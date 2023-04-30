freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняМэрия опубликовала доходы чиновника
Все новости
Все новости

«Запроса на "нового Кобзона" не было». Продюсеры и музыкальные критики — о феномене SHAMANа и секрете его популярности

Есть мнение, что, как только уйдет сегодняшняя повестка, про этого исполнителя все забудут

385
Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
Бешеная популярность к Ярославу Дронову пришла после песни «Встанем», выход которой совпал с началом спецоперации на Украине

Бешеная популярность к Ярославу Дронову пришла после песни «Встанем», выход которой совпал с началом спецоперации на Украине

Поделиться

У одних от песен певца SHAMANа наворачиваются слезы, другие сочиняют пародии на его хиты, а кого-то и вовсе чуть ли не трясет от ненависти к нему. Как бы там ни было, но артист «нашаманил» себе больше 50 миллионов на просмотрах клипов и зарабатывает неплохие деньги. Только в мае у Ярослава Дронова запланировано 11 сольных выступлений на самых больших площадках разных городов России с ценами на билет от 2,5 до 7 тысяч рублей.

Ярослав Дронов — настоящее имя певца — родился в городе Новомосковске Тульской области. Сейчас ему 31 год, а на сцену он вышел впервые в 4 года — с детства участвовал в песенной самодеятельности. Окончил музыкальный колледж, затем — Российскую академию музыки имени Гнесиных. В 2013 году занял третье место на телешоу «Фактор А», в 2014 году стал вторым на шоу «Голос». С 2014-го по 2017 год пел в кавер-группе «Час пик». С 2017 года строил сольную карьеру. В 2020 году взял псевдоним SHAMAN. В 2022 году его песни «Встанем» и «Я русский» стали самыми обсуждаемыми в соцсетях. «Яндекс» назвал его самым популярным российским артистом — 3,5 запросов в месяц.

Корреспондент MSK1.RU попросил экспертов отечественного музыкального рынка объяснить феномен этого «русского» парня.

«В нужном месте в нужное время»

— Неординарные вокальные способности и артистический талант SHAMANа отмечала Алла Пугачева в проекте «Фактор А» еще в 2013 году, — рассказал организатор частных и корпоративных мероприятий, глава ивент-агентства «Империя музыки» Табриз Шахиди. — Любой артист, который много и тяжело работает и пришел в профессию не потусоваться, рано или поздно станет популярным.

По мнению Табриза Шахиди, нет разницы в том, сам ли певец пишет музыку и тексты или покупает потенциальные хиты у профессионалов.

— Никакой роли авторство песен не играет, — добавил организатор концертов. И если бы песню «Встанем» написал бы другой автор, то SHAMAN, спев ее в то самое нужное время, обрел бы популярность, которую сейчас имеет. Однако тот факт, что именно Ярослав сочинил ее, придает и песне, и артисту еще большую ценность. «Нового Кобзона» аудитория не требовала.

Есть мнение, что SHAMANа «создали» соцсети: его песни сначала начали вируситься в TikTok, привлекая подписчиков, чье число перевалило за миллион. Затем клипы 31-летнего исполнителя вышли на первые строчки просмотров в YouTube: «Танцы на стекле» — 56 миллионов просмотров, «Встанем» — 43 миллиона, «Я русский» — 32 миллиона.

— Сегодня без соцсетей никуда, — объяснил Табриз Шахиди. — Эти инструменты продвижения помогают молодым артистам знакомить широкую аудиторию со своим творчеством без особых финансовых вложений.

Поделиться

По данным главы «Империи музыки», гонорар у Шамана высокий, на уровне ZIVERT, Полины Гагариной, Леонида Агутина и Анны Асти (в среднем 3,5–4,5 миллиона рублей за концерт. — Прим. ред.). А райдер — образцовый: в нём нет ничего невыполнимого и нет звездных закидонов.

«У артистов не стоит искать искренности»

— SHAMAN ничем не отличается от других эстрадных исполнителей — в меру голосистых, в меру харизматичных, — поделился мнением журналист, музыкальный критик Илья Легостаев. — Он много лет искал свой репертуар, чтобы представить его публике. И нашел. Феномен его успеха, на мой взгляд, в том, что он смог предугадать, какие песни пойдут у публики на ура. И всё получилось: сейчас он один из самых востребованных артистов, наверное, один из самых гастролирующих.

По мнению Ильи Легостаева, выходя на сцену, певец предлагает аудитории некий образ — человек Ярослав Дронов превращается в певца SHAMANа.

— А насколько певец SHAMAN искренен в своих композициях или, как утверждают некоторые, просто удачно и использует патриотическую повестку, мое глубокое убеждение состоит в том, что артисты — не та публика, у которой стоит искать искренности, — добавил Илья Легостаев. — Они продают контент тысячам зрителей, и именно зрителям решать, насколько они в него верят.

Поделиться

Как-то я брал интервью у Сергея Шнурова и спросил: правда ли, что в жизни он совсем другой — тихий, непьющий и мало матерящийся? И Шнур мне ответил, что сцена есть сцена, для нее создаются свои истории, а правда остается в частной жизни.

«Нельзя сыграть Анну Каренину на разрыв зала, а потом дома варить борщ»

По мнению Леонида Дзюника, продюсера и концертного директора группы «Тату» и Филиппа Киркорова, много лет возглавлявшего отдел спецпроектов компании Universal Music Russia, если бы не появился SHAMAN, то возник бы другой похожий на него артист:

— Часть российских слушателей устала от однообразных песен. Сначала Бузова, Моргенштерн*, Милохин и иже с ними вирусились в соцсетях, а потом стали комом в горле. Ну сколько можно танцевать с голым задом?

Продюсер считает, что SHAMAN стал ответом на запрос части российской аудитории.

— У Ярослава Дронова ведь много лирических композиций — про любовь, верность, отношения. Но не эти песни сделали его популярным, — рассказал Леонид Дзюник. — Слушая композицию «Встанем», многие вспоминают о своих: о прадедах и дедах, погибших в Великую Отечественную, а я вспоминаю о тех, кто не вернулся из Афганистана. В тот день, когда туда вошли российские войска, я был в армии дежурным по части и принял это сообщение…

Поделиться

По мнению эксперта, у SHAMANа были все составляющие для успеха: приятная внешность, хороший голос, артистизм, способный вызвать эмоции у зрителей. В общем, всё совпало.

— Это специалисты могут рассуждать, насколько правильный у SHAMANа вокал, почему поет всё время на высоких, — добавил Дзюник. — А зрителям это не сильно важно. Есть отклик — значит, есть популярность, значит, попал.

А вот то, что SHAMAN добился всего исключительно собственными силами, вызывает у продюсера сомнения. С раскруткой, ротацией композиций певцу помогали и помогают.

— Сегодня один человек не может обеспечивать всё, что нужно для организации концертов, продвижения композиций, съемок клипов и так далее, — уточнил Леонид Дзюник. — Всё равно есть команда, она может быть небольшой — с продюсером и концертным директором, которые решают много вопросов, но она должна быть. Особенно у человека, который поет вживую, как SHAMAN. Это под фанеру можно отстоять время на сцене и пойти вселиться. Но невозможно сыграть Анну Каренину, заставить зал рыдать, а потом пойти домой варить борщ. Ты или умираешь на сцене, или думаешь: разморозилось ли мясо? Я утрирую, конечно, но это так.

— Сначала SHAMANу помогал Виктор Дробыш — занимался продвижением песен, их ротацией. Он выполнил свою задачу, и сейчас певцом занимаются другие люди, — уточнил Леонид Дзюник. — Они предпочитают держаться в тени, поэтому я не стану их называть. Но поверьте, на певца работает серьезная профессиональная команда.

«Его песни немодные по звучанию»

— Во-первых, есть большая разница между известностью и популярностью, — говорит музыкальный критик Артемий Троицкий*. — Известен SHAMAN — несомненно. Популярен — вопрос. Но я два года не был в России, поэтому квалифицированно на этот вопрос ответить не могу.

Поделиться

Что же касается репертуара, то, по мнению музыкального критика, вряд ли сам Ярослав Дронов затеял эту ура-патриотическую историю.

— Я лично не знаком с Ярославом Дроновым, чтобы судить, насколько он искренен в своих песнях, — добавил Троицкий*. — Вполне возможно, что он верит в то, что поет, как, например, Юлия Чичерина. Но не исключено, что он просто конъюнктурщик, каким я считаю того же Олега Газманова. Думаю, что не он сам ушел в патриотическую повестку. Это идея его менеджеров и продюсеров: он сотрудничал с композитором Виктором Дробышем, а тот человек ушлый. И думаю, он не один работал и работает с певцом.

На живых концертах SHAMANа Артемий Троицкий не бывал, поэтому не стал давать оценку вокальным данным и артистизму певца:

— Я могу судить только по трем клипам, которые видел, все они в одном стиле, и, на мой взгляд, его композиции полны пафосных духоподъемных клише. Если раньше песни о Ленине и Сталине писали прекрасные поэты Пахмутова, Тухманов, Френкель, а музыку — великие композиторы Дунаевский и даже Шостакович, и это были достойные, прекрасные произведения.

Поделиться

— Песни SHAMANа, на мой взгляд, посредственные, — поделился Артемий Троицкий*. — И возвращаясь к тому, почему я думаю, что SHAMAN скорее известный, чем популярный, скажу, что его композиции немодные по звучанию, а клипы — немодные по картинке. А ведь его творчество рассчитано на молодежь, поэтому он так активно продвигается в соцсетях. Но я считаю, что такой стилистикой современную молодую аудиторию не зацепить.

* Признан иноагентом.

По теме

SHAMANМузыкаКультураАртемий Троицкий
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter