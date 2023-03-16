«Реакция пассажиров — вымысел». Пилот рассказал, что еще выдумали в фильме про посадку самолета в кукурузном поле

Напомним, экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле произошла 15 августа 2019 года, на взлете борт столкнулся со стаей птиц и пробыл в воздухе всего 93 секунды. Летчик Дамир Юсупов был удостоен звания Героя России. Прочитайте интервью с ним.



В 2023 году пилот публично признался в том, какие ошибки совершил во время того полета. А еще рассказал, почему перестал называть свое имя пассажирам перед взлетом.