Путешествие вне времени: 5 причин приехать в Забайкалье на фестиваль «Даурия»

«Круговая» проходит в Красном Чикое — это поселение, где жили высланные старообрядцы, не принявшие церковную реформу Никона. В Забайкальском крае и соседней Бурятии стараются сохранить наследие семейских. Сегодня практически не осталось людей, которые живут по правилам старообрядцев. Подобные «Семейской круговой» фестивали — тоже редкость.

А теперь в помощь и, может быть, даже уже на смену «Семейской» в Забайкалье пришла «Даурия» — молодежный фестиваль, организаторы которого стараются не только смотреть в прошлое и сохранять его, но и в будущее, без страха привносить в старину новое, менять народные песни, танцы и наряды, адаптируя их под нынешнее время.

