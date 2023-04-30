«Запроса на "нового Кобзона" не было». Продюсеры и музыкальные критики — о феномене SHAMANа и секрете его популярности

«Нельзя сыграть Анну Каренину на разрыв зала, а потом дома варить борщ»

По мнению Леонида Дзюника, продюсера и концертного директора группы «Тату» и Филиппа Киркорова, много лет возглавлявшего отдел спецпроектов компании Universal Music Russia, если бы не появился SHAMAN, то возник бы другой похожий на него артист:



— Часть российских слушателей устала от однообразных песен. Сначала Бузова, Моргенштерн*, Милохин и иже с ними вирусились в соцсетях, а потом стали комом в горле. Ну сколько можно танцевать с голым задом?

Продюсер считает, что SHAMAN стал ответом на запрос части российской аудитории.