Почему нельзя желать приятного аппетита и что это выражение значит на самом деле — ответ вас удивит

Золотое правило воспитанного человека: «Три раза подумай, один раз скажи». Вот возьмем фразу «приятного аппетита!»: вы в офисной столовой, собираетесь отведать свою котлету — и тут возле вас возникает коллега из соседнего отдела, нависает над вами и, пристально всматриваясь в вашу тарелку, желает вам «хорошего пищеварения». Учитывая, что это самое пищеварение — процесс в некотором роде даже интимный. Так почему же такая ситуация недопустима или в этом нет ничего такого? Выясняли наши коллеги из Wday.ru.
Приятного аппетита?
Давайте разбираться. Аппетит — это чувство голода, желание насытиться. Как это чувство может быть хорошим или плохим, а уж тем более приятным?
— С запретом в Советском Союзе молиться перед едой это выражение пришло на смену «Отче наш». И не несет никакой смысловой нагрузки, — считает международный эксперт по этикету Альбина Хоглова.
Мы позаимствовали его у французов, они говорят bon appetit. Надо сказать, что французские формулы в России всегда считали чем-то утонченным и изысканным. Интересно, что сами французы желают приятного аппетита далеко не во всех случаях.
Логика такая: если семья собралась ужинать за одним столом, делать акцент на поглощении пищи считается неприличным. В этом случае можно сказать: «Угощайтесь» или «Надеюсь, вам понравится угощение». Строго говоря, пожелать bon appetit может только шеф-повар гостям своего ресторана. Также сказать так может человек, который приготовил блюдо специально для вас, например мама. А вот если мы желаем приятного аппетита своим коллегам, то тем самым вторгаемся в их приватную зону, нарушая границы личности и нормы приличия.
Будь здоров
Важным моментом соблюдения этикета является реакция на чих — не надо кричать на весь офис: «Будь здоров!», если в дальнем углу кто-то чихнул. Человеку и так может быть неловко. А тому, кто чихает, лучше говорить: «Простите».
Специалист по этикету Екатерина Сартакова рассказывала для NGS.RU, что по правилам этикета чих нужно оставлять без внимания, не стоит замечать реакцию организма. Поэтому лучше не ждать, что вам скажут: «Будь здоров», а сразу извиниться перед окружающими.
Куда девать телефон и сумку в кафе
Ох уж эти телефоны на столе и сумки на стуле. Многие забывают, что телефон не относится к предметам сервировки, он отвлекает и нас, и собеседника: то СМС-сообщение придет, то уведомления, а глаза так и убегают от лица товарища на экран, тут и нить беседы теряется. Но ситуации бывают разные, поэтому, если собеседник в приоритете, надо помнить о невербальном проявлении уважения к нему, а телефон лучше убрать.
— Если вам поступил звонок, когда вы говорите с визави, взять трубку, не извинившись, — это неуважение, — объясняет эксперт.
В случае, когда вы не знаете, куда поставить сумку в кафе, надо понять: большая ли сумка, держит ли она форму или разваливается, есть ли у нее ножки. На пол можно поставить портфель или сумку среднего размера, у которой есть ножки. Возможно, вам принесут подставку под сумку. Еще ее можно убрать за спину, на место, где сидите. Клатч можно положить на колени, а ставить сумку на стол точно не стоит. Лучше не использовать для этого и соседние стулья, спинки стульев и подлокотники. Мужчине носить женские сумочки нельзя (даже 5 минут нельзя) — это не вопрос галантности. Тем более что это в первую очередь аксессуар, а не чемодан или пакет.
О чём поговорим?
При беседе с коллегами нужно избегать упоминаний о деньгах и роскоши. Особенно это касается разговоров про отпуск и путешествия — возможности и жизни у всех разные.
— Путешествия — это прекрасная тема. Более того, вы можете кого-то вдохновить, поделиться полезной информацией, но лучше избегать любых финансовых подтекстов: сколько звезд в отеле, где вы остановились, омары вы ели или креветки, — упоминает Екатерина.
При этом жаловаться в беседах с коллегами тоже не стоит — это мало кому интересно, человек не знает, как ответить и чем вам помочь, а негативная тема загружает собеседника куда больше приятной. А если это услышит гость, клиент или партнер по бизнесу, то в этом тоже мало хорошего.
Тем не менее для беседы можно пригласить коллегу на обеденный перерыв. Коллеге будет приятно, если вы пойдете попить чай и пригласите его за компанию. Делиться конфетами или другими вкусностями тоже можно и нужно, тем более это не стоит больших усилий.
— Это называется микроклимат в коллективе, — поясняет Екатерина. — Его создает каждый сотрудник по отдельности. Поэтому подпитывать эти отношения нужно всегда, чтобы вам было комфортно в этой атмосфере.
А вот демонстративный отказ («Я такое не ем») будет нарушением этикета, как и злоупотребление чужой щедростью («Спасибо за печенье, я видел, у тебя еще есть бутерброды»).
Другие привычки, которые выдают в вас невоспитанного человека
Отправлять голосовые сообщения без предупреждения и слушать их по громкой связи
День, когда в наших телефонах появилась функция отправки голосовых сообщений, разделил жизнь на до и после. Многие пользователи стали злоупотреблять этой возможностью и изводить своих знакомых многоминутными аудио. Некоторые эксперты считают, что запись голоса вместо текста окончательно отняла у людей необходимость четко формулировать свои мысли.
— По правилам этикета, отправлять голосовые сообщения без разрешения собеседника нельзя. Это очень неудобно с точки зрения обработки информации. Возможно, вашему собеседнику придется нарушить свой комфорт или отвлечься от задачи, чтобы прослушать сообщение. Например, взять наушники. К тому же люди часто не соблюдают правила создания этих сообщений: могут жевать во время записи или идти по ветреной улице. Тогда человеку придется напрячь слух, чтобы разобрать, что вы говорите, — рассказывала в интервью для 72.RU преподаватель этикета Анастасия Анохина.
Есть люди, которые начинают голосовое сообщение со слов: «Извините, мне неудобно сейчас писать, поэтому я запишу вам аудио». Это бестактно, ведь человек думает только о своем удобстве.
— Есть небольшая хитрость. Если вам постоянно присылают голосовые сообщения, но вам неудобно их слушать или собеседник игнорирует вашу просьбу писать текстом, то напишите: «Прошу прощения, у меня что-то с динамиком. Я не могу прослушать ваши сообщения, напишите, пожалуйста, текстом». Это маленькая ложь во благо, — подсказывает специалист по этикету.
Конечно, нельзя разговаривать по громкой связи в общественных местах и слушать голосовые сообщения на полную громкость — окружающим, скорее всего, совсем не интересно, какие цветы посадила в огороде ваша мама и почему ваш муж опять пришел с работы невовремя (или, наоборот, слишком вовремя).
Не здороваться, входя в помещение
Если вы входите в любое помещение, неважно, спортзал, салон красоты или ресторан, нужно поздороваться. Высказать приветствие первым в этом случае — правило хорошего тона. Тем более что приветствие плюс улыбка скорее сделают из вас желанного гостя или клиента.
Специалист по этикету Елена Климачкова говорит, что много путаницы возникает с приветствием в деловом этикете. Мужчины и женщины в бизнес-среде — партнеры, и поэтому здесь работает система старшинства. Кто старше по должности, тот и главнее. Если встречаются два руководителя, равных по должности, главнее тот, кто старше. При приветствии устно всегда первым здоровается младший по статусу, при равном статусе — младший по возрасту. А вот протягивать руку для приветствия — это прерогатива старшего по должности. Можно подавать руку при приветствии, а можно — нет, это уже определяет сам руководитель.
Входящий всегда приветствует уже присутствующих в комнате. Если в помещении при этом происходит собрание (доклад, совещание, планерка), достаточно просто кивнуть головой.
Задавать нетактичные и грубые вопросы
— «А почему ты еще не замужем?»; «А сколько тебе платят?»; «А почему у вас нет детей?» — таких вопросов бесконечное множество. Возможно, это просто искренний интерес, но подобный вопрос звучит грубо и может спровоцировать человека на резкий ответ. Попробуйте быть тактичнее и не нарушать чужих личных границ, — советует эксперт Института этикета и протокола The English Manner London Татьяна Башкирова.
Перегораживать тротуар
Часто бывает, что мы неосознанно останавливаемся посреди дороги, чтобы написать кому-то сообщение, или встречаем знакомых и продолжаем стоять и болтать в центре пешеходной дорожки. Не надо так. Татьяна Баширова предлагает в таких ситуациях в первую очередь отойти в сторону и убедиться, что вы никому не мешаете, а уж потом делать всё, что вам захочется.
Не снимать рюкзак в общественном транспорте
Ох уж эти многострадальные рюкзаки, сколько с ними всяких правил и запретов. Например, недавно в материале про стиль мы выяснили, что лучше не подбирать рюкзак в цвет верхней одежды, а то он может смотреться как горб.
— Возьмите за правило: когда вы входите в полный вагон метро или салон автобуса, снимите рюкзак и возьмите его за ручку. Так вы никому не причините дискомфорта и не испортите незнакомому человеку одежду замками или липучками на вашем рюкзаке, — советует эксперт Института этикета и протокола The English Manner London Татьяна Башкирова.
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