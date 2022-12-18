От работы охранником до премии «Ника»: как добился успеха актер Александр Паль

Те, кто знаком с российским кинематографом, знают актера Александра Паля по ролям в фильмах «Горько!», «Елки 1914» и «Верность», а также по сериалу «Толя-робот». Но вот о нелегкой истории успеха Паля знают немногие: начиная от трудного детства в Челябинске и заканчивая подработкой охранником. Наши коллеги из Starhit.ru рассказали, как ему удалось пройти этот путь и стать звездой.
Челябинские годы
Необычную фамилию артист унаследовал от немецких предков, которых переселили на Урал в эпоху сталинских репрессий. Детство родившегося в Челябинске Александра Паля выдалось трудным: мальчик рано потерял отца, а мама едва сводила концы с концами, пытаясь обеспечить сына. В итоге мальчика отдали учиться в интернат для детей с ограниченными возможностями, поскольку обнаружили сильное искривление позвоночника. Инвалидность сняли только к третьему классу.
Воспитанники школы не испытывали друг к другу жалости и постоянно дрались. Но впоследствии, когда Александру довелось играть героя с бионическими протезами рук и ног в сериале «Толя-робот», он подчеркивал, что никогда не рассматривал инвалидов как людей несовершенных, ведь на протяжении 10 лет учился с ними бок о бок.
Сам же Паль рос дерзким уличным подростком, который постоянно попадал в передряги. Однажды тинейджера сильно избили, а в другой раз он угодил в милицию за то, что отогнал из соседнего двора старый «Москвич». После девятого класса Сашу отправили в гости к тете в Германию. Он провел там полгода и хотел остаться на ПМЖ, но пришлось вернуться в Челябинск. Правда, уже совершенно другим человеком: Александр стал серьезнее и много читал.
Первые актерские шаги
Позднее Паль и вовсе решил стать актером и пришел в театральную студию, но первая попытка оказалась неудачной — на занятии были только девушки, и парень почувствовал себя глупо. Лишь через несколько месяцев бывший преподаватель уговорил Александра вернуться на курсы.
После школы Саша поехал в Москву и устроился охранником в нотариальную контору, где по вечерам готовился к экзаменам. В Школу-студию МХАТ Александр не прошел, а вот в ГИТИСе его талант разглядел Леонид Хейфец, открыв дорогу в театр и кино. Вместе с Палем учился и Александр Петров, а совместные этюды и комната в общежитии позволили одногруппникам стать друзьями.
— Если бы я не нашел цель в жизни, то, возможно, в городе бы я задержался, — рассказывал Александр в интервью 74.RU. — Если не поступил бы в университет, то, возможно, мне бы светило образование в ПТУ или колледже, скорее всего, учился бы в Челябинске. По окончании (допустим, я окончил) все дороги были бы открыты во взрослый мир, и вот она, жизнь! Но тут-то и засада — цели нет. Дороги открыты, а идти куда и зачем, не знаешь! Соответственно, делаю вывод здесь и сейчас: нужны цель и стремление. Не важно, где ты живешь, учишься.
Первой серьезной работой Александра в кино стала роль Дэна в ленте «Все и сразу». Дебют получился скомканным, потому что актер нервничал, не спал две ночи, литрами пил кофе, а потом еще и заболел.
— Я понял, что не могу не сказать об этом режиссеру, потому что буду убегать куда-то. Он говорит: «Ну ладно, слушай, мы тебе найдем врачей к ночи, а пока надо работать». Все смешалось, так что даже сейчас, когда я пересматриваю некоторые кадры из фильма, понимаю, что это плохо, — сетовал впоследствии артист.
Известность Палю принесла роль гопника Лёхи в комедии «Горько!», правда, после этого на улице к нему стали постоянно приставать незнакомцы, требуя показать татуировку с тремя богатырями (она была у его героя). Приходилось объяснять, что этот рисунок — не более чем творение гримеров. А вот мать Александра, по словам актера, не сразу оценила роль сына.
— Когда вышел фильм «Горько!», мама пошла на первый же сеанс, потом сразу позвонила мне, сказала, что в зале смеялись все, кроме нее, что это безобразие, а не роль, что я обязательно должен пойти в церковь, исповедаться и больше таких героев не брать, а играть, к примеру, хирургов, серьезных людей, тогда меня будут считать таким человеком, — поделился Паль.
Но в итоге после беседы с батюшкой в церкви мать Паля посмотрела фильм еще раз и убедилась, что Александр «правда хорошо сыграл». Да и сам актер не остался заложником одного образа — он активно играл в Театре имени Маяковского и соглашался на новые роли в кино. Актер появился в киноальманахах «Без границ» и «Страна чудес», боевике «Хардкор», фильме-катастрофе «Ледокол». А картина «Тряпичный союз» покорила «Кинотавр», и Александр удостоился приза за лучшую мужскую роль.
— Делать что-то неодинаковое — это строится исключительно на сохранение интереса. Если каждый день пить ром, как бы ты его ни любил, он тебе осточертеет. Вот попробуй ради интереса месяц эксперимента, а потом напиши мне, каково это. Попробуй, попробуй. Только не экономь на качестве рома, чтобы продукт был хорош и ты бы получал удовольствие, — так комментировал сам актер постоянное изменение типажей своих героев.
Позднее фильмография Александра пополнилась сериалами «Вы все меня бесите», «Налет» и «Толя-робот», а мелодрама «Глубже!» удостоилась положительных отзывов критиков во многом благодаря игре Паля. За роль в ней он получил премию «Ника». В 2021 году артист засветился в нашумевшем американском боевике «Никто» и драме Алексея Германа-младшего «Дело». Однако Палю симпатизировали не только как перспективному актеру: он занимается еще и волонтерской деятельностью, запустив приложение по доставке лекарств и продуктов пенсионерам.
Личная жизнь и скандалы
В плане личной жизни Александр ведет себя скрытно, добиться от него откровений по этому поводу практически невозможно. Поклонники Паля с 2012 года обсуждают его возможные отношения с внучкой Олега Янковского Елизаветой. Ходили даже слухи, что в ГИТИС из Школы-студии МХАТ Лиза перевелась из-за возлюбленного. Пара не стеснялась публиковать совместные снимки в соцсетях, но громких заявлений не делала. Гипотезу подтвердило видео, сделанное в день рождения Александра в 2019 году: поздравить актера пришла и Лиза. Затем в микроблоге Оксаны Фандеры появился снимок, где Елизавета, ее брат Иван, Паль и Диана Пожарская отмечают Пасху. А в сентябре 2021 года Александр и Елизавета появились вместе на «Кинотавре».
Что касается скандалов, то в последние годы актер не раз оказывался в их эпицентре. В 2017 году его задержала полиция после участия в несанкционированном митинге. Позднее Паль пояснил, что попал в толпу случайно, так как просто шел домой. Но через два года Александр вновь очутился в автозаке после акции протеста. А весной 2021 года Паля задержали за то, что он избил хоккеиста Кевина Антипова. Актеру грозил тюремный срок за умышленное причинение легкого вреда здоровью, но спортсмен не стал выдвигать обвинений и заявил, что получил травмы после падения.
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