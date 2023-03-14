Александра Розенбаума госпитализировали с тромбом

В Красноярск Александр Розенбаум приехал, чтобы поздравить работников службы исполнения наказаний с профессиональным праздником, который отмечался 12 марта. Творческую встречу для сотрудников ГУФСИН и заключенных народный артист РФ провел в Красноярской туберкулезной больнице № 1 , где проходят лечение осужденные.