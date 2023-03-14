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Александра Розенбаума госпитализировали с тромбом

На операционный стол он попал после концерта в Красноярске

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После концерта в Красноярске Розенбауму провели операцию

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Музыканта Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске. Как сообщает телеграм-канал «112», причиной госпитализации стал тромб в ноге артиста.

Известно, что после концерта музыкант пожаловался на сильную боль в ноге, его доставили в больницу, где медики обнаружили тромб. В ходе операции тромб был успешно удален, сейчас Розенбаум остается под наблюдением врачей.

В Красноярск Александр Розенбаум приехал, чтобы поздравить работников службы исполнения наказаний с профессиональным праздником, который отмечался 12 марта. Творческую встречу для сотрудников ГУФСИН и заключенных народный артист РФ провел в Красноярской туберкулезной больнице № 1, где проходят лечение осужденные.

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