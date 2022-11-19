Страсть и ревность: на сцене НОВАТа построили арену для корриды ради нового балета — видео премьеры

Премьера одноактового балета «Кармен-сюита» состоялась на сцене Новосибирского театра оперы и балета 18 ноября.
Балет был создана в 1967 году кубинским хореографом Альберто Алонсо на музыку Родиона Щедрина (транскрипция для оркестра оперы Жоржа Бизе). Главную партию исполняла в то время Майя Плисецкая. Но партия была слишком откровенной для строгого советского времени, поэтому у балета две версии.
Более яркую и откровенную и показали на сцене НОВАТа. Вы можете увидеть ее в нашем видео, а также вторую часть представления — дивертисмент.
На малой сцене НОВАТа 23 октября состоялась премьера новой оперы — «Укрощение строптивой».