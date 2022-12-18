От работы охранником до премии «Ника»: как добился успеха актер Александр Паль

Сам же Паль рос дерзким уличным подростком, который постоянно попадал в передряги. Однажды тинейджера сильно избили, а в другой раз он угодил в милицию за то, что отогнал из соседнего двора старый «Москвич». После девятого класса Сашу отправили в гости к тете в Германию. Он провел там полгода и хотел остаться на ПМЖ, но пришлось вернуться в Челябинск. Правда, уже совершенно другим человеком: Александр стал серьезнее и много читал.

Первые актерские шаги

Позднее Паль и вовсе решил стать актером и пришел в театральную студию, но первая попытка оказалась неудачной — на занятии были только девушки, и парень почувствовал себя глупо. Лишь через несколько месяцев бывший преподаватель уговорил Александра вернуться на курсы.

