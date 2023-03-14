Александра Розенбаума госпитализировали с тромбом

Музыканта Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске. Как сообщает телеграм-канал «112», причиной госпитализации стал тромб в ноге артиста.
Известно, что после концерта музыкант пожаловался на сильную боль в ноге, его доставили в больницу, где медики обнаружили тромб. В ходе операции тромб был успешно удален, сейчас Розенбаум остается под наблюдением врачей.
В Красноярск Александр Розенбаум приехал, чтобы поздравить работников службы исполнения наказаний с профессиональным праздником, который отмечался 12 марта. Творческую встречу для сотрудников ГУФСИН и заключенных народный артист РФ провел в Красноярской туберкулезной больнице