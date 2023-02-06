Почему нельзя желать приятного аппетита и что это выражение значит на самом деле — ответ вас удивит

Приятного аппетита?

Давайте разбираться. Аппетит — это чувство голода, желание насытиться. Как это чувство может быть хорошим или плохим, а уж тем более приятным?

— С запретом в Советском Союзе молиться перед едой это выражение пришло на смену «Отче наш». И не несет никакой смысловой нагрузки, — считает международный эксперт по этикету Альбина Хоглова.

Мы позаимствовали его у французов, они говорят bon appetit. Надо сказать, что французские формулы в России всегда считали чем-то утонченным и изысканным. Интересно, что сами французы желают приятного аппетита далеко не во всех случаях.