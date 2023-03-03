SHAMAN: «Микрофон в штанах — это вопрос безопасности жизнедеятельности артиста»

Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, перед концертным марафоном в Петербурге рассказал «Фонтанке», что такое патриотизм, кто в доме главный, где сейчас его дреды и зачем во время концерта он засовывает микрофон в кожаные штаны.
Вероятно, когда-нибудь историю восхождения этой звезды российской эстрады будут изучать в университетах будущие пиарщики. А пока его пресс-служба официально заявляет: «Не верьте ничему, что говорит о SHAMAN кто-то, кроме самого SHAMAN и Коробкова-Землянского». Так что «Фонтанка» выяснила, что за человек такой Ярослав Дронов, у него самого. Если коротко: профессионален в музыке, аккуратен в суждениях, склонен подчиняться кошке.
— Сегодня вы выпустили новую песню со словами «Самый русский хит — про мою грустную душу». Что же это, получается, русский — значит грустный?
— Обычно я исполняю песни собственного сочинения, а именно эту написал не я. Но не смог пройти мимо нее, исполнил и сделал свой вариант аранжировки. А вопросы по словам и по музыке надо задавать авторам, а не мне, наверное.
— Так что значит быть русским — по вашему мнению?
— Мне кажется, что это значит находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей. Я музыкант и поэтому делаю это в творчестве, выражаю в музыке свои мысли. Зритель мне за это благодарен, и это взаимно.
— А чем закончилась история с жалобой на песню «Я — русский»? Вы знаете, кто на вас пожаловался?
— Ни имени, ни фамилии этого гражданина я не знаю. И кажется, эта история еще не закончилась, по-прежнему же выходят новости об этом.
— А сам документ эпохи, ваша объяснительная, где сейчас?
— Я ее отправил по почте на адрес МВД, как меня и попросили сделать.
— Если бы вы знали имя, домашний адрес и телефон человека, который нажаловался, что бы вы сделали?
— История не терпит сослагательного наклонения. Как говорит Владимир Владимирович Путин, если бы у бабушки был детородный орган, она была бы дедушкой. Здесь можно только фантазировать, но лучше опираться на факты. Я же не знаю этого человека.
—Так что бы вы ему сказали, если он прочтет это интервью?
— Я же ответил на этот вопрос, а вы заходите на второй круг, и это делает вам честь как журналисту...
—...до которого не доходит с первого раза...
— (Смеется.) Ну... да. Очень не хочется поддаваться фантазиям. Это мир призраков, а я живу здесь и сейчас.
— Почему вы избавились от дредов? Это же был самый узнаваемый атрибут вашего образа.
— Дреды — всего лишь форма укладки. Это же из моих волос было сделано. У меня за всю мою жизнь были самые разные прически: каре, японский хвостик, как у самурая, челка длинная косая, просто длинные волосы и короткий ежик, я и лысым был. Некий этап жизни закончился. Когда наступил новый, 2023, год, я подумал, что это хороший повод поменять прическу. Это же как одежда, нельзя постоянно ходить в одном и том же.
— А после того как эти дреды были срезаны с вашей головы, куда они делись?
— Храню в кульке. На полочке.
— Серьезно?
— На самом деле, да. Я их не выбрасывал. После съемок клипа как остались лежать на полке, так и лежат. Даже не было времени подумать, что с ними делать.
— Кстати, про песню «Исповедь». На протяжении всего текста лирический герой обращается к Богу, говоря: дай мне то, дай мне это. Но ведь на исповеди это человек должен «давать»: каяться, рассказывать, где и как согрешил. Почему тогда «Исповедь», а не «Просьба» или «Молитва»?
— Я же не прошу что-то конкретное. «Жизни осилить дорогу» — это не «дай мне денег побольше». Там звучат такие мудрые просьбы, чтобы достойно прожить эту жизнь. Это — исповедь перед людьми, я оголяю свою душу перед народом в этой песне.
— Все люди грешны. А в чем главный грех Ярослава Дронова?
— Это очень интимная для меня тема. Такие серьезные вопросы всуе не хочется затрагивать, это нужно делать в церкви со своим духовным наставником.
— А если без конкретики, в общем? Для кого-то это чревоугодие, для кого-то — гордыня.
— Повторюсь, это очень личная тема, к которой даже мои самые близкие люди не допущены. Это мои внутренние переживания. Но то, что я посчитал нужным сказать, то, что я попросил в этой песне для себя, наверное, это то, чего мне не хватает.
— А Великий пост вы соблюдаете?
— К сожалению, нет. Я постоянно нахожусь в дороге, а путникам даются некоторые послабления. Все-таки нужны силы, и немалые, чтобы отдавать энергию и заряжать людей. Поэтому мое питание и образ жизни остаются прежними.
— А концерты в Великий пост — это правильно?
— Концерты — это способ поднять дух людей, зарядить их положительными эмоциями на добрые дела. В этом я вижу свое служение и делаю это с полной отдачей.
— Как вы представляете себе свою аудиторию? SHAMAN — в первую очередь для девушек, для бабушек или для брутальных мужчин?
— Этот вопрос меня поначалу очень заботил. Я тогда считал, что, если пишешь песни профессионально, надо делать это с оглядкой на аудиторию. И это было ошибочное мнение. Позже я понял, что начинать надо с себя. Ты просто пишешь честную музыку от сердца, и те, кого она зацепит, и есть твоя аудитория. Мне кажется, если посмотреть на зал на любом моем концерте, аудитория скажет сама за себя. Срез огромный. Есть и дети, и их мамы с бабушками, а процентов 30–40 в зале — мужчины. И это здорово.
— Вы оберегаете свою личную жизнь от внимания публики. Что вы почувствовали и, возможно, сказали супруге Елене, когда она на пятилетие вашего брака опубликовала пост в соцсетях и рассекретила себя?
— Я бы не сказал, что я держу свою личную жизнь в тайне. Просто стараюсь не делать на этом акцент, это разные вещи. И супруга тоже не скрывалась. Зачем скрывать то, что официально зарегистрировано? Это же нелепо. Как только появился красивый повод об этом заявить, пятилетний юбилей нашего брака, мы с удовольствием это сделали. Потому что действительно начались какие-то слухи. А слухи — это сомнения.
— Но вы у себя в соцсетях при этом заявлений не делали, а клип, который вы в те дни опубликовали — «Вороны мои», — совсем не романтический.
— Этот клип вышел 10 ноября, за день до юбилея. Но моя супруга — самодостаточный человек, и поделиться поздравлением в соцсетях — это было ее решение. А мои соцсети — для творчества.
— А песня и клип «Ты — моя» — про вашу жену?
— Мне бы хотелось, чтобы каждая женщина, которая слушает эту песню, думала, что это про нее. И когда я покидаю дом и выхожу на сцену, вся моя музыка и песни принадлежат людям. Я никому не запрещаю любить ни себя, ни свое творчество.
— Кто в семье главный?
— В нашей семье главная... кошка. У нас есть кошка породы эльф по имени Барси, она лысая абсолютно. И всё в нашем доме строится вокруг нее, она нами управляет, обезоруживая своей милотой.
— Важный вопрос для женщин, на которых давят возрастные стереотипы. Можно ли говорить про максимально допустимую разницу в возрасте, если в паре женщина старше?
— Мне сложно сказать. В моем союзе я старше. Потому что мне не
— Как так получилось?
— Когда мне было
— Вы сами придумали свой имидж и все свои костюмы. Нет ли влияния аниме в образе SHAMAN?
— Я ни одного аниме ни разу в жизни не смотрел. Ни одного мультика, честно. Я вдохновляюсь русским костюмом, тем, как он развивался. Возможно, раньше это не так читалось, но в новой программе у меня новый образ. И в нем есть элементы разных эпох: гусарский китель, майка в форме кольчуги, сапоги. Костюмы я по-прежнему придумываю сам, а шьет их по моим меркам портниха. Там же надо множество деталей продумывать, начиная с того, что ткани не должны мяться, чтобы костюмы в турах держали форму.
— Насчет кожаных штанов вопросов нет — смотрятся круто. Но зачем вы всё время засовываете в них микрофон?
— А куда еще его засовывать?
— Ну вы же можете заказать штаны с кармашком или со специальной петелькой?
— Я об этом еще не думал. (Смеется.) У меня были попытки прятать микрофон под мышку. Но тогда он падает. Недавно был случай, когда я не засунул микрофон в штаны — и повредил себе указательный палец. До сих пор синяк остался. Это произошло на ЦСКА Арене. Я держал микрофон в руке и показывал второй рукой людям, что надо хлопать. И отбил себе палец, ушиб случился. А вот если бы микрофон был в штанах в этот момент, может быть, травмы не произошло бы. Так что микрофон в штанах — это вопрос безопасности жизнедеятельности артиста.
— Снова о серьезном. Что такое патриотизм? Бывает патриотизм правильный или неправильный?
— Это и правда серьезный вопрос, который требует экспертной оценки людей, которые занимаются этим профессионально. А я человек хоть и публичный, но не являюсь экспертом в этой области. Я просто могу писать песни и делать это честно. Есть ли у меня право рассуждать на тему, в которой я не специалист, но при этом имею авторитет и влияние на людей? Я думаю, нет.
— А что такое патриотизм лично для вас?
— Это те слова, которые есть в моих песнях. Свою позицию как творческий человек я высказываю в музыке. А любовь к своей стране, к Родине — это самая высшая форма любви. Потому что так ты любишь одновременно миллионы и десятки миллионов людей, а не только своих близких.
— Недавно президент подписал закон о защите русского языка от иностранных заимствований. Вы говорили, что ваш псевдоним SHAMAN пишется английскими буквами, потому что пользователям интернета, в том числе иностранным, так проще искать его. Может быть, пора перестать под них подстраиваться, пусть учат русский алфавит?
— Мое творчество действительно слушают по всему миру. Но вопрос не в этом, а в самом устройстве интернета: он построен на латинице, а не на кириллице. Я — выходец из интернета, мое творчество распространялось через соцсети. Те, кто обо мне еще не знает, будет узнавать обо мне через интернет. Знаете, есть такая фраза: «Всё было в общем-то неплохо, пока не стали улучшать». Так что если что-то работает, то пусть это работает и дальше.
— Комик Александр Гудков сделал пародию на песню «Я — русский». После этого на Гудкова обрушилась волна ненависти, он даже на какое-то время уезжал из страны. А как вы относитесь к пародиям на свое творчество?
— Я к пародиям прекрасно отношусь, потому что чем их больше, тем больше людей узнает о моем творчестве. И для меня это только в плюс. Послушав пародии, кто-то заглядывает в мои соцсети, чтобы послушать уже мои песни, и остается со мной. А потом еще приходит ко мне на концерты и там громче всех аплодирует и поет песню «Я — русский». Это хороший способ дополнительного продвижения. Пародии же делают люди, которым, очевидно, небезразлично мое творчество. И к Александру Гудкову это тоже относится. У его ролика было под семь миллионов просмотров. И благодаря ему большое количество людей узнало обо мне. Мне кажется, со стороны Гудкова это такая фанатская любовь, только со знаком минус. А минус, как известно, можно легко поменять на плюс. И наоборот.
— А вам было смешно, когда вы посмотрели эту пародию?
— Мне — нет.
— Ваше творчество уже изучают в школах. Чувствуете себя живым классиком?
— Это преувеличение. То, что дети в школах слушают и поют мои песни, — личная инициатива отдельно взятых людей, которым мое творчество небезразлично. Но нужно понимать, где я и где действительно великие люди, которые внесли огромный вклад в культуру. Конечно же, я не чувствую себя классиком. Но зато я чувствую себя живым.
— Ваши любимые классики?
— Булгаков и Достоевский. А любимые книги — «Мастер и Маргарита» и «Идиот». В «Идиоте» Рогожин и князь Мышкин — вроде бы противоположности, но мне почему-то кажется, что это один и тот же человек с раздвоением личности. И Настасья Филипповна на самом деле одного человека любила, но иногда он становился кротким, блаженным, а иногда от страсти мог и зарезать.
— А вам кто из них ближе?
— Мне из всех героев романа больше всех Настасья Филипповна нравится. Она там всех по местам расставляет. Женщина с характером, с огоньком.