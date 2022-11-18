20idei
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 8/10
usd 60.39
eur 62.57
Тема дняМорозы до -28 градусов на выходных
Все новости
Все новости
Истории

Рюмка водки в замке за миллиард: сколько зарабатывает и где живет Григорий Лепс — один из самых богатых и загадочных певцов России

Ветер за окном народного артиста плачет не где-нибудь, а в дорогущем загородном доме площадью более 2000 квадратов

203
Красивые женщины, большие деньги и нереальный успех — рассказываем о жизни народного любимца Григория Лепса

Красивые женщины, большие деньги и нереальный успех — рассказываем о жизни народного любимца Григория Лепса

Поделиться

60-летний Григорий Лепс начинал свою карьеру как ресторанный исполнитель, а позже стал живой легендой отечественной эстрады, настоящим символом эпохи. Без его знаменитой «Рюмки водки на столе» не обходится ни одно застолье, песня признана хитом номер один в плейлистах русскоязычных караоке. Но мало кто знает, что, кроме эстрадной деятельности, певец многодетный отец и очень успешный бизнесмен. Рассказываем, чем зарабатывает на жизнь и как тратит деньги Григорий Лепс.

Спускал всё на женщин и выпивку

Григорий Лепс родился и вырос в Сочи. Из родственников к музыке имел отношение только дядя — он играл на ударных в местных ресторанах. Отец, Виктор Лепсверидзе, более сорока лет разделывал туши на мясокомбинате. Мама, Натэлла Семеновна, медсестра по профессии, работала на хлебном заводе и воспитывала двоих детей

Уже тогда молодой Лепсверидзе сводил с ума женщин

Уже тогда молодой Лепсверидзе сводил с ума женщин

Поделиться

Когда Григорий начал выступать в ресторанах, у него появилась своя манера исполнения, которая пришлась по душе завсегдатаям сочинских заведений. Сам певец называет ее «на разрыв аорты». В большинстве своем его приходили послушать местные авторитеты и воры в законе, которые щедро платили и часто приглашали парня к себе за стол. Лепс стал хорошо зарабатывать, порой его гонорар за ночь равнялся месячной зарплате советского рабочего на заводе. Говорят, что тогда молодой человек жил одним днем, а все деньги тратил на женщин, выпивку и кутеж.

Убийство сестры и неласковая Москва

Настоящим ударом для Григория стало убийство его двоюродной сестры Натэллы — она была известна в Сочи как хороший адвокат. Девушку убили на пороге собственного дома, ей нанесли несколько ножевых ранений. Тогда артист уже пару лет безуспешно пытался пробиться в столичный шоу-бизнес и терпел неудачу за неудачей. В Москве 1992 года певец был никому не известен и не нужен, стал пить и набрал большой вес, выглядел неважно, а люди, которые пообещали ему помочь, сразу куда-то исчезли. Однако при этом Лепс всё равно не бедствовал, он продолжал зарабатывать деньги тем, что пел в ресторанах.

После большого количества неудачных попыток он записывает свой дебютный альбом «Храни Вас Бог». Потом появились песня и клип «Натали». С этого и начался звездный путь великого маэстро. Мало кто знает, что хит «Натали», который открыл Григорию дверь в мир большого шоу-бизнеса, был посвящен именно его погибшей сестре Натэлле.

Личная жизнь

С первой женой, Светланой Дубинской, артист познакомился в музыкальном училище. Девушка дождалась его из армии, после чего они поженились, у них есть дочь Инга. Но вскоре Светлана ушла от Лепса с грудным ребенком, пара тогда жила вместе с родителями Григория и у невестки не сложились отношения со свекром, который был строг к ней.

Второй женой Лепса стала балерина из балета Лаймы Вайкуле Анна Шаплыкова. Познакомились молодые люди в 2000 году, у пары трое детей: дочь Ева (2002 года), дочь Николь (2007 года), сын Иван (2010 года).

Влюбленные прожили в браке около 20 лет, что большая редкость для нашего шоу-бизнеса

Влюбленные прожили в браке около 20 лет, что большая редкость для нашего шоу-бизнеса

Поделиться

А в 2021 году всех поразила новость: звездные супруги разводятся спустя 20 лет брака. Впрочем, судя по всему, артист не собирается ходить в холостяках.

— Я не смог сохранить брак, но почти 21 год мы прожили вместе с супругой, и это были самые счастливые годы в моей жизни. Я понимал, что у меня за спиной стена в ее лице. На ней были все заботы о детях, а я был в роли добытчика, чем и должен заниматься настоящий мужчина. Вообще, семья — самое важное для человека. Я хоть и расстался с женой, мы всё равно остаемся близкими людьми. Старшая дочь сделала меня дедушкой, подарив новые ощущения. Кто знает, может, у меня будут еще дети… — поделился певец с нашими коллегами из «СтарХита».

К слову, Григорий Лепс в разводе винит себя.

— Конечно, сожалею, что всё так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато, — откровенничал шоумен.

К браку певец, которому часто приписывали разгульный образ жизнь, относится на удивление серьезно.

— У мужчины должен быть свой дом, хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних. Выйти замуж дело не хитрое, а вот сохранить семью — это уже гораздо сложнее. Сунул, высунул, ушел — у нас это просто, что дальше делать — вопрос сложноват, — рассуждает исполнитель хита «Самый лучший день».

Любит Лепс и брутальные шуточки, в интернете есть собрание анекдотов от исполнителя, самый цитируемый из них — «В моем возрасте каждый оргазм как инсульт».

Чем владеют Григорий Лепс и его семья

Как пишет Super.ru, уже бывшей жене музыканта принадлежит 320-метровая квартира в Хамовниках, цена которой не менее 230 миллионов рублей. Недвижимость находится в элитном ЖК River House на Саввинской набережной. Неподалеку — в районе улицы 1905 года, в новом ЖК премиум-класса RedSide есть квартира и у Григория, которую он приобрел в 2018 году. По данным «Циан», сейчас 83-метровые апартаменты без отделки в этом доме стоят около 70 миллионов рублей.

Слева — ЖК RedSide, справа ЖК River House

Слева — ЖК RedSide, справа ЖК River House

Поделиться

Но это всё мелочи. Большую часть своего состояния певец вложил в строительство личного замка в Подмосковье. На участке есть просторный дом в тайском стиле, бассейн и парковка, а рядом — продюсерский центр. Поэтому народный артист может ходить на работу в домашних тапочках и не переживать о московских пробках.

В доме 8 спален и 4 гостиные

В доме 8 спален и 4 гостиные

Поделиться

Особняк находится на Новорижском шоссе в поселке «Третья охота» (его сделали популярным Дмитрий Песков и Татьяна Навка, построившие там дом). Стоимость такого жилья даже сложно оценить: два дома 1555 и 2421 квадрат расположились на участке в 40 соток, к которому примыкают два гектара леса, арендованные Григорием Лепсом на 49 лет.

Есть где пособирать грибы

Есть где пособирать грибы

Поделиться

Похожие загородные дома в этом поселке стоят около 1 миллиарда рублей.

Дом построен в необычном для наших широт стиле

Дом построен в необычном для наших широт стиле

Поделиться

Есть предположение, почему именно такой проект выбрал для строительства дома Григорий. К Таиланду у Лепса особые чувства: там у певца тоже была шикарная собственная вилла. В двухэтажном особняке умещались четыре спальни и столько же ванных комнат, а также 100-метровый бассейн, зона барбекю, сад и паркинг. А до пляжа Сурин можно было дойти за 7 минут пешком.

Артист с семьей редко бывали на Пхукете, поэтому с домом решено было попрощаться

Артист с семьей редко бывали на Пхукете, поэтому с домом решено было попрощаться

Поделиться

В 2017 году Лепс продал свою тайскую резиденцию за 92 миллиона рублей.

С автомобилями у певца всё гораздо скромнее. Для гастролей и дальних поездок Григорий использует Mercedes-Benz Viano, его стоимость — около 12 миллионов рублей. Для личных целей Лепс предпочитает черный Lexus LX 570.

Сейчас такой автомобиль стоит около <nobr class="_">10 миллионов</nobr> рублей

Сейчас такой автомобиль стоит около 10 миллионов рублей

Поделиться

Сколько зарабатывает Григорий Лепс

В 2021 году Лепс занял 36-е место в рейтинге главных российских знаменитостей по версии Forbes. Его доходы оценили в 2,2 миллиона долларов. В начале 2022 года «Комсомольская правда» писала со ссылкой на приятеля артиста и промоутера Евгения Морозова, что гонорар Лепса за частный концерт достигает 220 тысяч долларов (13,4 миллиона рублей по текущему курсу), а до развода с женой он якобы был только 50 тысяч долларов (3 миллиона рублей), 20% от этой суммы исполнитель отдает своей команде. Такую же сумму Лепс зарабатывает участием в различных фестивалях и премиях. Также музыкант имеет существенные доходы благодаря рекламным контрактам (например, за один ролик с его участием на счете музыканта добавляется примерно 10 миллионов рублей).

Плюсом к творческой деятельности Григорий занимается разными направлениями в бизнесе. Вместе с Эмином Агаларовым, музыкантом и наследником владельца Crocus Group, он владеет столичным рестораном Lesnoy, другой их совместный проект назывался «Рюмка водки» — ностальгическая рюмочная на Петровке. Еще одно заведение артиста называлось «Пироги», но это кафе он закрыл во время пандемии коронавируса, а караоке Leps Bar перестало работать в Москве еще в 2017-м (но его можно открыть по франшизе в других городах).

В 2011 году музыкант рассказывал, что управлением своего бара не занимался.

— Я просто занес определенное количество денег и сижу в определенном количестве процентов. Всё очень просто. В этом бизнесе я мало что понимаю, никогда не занимался ресторанным бизнесом, торговлей. Но у нас получилось, людям нравится. Это, опять же, зависит от того, кто это делает. Не у всех светлые мозги, не у всех яйца, — рассказывал он об этом проекте.

Еще одно направление, которым занимается Лепс, — собственный продюсерский центр (тот самый, что возле его особняка), открытый в 2015 году. «Вложенные сюда средства никогда не отобьются», — говорил он тогда «Коммерсанту». По данным СПАРК-Интерфакса, в 2021 году выручка продюсерского центра составила 73 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,6 миллиона.

Судя по сайту центра, он занимается сейчас продвижением певца Александра Панайотова и группы Cosmos Girls, в которой выступает дочка Лепса Ева

Судя по сайту центра, он занимается сейчас продвижением певца Александра Панайотова и группы Cosmos Girls, в которой выступает дочка Лепса Ева

Поделиться

Не чужд артисту и IT-бизнес. У него есть 30% в компании «Галактион интегрированные системы», которая занимается системами видеонаблюдения и видеоаналитики, а также 10% в «Инженерном центре информационно-аналитических систем». В 2019 году центр получил контракт на разработку ПО для корпорации «Иркут», которая производит самолеты Sukhoi Superjet-100.

В 2019 году Лепс объявил, что запускает свою линию фермерских продуктов от «Хлебосольного подворья Григория Лепса» и собственную марку водки. Купить консервированные овощи и вяленую рыбу под брендом «Застолье с Лепсом» можно было в некоторых онлайн-гипермаркетах Москвы, например, баночка баклажановой икры стоила 189 рублей, но сейчас ничего «от Лепса» в наличии нет.

Особыми финансовыми успехами «Хлебосольное подворье Григория Лепса» похвастаться не может: выручка в 2021 году составила 18,6 миллиона, чистая прибыль — 2 тысячи рублей.

С 2012 года у артиста есть компания, которая занимается продажей собственной линии солнцезащитных очков, — «Лепс оптика». Сайт компании не работает, а соцсети не обновляются с 2020-го, но купить очки от Лепса можно в разных магазинах. Один из ювелирных продает их по цене от 4374 до 14 256 рублей. Судя по финансовым отчетам, в последние два года прибыли компания не принесла, выручка при этом составила 5,1 миллиона в 2020-м и 132 тысячи в 2021 году.

В 2015 году Лепс вместе со второй женой Анной Шаплыковой открыл ювелирный дом GL Jewelry. По данным СПАРК-Интерфакса, с 2016 года компания принадлежит только Анне, к слову, в конце 2021 года супруги развелись.

Что еще почитать

По теме

Григорий ЛепсДеньгиЗвездыГонорарыАнна Шаплыкова
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2