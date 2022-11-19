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Страсть и ревность: на сцене НОВАТа построили арену для корриды ради нового балета — видео премьеры

Представление разделено на две части: одноактовый балет и девертисмент

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Премьера одноактового балета «Кармен-сюита» состоялась на сцене Новосибирского театра оперы и балета 18 ноября.

Балет был создана в 1967 году кубинским хореографом Альберто Алонсо на музыку Родиона Щедрина (транскрипция для оркестра оперы Жоржа Бизе). Главную партию исполняла в то время Майя Плисецкая. Но партия была слишком откровенной для строгого советского времени, поэтому у балета две версии.

Более яркую и откровенную и показали на сцене НОВАТа. Вы можете увидеть ее в нашем видео, а также вторую часть представления — дивертисмент.

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КарменНОВАТБалет
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