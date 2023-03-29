Нового заместителя назначили в Минкульт НСО — она была связана со скандалом в кольцовской школе «Технополис»

Тогда местные жители были недовольны тем, что от школы не открепили дом на Рассветной, в котором жила начальник отдела образования администрации наукограда Кольцово Оксана Грегул. Она в том числе и принимала решение по «Технополису». Оксана Грегул объясняла журналисту НГС, что в курсе претензии в свой адрес из-за дома, но заявила, что ее старший ребенок учится в другой школе, в которую пойдет и младший.