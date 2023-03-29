Нового заместителя назначили в Минкульт НСО — она была связана со скандалом в кольцовской школе «Технополис»

В Новосибирской области назначен новый заместитель министра культуры. Им стала Оксана Грегул, которая ранее была начальником образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Кольцово.
В пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области сообщили о назначении Оксаны Грегул на должность заместителя министра. Должность министра сейчас занята исполняющим его обязанности Юрием Зимняковым.
Оксана Грегул будет курировать развитие креативных индустрий, профессионального искусства, образования в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия. Она окончила магистратуру НГАУ по направлению «управление персоналом» и РАНХиГС по направлению «специалист в социальной сфере государственного и муниципального управления». Ранее занимала должность начальника управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Кольцово.
В 2021 году, когда женщина была начальником образования, в Кольцово разгорелся скандал из-за того, что чиновники подписали постановление, по которому 11 домов открепили от новой школы «Технополис». Ради современного лицея некоторые специально купили квартиры в том районе.
Тогда местные жители были недовольны тем, что от школы не открепили дом на Рассветной, в котором жила начальник отдела образования администрации наукограда Кольцово Оксана Грегул. Она в том числе и принимала решение по «Технополису». Оксана Грегул объясняла журналисту НГС, что в курсе претензии в свой адрес из-за дома, но заявила, что ее старший ребенок учится в другой школе, в которую пойдет и младший.
Недавно пост заместителя министра культуры региона покинул Григорий Милогулов. Спустя время его назначили проректором театрального института.