будущего.
Дмитрий Ревякин — основатель сибирской рок-группы «Калинов Мост», вырос в забайкальском поселке Первомайский. В 2022 году он уже был на «Даурии».
У самого мероприятия есть как бы две жизни: одна конкурсная, где коллективы соревнуются между собой в песенном и танцевальном мастерстве, собирают круглые столы и исследуют культуру. Другая — парадная, видна всем жителям города. Это этноподиум, концерты, мастер-классы и хороводы. Принять участие в них может каждый.
Всего фестиваль в 2023 году шел три дня.
Вот пять главных причин приехать в Забайкалье на «Даурию» в
Развлечение с душой
Для обычных жителей и гостей города конкурсная сторона фестиваля не так интересна, как открытые выступления на центральной площади, но ими программа не ограничивается — два первые дня, 19 (несмотря на непогоду) и 20 мая, перед зданием краевого правительства работал этномаркет, где можно купить изделия ручной работы, там же — научиться их делать или просто любоваться: прикладное искусство тоже не стоит на месте и среди вязаных синтетических заек можно найти плетеные корзины, коврики, лампы на деревянных подставках и другие предметы быта, которые могут дополнить интерьер.
В дефиле на этноподиуме тоже можно было принять участие при наличии деталей или целых народных костюмов, или так же просто смотреть и слушать, что означают орнаменты, как что шили и зачем. В старину наряды были средством коммуникации и сообщали, например, кто дорос до гулянок и сватовства, а кто — уже человек семейный. Показали на дефиле наряды большого числа этносов — и, несмотря на то что часть из них уже стилизованы и пошиты для концертов, среди толпы можно найти тех, кто приходит с бабушкиными фартучками и головными уборами.
И массовый хоровод — помимо гарантированного веселья, это довольно заряжающее по своей силе действо. Все в едином порыве ведут, сбегаются и разбегаются, кружатся и образуют одну сцепку. В
Все коллективы, приехавшие на «Даурию», очень открытые: они готовы с вами знакомиться, рассказывать о себе и узнавать о вас, фотографироваться вместе и позировать для фото. Это событие с теплой и приятной атмосферой соучастия, которое максимально затягивает и погружает в мир этнического фестиваля.
Массовость, в которой можно найти много вдохновения и новых знаний
Разнообразие коллективов и костюмов, песен и танцев — это мощный референс для того, чтобы начать придумывать что-то свое на основе культур народов. Здесь можно подсмотреть элементы одежды, которые удачно интегрируются в современные образы, и даже можно узнать у носителей, как они изготавливаются.
То же самое со звуком и танцем — тем, кто занимается каким-то творчеством или хотел бы им заняться, есть что взять на «Даурии» и, более того, есть стимул вернуться на следующий год уже с чем-то готовым. На фестивале очень ждут фолк-группы, дизайнеров, танцоров и художников, которые готовы работать с исконной тканью, вплетая в нее свое видение.
Вдохновляющая история организации
Организовали такой большой фестиваль — с 4 тысячами участников в онлайне и
Концерты лучших фолк-исполнителей
Тина Кузнецова и ее коллектив Zventa Sventana, в которой играет бывший участник и создатель группы «Гости из будущего» Юрий Усачев, стали хедлайнерами фестиваля и дали концерт в краевой филармонии. Они, кажется, смогли исполнить ту роль, которую сами на себя взяли и которую для них возложили организаторы «Даурии» — вдохновить людей на новое звучание и новое прочтение. Весь зал, в котором много было и участников самого фестиваля пел, танцевал, плакал, восхищался вокалом Тины Кузнецовой, ее непосредственностью и любовью к народным песням. А весь материал Zventa Sventana — экспедиционный, привезенный исследователями из глубоких и не очень деревень по всей России. Про каждую песню солистка рассказывала: откуда она и что значит. Поэтому был на концерте и образовательный контент. Зрители услышали «Плач невесты» и колыбельную, и песню про солдатку — и всё это в современном звучании.
«Калинов Мост» тоже дал концерт — пионеры фолк-рока, как пишут о них в «Википедии», собрали полный зал. В Сибири и Забайкалье Дмитрия Ревякина любят и знают и даже, наверное, чувствуют как никто другой. Песни с нового альбома большинству понравились, а старые — само собой — вызывали множество приятных эмоций. И Тину, и Дмитрия на «Даурии» хотят видеть еще — и судя по позитивному настрою организаторов, оба этих гостя в следующем году могут и не отказаться приехать вновь. Задача команды фестиваля — привозить больше интересных исполнителей. И пока они с ней отлично справляются.
Важно! Билеты на концерты артистов стоили дешевле, чем обычно, благодаря их приезду в рамках фестиваля — от 500 до 1500 рублей. Эта доступность — тоже одно из преимуществ нового молодежного конкурса.
Близость к носителям культуры прямо в центре столицы
Чтобы познакомиться с народным творчеством, не нужно ехать далеко или наскоком посещать музеи — достаточно просто прийти на центральную площадь города. В этом тоже отличие «Даурии» от «Семейской круговой» — добраться туда могут себе позволить немногие, а новый фестиваль создает возможности в течение трех дней участвовать в мероприятиях и погружаться в исторический контекст с удовольствием и без лишних трат.
Как проходили два дня фестиваля и концерт Тины Кузнецовой, смотрите в трансляции в нашем телеграм-канале. И там же — видео с концерта «Калинова Моста».
Сайт фестиваля.