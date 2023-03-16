«Реакция пассажиров — вымысел». Пилот рассказал, что еще выдумали в фильме про посадку самолета в кукурузном поле

В четверг, 16 марта, в российский прокат вышел фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Он рассказывает об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле 15 августа 2019 года. Кино основано на реальных событиях, но всё же существенная часть сцен в нем — вымысел. Где в фильме правда, а где выдумка режиссера? Об этом рассказал пилот Дамир Юсупов (посмотрите интервью с ним в коротком видео, которое опубликовано чуть выше). Он был за штурвалом того самого самолета и консультировал съемочную группу.
Съемки фильма начались в 2022 году, их проводила команда известного режиссера Сарика Андреасяна. Главную роль в картине сыграл Егор Бероев, очень похожий на Дамира Юсупова. Перед съемками актер долго изучал его привычки и стиль общения. И признался, что труднее всего было изобразить скромность, свойственную Дамиру.
На премьерном показе фильма в Москве собрались не только члены экипажа «Уральских авиалиний», но и семьи пассажиров, которые летели тем самым рейсом из Жуковского в Симферополь.
Напомним, экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле произошла 15 августа 2019 года, на взлете борт столкнулся со стаей птиц и пробыл в воздухе всего 93 секунды. Летчик Дамир Юсупов был удостоен звания Героя России. Прочитайте интервью с ним.
В 2023 году пилот публично признался в том, какие ошибки совершил во время того полета. А еще рассказал, почему перестал называть свое имя пассажирам перед взлетом.