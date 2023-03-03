SHAMAN: «Микрофон в штанах — это вопрос безопасности жизнедеятельности артиста»

— Обычно я исполняю песни собственного сочинения, а именно эту написал не я. Но не смог пройти мимо нее, исполнил и сделал свой вариант аранжировки. А вопросы по словам и по музыке надо задавать авторам, а не мне, наверное.



— Так что значит быть русским — по вашему мнению?



— Мне кажется, что это значит находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей. Я музыкант и поэтому делаю это в творчестве, выражаю в музыке свои мысли. Зритель мне за это благодарен, и это взаимно.



— А чем закончилась история с жалобой на песню «Я — русский»? Вы знаете, кто на вас пожаловался?

