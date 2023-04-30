«Запроса на "нового Кобзона" не было». Продюсеры и музыкальные критики — о феномене SHAMANа и секрете его популярности

У одних от песен певца SHAMANа наворачиваются слезы, другие сочиняют пародии на его хиты, а кого-то и вовсе чуть ли не трясет от ненависти к нему. Как бы там ни было, но артист «нашаманил» себе больше 50 миллионов на просмотрах клипов и зарабатывает неплохие деньги. Только в мае у Ярослава Дронова запланировано 11 сольных выступлений на самых больших площадках разных городов России с ценами на билет от 2,5 до 7 тысяч рублей.
Ярослав Дронов — настоящее имя певца — родился в городе Новомосковске Тульской области. Сейчас ему 31 год, а на сцену он вышел впервые в 4 года — с детства участвовал в песенной самодеятельности. Окончил музыкальный колледж, затем — Российскую академию музыки имени Гнесиных. В 2013 году занял третье место на телешоу «Фактор А», в 2014 году стал вторым на шоу «Голос». С 2014-го по 2017 год пел в кавер-группе «Час пик». С 2017 года строил сольную карьеру. В 2020 году взял псевдоним SHAMAN. В 2022 году его песни «Встанем» и «Я русский» стали самыми обсуждаемыми в соцсетях. «Яндекс» назвал его самым популярным российским артистом — 3,5 запросов в месяц.
Корреспондент MSK1.RU попросил экспертов отечественного музыкального рынка объяснить феномен этого «русского» парня.
«В нужном месте в нужное время»
— Неординарные вокальные способности и артистический талант SHAMANа отмечала Алла Пугачева в проекте «Фактор А» еще в 2013 году, — рассказал организатор частных и корпоративных мероприятий, глава ивент-агентства «Империя музыки» Табриз Шахиди. — Любой артист, который много и тяжело работает и пришел в профессию не потусоваться, рано или поздно станет популярным.
По мнению Табриза Шахиди, нет разницы в том, сам ли певец пишет музыку и тексты или покупает потенциальные хиты у профессионалов.
— Никакой роли авторство песен не играет, — добавил организатор концертов. И если бы песню «Встанем» написал бы другой автор, то SHAMAN, спев ее в то самое нужное время, обрел бы популярность, которую сейчас имеет. Однако тот факт, что именно Ярослав сочинил ее, придает и песне, и артисту еще большую ценность. «Нового Кобзона» аудитория не требовала.
Есть мнение, что SHAMANа «создали» соцсети: его песни сначала начали вируситься в TikTok, привлекая подписчиков, чье число перевалило за миллион. Затем клипы 31-летнего исполнителя вышли на первые строчки просмотров в YouTube: «Танцы на стекле» — 56 миллионов просмотров, «Встанем» — 43 миллиона, «Я русский» — 32 миллиона.
— Сегодня без соцсетей никуда, — объяснил Табриз Шахиди. — Эти инструменты продвижения помогают молодым артистам знакомить широкую аудиторию со своим творчеством без особых финансовых вложений.
По данным главы «Империи музыки», гонорар у Шамана высокий, на уровне ZIVERT, Полины Гагариной, Леонида Агутина и Анны Асти (в среднем 3,5–4,5 миллиона рублей за концерт. — Прим. ред.). А райдер — образцовый: в нём нет ничего невыполнимого и нет звездных закидонов.
«У артистов не стоит искать искренности»
— SHAMAN ничем не отличается от других эстрадных исполнителей — в меру голосистых, в меру харизматичных, — поделился мнением журналист, музыкальный критик Илья Легостаев. — Он много лет искал свой репертуар, чтобы представить его публике. И нашел. Феномен его успеха, на мой взгляд, в том, что он смог предугадать, какие песни пойдут у публики на ура. И всё получилось: сейчас он один из самых востребованных артистов, наверное, один из самых гастролирующих.
По мнению Ильи Легостаева, выходя на сцену, певец предлагает аудитории некий образ — человек Ярослав Дронов превращается в певца SHAMANа.
— А насколько певец SHAMAN искренен в своих композициях или, как утверждают некоторые, просто удачно и использует патриотическую повестку, мое глубокое убеждение состоит в том, что артисты — не та публика, у которой стоит искать искренности, — добавил Илья Легостаев. — Они продают контент тысячам зрителей, и именно зрителям решать, насколько они в него верят.
Как-то я брал интервью у Сергея Шнурова и спросил: правда ли, что в жизни он совсем другой — тихий, непьющий и мало матерящийся? И Шнур мне ответил, что сцена есть сцена, для нее создаются свои истории, а правда остается в частной жизни.
«Нельзя сыграть Анну Каренину на разрыв зала, а потом дома варить борщ»
По мнению Леонида Дзюника, продюсера и концертного директора группы «Тату» и Филиппа Киркорова, много лет возглавлявшего отдел спецпроектов компании Universal Music Russia, если бы не появился SHAMAN, то возник бы другой похожий на него артист:
— Часть российских слушателей устала от однообразных песен. Сначала Бузова, Моргенштерн*, Милохин и иже с ними вирусились в соцсетях, а потом стали комом в горле. Ну сколько можно танцевать с голым задом?
Продюсер считает, что SHAMAN стал ответом на запрос части российской аудитории.
— У Ярослава Дронова ведь много лирических композиций — про любовь, верность, отношения. Но не эти песни сделали его популярным, — рассказал Леонид Дзюник. — Слушая композицию «Встанем», многие вспоминают о своих: о прадедах и дедах, погибших в Великую Отечественную, а я вспоминаю о тех, кто не вернулся из Афганистана. В тот день, когда туда вошли российские войска, я был в армии дежурным по части и принял это сообщение…
По мнению эксперта, у SHAMANа были все составляющие для успеха: приятная внешность, хороший голос, артистизм, способный вызвать эмоции у зрителей. В общем, всё совпало.
— Это специалисты могут рассуждать, насколько правильный у SHAMANа вокал, почему поет всё время на высоких, — добавил Дзюник. — А зрителям это не сильно важно. Есть отклик — значит, есть популярность, значит, попал.
А вот то, что SHAMAN добился всего исключительно собственными силами, вызывает у продюсера сомнения. С раскруткой, ротацией композиций певцу помогали и помогают.
— Сегодня один человек не может обеспечивать всё, что нужно для организации концертов, продвижения композиций, съемок клипов и так далее, — уточнил Леонид Дзюник. — Всё равно есть команда, она может быть небольшой — с продюсером и концертным директором, которые решают много вопросов, но она должна быть. Особенно у человека, который поет вживую, как SHAMAN. Это под фанеру можно отстоять время на сцене и пойти вселиться. Но невозможно сыграть Анну Каренину, заставить зал рыдать, а потом пойти домой варить борщ. Ты или умираешь на сцене, или думаешь: разморозилось ли мясо? Я утрирую, конечно, но это так.
— Сначала SHAMANу помогал Виктор Дробыш — занимался продвижением песен, их ротацией. Он выполнил свою задачу, и сейчас певцом занимаются другие люди, — уточнил Леонид Дзюник. — Они предпочитают держаться в тени, поэтому я не стану их называть. Но поверьте, на певца работает серьезная профессиональная команда.
«Его песни немодные по звучанию»
— Во-первых, есть большая разница между известностью и популярностью, — говорит музыкальный критик Артемий Троицкий*. — Известен SHAMAN — несомненно. Популярен — вопрос. Но я два года не был в России, поэтому квалифицированно на этот вопрос ответить не могу.
Что же касается репертуара, то, по мнению музыкального критика, вряд ли сам Ярослав Дронов затеял эту ура-патриотическую историю.
— Я лично не знаком с Ярославом Дроновым, чтобы судить, насколько он искренен в своих песнях, — добавил Троицкий*. — Вполне возможно, что он верит в то, что поет, как, например, Юлия Чичерина. Но не исключено, что он просто конъюнктурщик, каким я считаю того же Олега Газманова. Думаю, что не он сам ушел в патриотическую повестку. Это идея его менеджеров и продюсеров: он сотрудничал с композитором Виктором Дробышем, а тот человек ушлый. И думаю, он не один работал и работает с певцом.
На живых концертах SHAMANа Артемий Троицкий не бывал, поэтому не стал давать оценку вокальным данным и артистизму певца:
— Я могу судить только по трем клипам, которые видел, все они в одном стиле, и, на мой взгляд, его композиции полны пафосных духоподъемных клише. Если раньше песни о Ленине и Сталине писали прекрасные поэты Пахмутова, Тухманов, Френкель, а музыку — великие композиторы Дунаевский и даже Шостакович, и это были достойные, прекрасные произведения.
— Песни SHAMANа, на мой взгляд, посредственные, — поделился Артемий Троицкий*. — И возвращаясь к тому, почему я думаю, что SHAMAN скорее известный, чем популярный, скажу, что его композиции немодные по звучанию, а клипы — немодные по картинке. А ведь его творчество рассчитано на молодежь, поэтому он так активно продвигается в соцсетях. Но я считаю, что такой стилистикой современную молодую аудиторию не зацепить.
* Признан иноагентом.