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Путешествие вне времени: 5 причин приехать в Забайкалье на фестиваль «Даурия»

Как и зачем всю Читу заполонили люди в народных костюмах

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На фестиваль в Забайкалье приехали участники из Хакасии, Бурятии, Новосибирской, Иркутской и Белгородской областей, Белоруссии, Китая и Монголии

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Для многих долгое время презентующей забайкальский фолк и всю насыщающую его смесь культур группой была и остается «Читинская слобода» — коллектив пел с Пелагеей, исполняет «Не для меня придет весна» так, как никто никогда не сможет, и много лет забирает Гран-при и лауреатство всех возможных этнофестивалей.

«Слобода» — это символ и один из главных хранителей песенного материала забайкальских земель, которые обживали переселенцы. Сюда прибывали с севера и юга, средней полосы России, из Польши, Украины и Белоруссии. Здесь же в соседях были и есть буряты, эвенки, монголы и китайцы. И весь этот культурный пласт, замешанный на казачестве, русской традиции, шаманизме и буддизме, на просторах и степных ветрах, сформировал забайкальскую идентичность. Она сложная, но первое знакомство с ней часто переходит в привязанность — и потому каждые два года люди едут в чикойский лес рядом на границе с Бурятией на «Семейскую круговую», единственный подобный фестиваль культурного наследия староверов в Сибири и Забайкалье. Мы уже писали о нем — это отдельная сказка, ради которой стоит приехать в регион.

«Круговая» проходит в Красном Чикое — это поселение, где жили высланные старообрядцы, не принявшие церковную реформу Никона. В Забайкальском крае и соседней Бурятии стараются сохранить наследие семейских. Сегодня практически не осталось людей, которые живут по правилам старообрядцев. Подобные «Семейской круговой» фестивали — тоже редкость.

А теперь в помощь и, может быть, даже уже на смену «Семейской» в Забайкалье пришла «Даурия» — молодежный фестиваль, организаторы которого стараются не только смотреть в прошлое и сохранять его, но и в будущее, без страха привносить в старину новое, менять народные песни, танцы и наряды, адаптируя их под нынешнее время.

Олеся Петунина из команды фестиваля говорит об этом так:

— Мы не похожи на «Семейство круговую», она объединяет одну культуру, и мы фестиваль молодежный. В этом году у нас одна большая цель: адаптация традиционной культуры под современные условия, под их — молодежи — понимание. Мы пошли таким путем — не насильно влюблять молодых людей в сложную фольклорную музыку, а доказать им, что традиционная культура — это не вчерашний и не позавчерашний день. И для этого пригласили Тину Кузнецову — финалистку шоу «Голос» (12+) и создательницу коллектива Zventa Sventana, которая сочетает фолк с другими музыкальными направлениями.

Олеся Петунина (справа) со своим коллективом

Олеся Петунина (справа) со своим коллективом

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Коллективов в крае, которые делали бы похожие на Zventa Sventana вещи пока нет, и глобальная цель фестиваля — дать импульс их появлению.

— Допустим, выходит «Читинская слобода» — у них есть своя уже публика и свой ценитель, который приходит их слушать, и они понимают, о чем те поют. Им не сложно на слух воспринимать их, а молодёжи это неинтересно. Они не понимают этого, и мы должны объяснить им через современную интерпретацию, — считает Петунина, которая сама преподает в краевом училище культуры хоровое и сольное народное пение и руководит ансамблем «Наследие».

Тина Кузнецова — финалистка шоу «Голос» (12+) и создательница коллектива Zventa Sventana

Тина Кузнецова — финалистка шоу «Голос» (12+) и создательница коллектива Zventa Sventana

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Вообще «Даурия» в этом стремлении отстроиться от привычного налета старины этномероприятий пока ушла недалеко, но удивительнее всего то, кто решил попробовать сделать новаторский фестиваль: как раз артист из «Читинской слободы» и директор краевого училища культуры Алексей Рюмкин. Он вместе с педагогами — всего главных организаторов четверо — и своими коллегами по группе пытается теперь передать фолк в руки молодым ребятам. В самом училище знают молодежь и находятся с ней в постоянном контакте, и потому еще «Даурия» получилась. При этом сам Рюмкин не стремится мелькать в организаторах и давать комментарии, изначально оставляя пространство другим людям и артистам.

Алексей Рюмкин

Алексей Рюмкин

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Помимо Кузнецовой, приехал в Читу и Дмитрий Ревякин, основатель группы «Калинов Мост», которого организаторы называют патроном и чья песня «Даурия» стала гимном фестиваля. Он такой роли на себя не берет, но очень рад быть среди своих — и родных забайкальцев, и тех, кто ценит и продолжает развивать культуру народов. Он «Даурию» считает колоссальной. Для конкурса, которому всего 2 года, это уже обещание большого будущего.

Дмитрий Ревякин — основатель сибирской рок-группы «Калинов Мост», вырос в забайкальском поселке Первомайский. В 2022 году он уже был на «Даурии».

У самого мероприятия есть как бы две жизни: одна конкурсная, где коллективы соревнуются между собой в песенном и танцевальном мастерстве, собирают круглые столы и исследуют культуру. Другая — парадная, видна всем жителям города. Это этноподиум, концерты, мастер-классы и хороводы. Принять участие в них может каждый.

Всего фестиваль в 2023 году шел три дня.

Репетиция хоровода на главной площади Читы

Репетиция хоровода на главной площади Читы

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Вот пять главных причин приехать в Забайкалье на «Даурию» в 2024-м (и пожалеть, что не был в этом).

Развлечение с душой

Для обычных жителей и гостей города конкурсная сторона фестиваля не так интересна, как открытые выступления на центральной площади, но ими программа не ограничивается — два первые дня, 19 (несмотря на непогоду) и 20 мая, перед зданием краевого правительства работал этномаркет, где можно купить изделия ручной работы, там же — научиться их делать или просто любоваться: прикладное искусство тоже не стоит на месте и среди вязаных синтетических заек можно найти плетеные корзины, коврики, лампы на деревянных подставках и другие предметы быта, которые могут дополнить интерьер.

В дефиле на этноподиуме тоже можно было принять участие при наличии деталей или целых народных костюмов, или так же просто смотреть и слушать, что означают орнаменты, как что шили и зачем. В старину наряды были средством коммуникации и сообщали, например, кто дорос до гулянок и сватовства, а кто — уже человек семейный. Показали на дефиле наряды большого числа этносов — и, несмотря на то что часть из них уже стилизованы и пошиты для концертов, среди толпы можно найти тех, кто приходит с бабушкиными фартучками и головными уборами.

И массовый хоровод — помимо гарантированного веселья, это довольно заряжающее по своей силе действо. Все в едином порыве ведут, сбегаются и разбегаются, кружатся и образуют одну сцепку. В 2023-м с хороводом получилось не так, как планировали организаторы: дождь и ветер 19-го числа испортил их планы собрать на площади 800 человек и сверху еще жителей Читы и ее гостей, сделав большой-большой круг. Но на следующий всё-таки собрались и под песни Тины Кузнецовой его устроили, предварительно отрепетировав перед горожанами, уже сами артисты-участники.

Все коллективы, приехавшие на «Даурию», очень открытые: они готовы с вами знакомиться, рассказывать о себе и узнавать о вас, фотографироваться вместе и позировать для фото. Это событие с теплой и приятной атмосферой соучастия, которое максимально затягивает и погружает в мир этнического фестиваля.

На второй день фестиваля была уже летняя погода и артисты со всей страны почти целый день провели на площади

На второй день фестиваля была уже летняя погода и артисты со всей страны почти целый день провели на площади

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У некоторых гостей наряды были пошиты еще бабушками и прабабушками

У некоторых гостей наряды были пошиты еще бабушками и прабабушками

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Даже стилизованные костюмы смотрятся прекрасно, но в Забайкалье есть мастера, которые не отходят от стандартов и шьют по старинке, как положено

Даже стилизованные костюмы смотрятся прекрасно, но в Забайкалье есть мастера, которые не отходят от стандартов и шьют по старинке, как положено

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Массовость, в которой можно найти много вдохновения и новых знаний

Разнообразие коллективов и костюмов, песен и танцев — это мощный референс для того, чтобы начать придумывать что-то свое на основе культур народов. Здесь можно подсмотреть элементы одежды, которые удачно интегрируются в современные образы, и даже можно узнать у носителей, как они изготавливаются.

То же самое со звуком и танцем — тем, кто занимается каким-то творчеством или хотел бы им заняться, есть что взять на «Даурии» и, более того, есть стимул вернуться на следующий год уже с чем-то готовым. На фестивале очень ждут фолк-группы, дизайнеров, танцоров и художников, которые готовы работать с исконной тканью, вплетая в нее свое видение.

В Читу приехала 1 тысяча участников

В Читу приехала 1 тысяча участников

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И все были рады друг другу — фестиваль стал идеальной площадкой для новых знакомств и обмена опытом

И все были рады друг другу — фестиваль стал идеальной площадкой для новых знакомств и обмена опытом

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Вдохновляющая история организации

Организовали такой большой фестиваль — с 4 тысячами участников в онлайне и 1 тысячей гостей в офлайне — четверо сотрудников краевого училища культуры. Они писали гранты, искали поддержки и смогли со своей идеей получить широкую поддержку спонсоров и минкультуры. Педагоги, которые ежедневно видят молодое поколение, решили не менять его под себя, а дать ему возможность раскрыться самостоятельно, не теряя связь с народным творчеством. Глобально это очень красивая идея: пойти на поводу и сыграть в поддавки, чтобы добиться главной цели — того, чтобы как можно больше людей вникали в культуру своего народа и брали оттуда не только идеи, но и силы, находили в ней себя и несли это с гордостью. Поэтому конкурсные отборы и все закулисные мероприятия «Даурии» тоже важны — большой обмен опытом происходит именно там и способен с годами действительно привести к какому-то синтезу, который подарит новые фолк-группы и художников не только Забайкалью, но и другим регионам.

Так встречали Тину Кузнецову в день открытия на площади

Так встречали Тину Кузнецову в день открытия на площади

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И вся площадь пошла в пляс во время выступления солистки Zventa Sventana

И вся площадь пошла в пляс во время выступления солистки Zventa Sventana

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Концерты лучших фолк-исполнителей

Тина Кузнецова и ее коллектив Zventa Sventana, в которой играет бывший участник и создатель группы «Гости из будущего» Юрий Усачев, стали хедлайнерами фестиваля и дали концерт в краевой филармонии. Они, кажется, смогли исполнить ту роль, которую сами на себя взяли и которую для них возложили организаторы «Даурии» — вдохновить людей на новое звучание и новое прочтение. Весь зал, в котором много было и участников самого фестиваля пел, танцевал, плакал, восхищался вокалом Тины Кузнецовой, ее непосредственностью и любовью к народным песням. А весь материал Zventa Sventana — экспедиционный, привезенный исследователями из глубоких и не очень деревень по всей России. Про каждую песню солистка рассказывала: откуда она и что значит. Поэтому был на концерте и образовательный контент. Зрители услышали «Плач невесты» и колыбельную, и песню про солдатку — и всё это в современном звучании.

Концерт Zventa Sventana в краевой филармонии

Концерт Zventa Sventana в краевой филармонии

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Юрий Усачев

Юрий Усачев

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Тина Кузнецова

Тина Кузнецова

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Певица сама играла на нескольких инструментах

Певица сама играла на нескольких инструментах

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«Калинов Мост» тоже дал концерт — пионеры фолк-рока, как пишут о них в «Википедии», собрали полный зал. В Сибири и Забайкалье Дмитрия Ревякина любят и знают и даже, наверное, чувствуют как никто другой. Песни с нового альбома большинству понравились, а старые — само собой — вызывали множество приятных эмоций. И Тину, и Дмитрия на «Даурии» хотят видеть еще — и судя по позитивному настрою организаторов, оба этих гостя в следующем году могут и не отказаться приехать вновь. Задача команды фестиваля — привозить больше интересных исполнителей. И пока они с ней отлично справляются.

Важно! Билеты на концерты артистов стоили дешевле, чем обычно, благодаря их приезду в рамках фестиваля — от 500 до 1500 рублей. Эта доступность — тоже одно из преимуществ нового молодежного конкурса.

Концерт группы «Калинов Мост» в краевой филармонии

Концерт группы «Калинов Мост» в краевой филармонии

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Дмитрий Плотников — гитарист

Дмитрий Плотников — гитарист

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Музыкант «Калинова Моста», мультиинструменталист Александр Владыкин

Музыкант «Калинова Моста», мультиинструменталист Александр Владыкин

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Близость к носителям культуры прямо в центре столицы

Чтобы познакомиться с народным творчеством, не нужно ехать далеко или наскоком посещать музеи — достаточно просто прийти на центральную площадь города. В этом тоже отличие «Даурии» от «Семейской круговой» — добраться туда могут себе позволить немногие, а новый фестиваль создает возможности в течение трех дней участвовать в мероприятиях и погружаться в исторический контекст с удовольствием и без лишних трат.

Многие не снимали наряды даже после этноподиума

Многие не снимали наряды даже после этноподиума

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К любому можно было подойти и узнать, что значат слои одежды и как раньше всё шилось

К любому можно было подойти и узнать, что значат слои одежды и как раньше всё шилось

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Возраст участников фестиваля разный — есть совсем юные ребята, которые уже погружены в народное творчество

Возраст участников фестиваля разный — есть совсем юные ребята, которые уже погружены в народное творчество

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При желании на «Даурии» можно было научиться делать всё — от кукол и оберегов до ковриков

При желании на «Даурии» можно было научиться делать всё — от кукол и оберегов до ковриков

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Артисты отдыхают между выступлениями за сценой

Артисты отдыхают между выступлениями за сценой

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И легко позируют

И легко позируют

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Или отвлекаются на гаджеты

Или отвлекаются на гаджеты

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Дети — настоящие артисты, которые сутками проводили на конкурсах, выступлениях, репетициях и в первый день не испугались сильного ветра с дождем

Дети — настоящие артисты, которые сутками проводили на конкурсах, выступлениях, репетициях и в первый день не испугались сильного ветра с дождем

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Количество коллективов и нарядов, песен и танцев на «Даурии» вызывает только восторг — не упустите возможность посетить мероприятия фестиваля в 2024 году

Количество коллективов и нарядов, песен и танцев на «Даурии» вызывает только восторг — не упустите возможность посетить мероприятия фестиваля в 2024 году

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Как проходили два дня фестиваля и концерт Тины Кузнецовой, смотрите в трансляции в нашем телеграм-канале. И там же — видео с концерта «Калинова Моста».

Сайт фестиваля.

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Фестиваль ДаурияСемейская круговаяНародные костюмыКалинов МостЧитинская слободаЗабайкальское краевое училище культурыАлексей Рюмкин
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