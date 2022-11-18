Рюмка водки в замке за миллиард: сколько зарабатывает и где живет Григорий Лепс — один из самых богатых и загадочных певцов России

60-летний Григорий Лепс начинал свою карьеру как ресторанный исполнитель, а позже стал живой легендой отечественной эстрады, настоящим символом эпохи. Без его знаменитой «Рюмки водки на столе» не обходится ни одно застолье, песня признана хитом номер один в плейлистах русскоязычных караоке. Но мало кто знает, что, кроме эстрадной деятельности, певец многодетный отец и очень успешный бизнесмен. Рассказываем, чем зарабатывает на жизнь и как тратит деньги Григорий Лепс.
Спускал всё на женщин и выпивку
Григорий Лепс родился и вырос в Сочи. Из родственников к музыке имел отношение только дядя — он играл на ударных в местных ресторанах. Отец, Виктор Лепсверидзе, более сорока лет разделывал туши на мясокомбинате. Мама, Натэлла Семеновна, медсестра по профессии, работала на хлебном заводе и воспитывала двоих детей
Когда Григорий начал выступать в ресторанах, у него появилась своя манера исполнения, которая пришлась по душе завсегдатаям сочинских заведений. Сам певец называет ее «на разрыв аорты». В большинстве своем его приходили послушать местные авторитеты и воры в законе, которые щедро платили и часто приглашали парня к себе за стол. Лепс стал хорошо зарабатывать, порой его гонорар за ночь равнялся месячной зарплате советского рабочего на заводе. Говорят, что тогда молодой человек жил одним днем, а все деньги тратил на женщин, выпивку и кутеж.
Убийство сестры и неласковая Москва
Настоящим ударом для Григория стало убийство его двоюродной сестры Натэллы — она была известна в Сочи как хороший адвокат. Девушку убили на пороге собственного дома, ей нанесли несколько ножевых ранений. Тогда артист уже пару лет безуспешно пытался пробиться в столичный шоу-бизнес и терпел неудачу за неудачей. В Москве 1992 года певец был никому не известен и не нужен, стал пить и набрал большой вес, выглядел неважно, а люди, которые пообещали ему помочь, сразу куда-то исчезли. Однако при этом Лепс всё равно не бедствовал, он продолжал зарабатывать деньги тем, что пел в ресторанах.
После большого количества неудачных попыток он записывает свой дебютный альбом «Храни Вас Бог». Потом появились песня и клип «Натали». С этого и начался звездный путь великого маэстро. Мало кто знает, что хит «Натали», который открыл Григорию дверь в мир большого шоу-бизнеса, был посвящен именно его погибшей сестре Натэлле.
Личная жизнь
С первой женой, Светланой Дубинской, артист познакомился в музыкальном училище. Девушка дождалась его из армии, после чего они поженились, у них есть дочь Инга. Но вскоре Светлана ушла от Лепса с грудным ребенком, пара тогда жила вместе с родителями Григория и у невестки не сложились отношения со свекром, который был строг к ней.
Второй женой Лепса стала балерина из балета Лаймы Вайкуле Анна Шаплыкова. Познакомились молодые люди в 2000 году, у пары трое детей: дочь Ева (2002 года), дочь Николь (2007 года), сын Иван (2010 года).
А в 2021 году всех поразила новость: звездные супруги разводятся спустя 20 лет брака. Впрочем, судя по всему, артист не собирается ходить в холостяках.
— Я не смог сохранить брак, но почти 21 год мы прожили вместе с супругой, и это были самые счастливые годы в моей жизни. Я понимал, что у меня за спиной стена в ее лице. На ней были все заботы о детях, а я был в роли добытчика, чем и должен заниматься настоящий мужчина. Вообще, семья — самое важное для человека. Я хоть и расстался с женой, мы всё равно остаемся близкими людьми. Старшая дочь сделала меня дедушкой, подарив новые ощущения. Кто знает, может, у меня будут еще дети… — поделился певец с нашими коллегами из «СтарХита».
К слову, Григорий Лепс в разводе винит себя.
— Конечно, сожалею, что всё так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато, — откровенничал шоумен.
К браку певец, которому часто приписывали разгульный образ жизнь, относится на удивление серьезно.
— У мужчины должен быть свой дом, хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних. Выйти замуж дело не хитрое, а вот сохранить семью — это уже гораздо сложнее. Сунул, высунул, ушел — у нас это просто, что дальше делать — вопрос сложноват, — рассуждает исполнитель хита «Самый лучший день».
Любит Лепс и брутальные шуточки, в интернете есть собрание анекдотов от исполнителя, самый цитируемый из них — «В моем возрасте каждый оргазм как инсульт».
Чем владеют Григорий Лепс и его семья
Как пишет Super.ru, уже бывшей жене музыканта принадлежит
Но это всё мелочи. Большую часть своего состояния певец вложил в строительство личного замка в Подмосковье. На участке есть просторный дом в тайском стиле, бассейн и парковка, а рядом — продюсерский центр. Поэтому народный артист может ходить на работу в домашних тапочках и не переживать о московских пробках.
Особняк находится на Новорижском шоссе в поселке «Третья охота» (его сделали популярным Дмитрий Песков и Татьяна Навка, построившие там дом). Стоимость такого жилья даже сложно оценить: два дома 1555 и 2421 квадрат расположились на участке в 40 соток, к которому примыкают два гектара леса, арендованные Григорием Лепсом на 49 лет.
Похожие загородные дома в этом поселке стоят около
Есть предположение, почему именно такой проект выбрал для строительства дома Григорий. К Таиланду у Лепса особые чувства: там у певца тоже была шикарная собственная вилла. В двухэтажном особняке умещались четыре спальни и столько же ванных комнат, а также
В 2017 году Лепс продал свою тайскую резиденцию за 92 миллиона рублей.
С автомобилями у певца всё гораздо скромнее. Для гастролей и дальних поездок Григорий использует Mercedes-Benz Viano, его стоимость — около
Сколько зарабатывает Григорий Лепс
В 2021 году Лепс занял 36-е место в рейтинге главных российских знаменитостей по версии Forbes. Его доходы оценили в
Плюсом к творческой деятельности Григорий занимается разными направлениями в бизнесе. Вместе с Эмином Агаларовым, музыкантом и наследником владельца Crocus Group, он владеет столичным рестораном Lesnoy, другой их совместный проект назывался «Рюмка водки» — ностальгическая рюмочная на Петровке. Еще одно заведение артиста называлось «Пироги», но это кафе он закрыл во время пандемии коронавируса, а караоке Leps Bar перестало работать в Москве еще в
В 2011 году музыкант рассказывал, что управлением своего бара не занимался.
— Я просто занес определенное количество денег и сижу в определенном количестве процентов. Всё очень просто. В этом бизнесе я мало что понимаю, никогда не занимался ресторанным бизнесом, торговлей. Но у нас получилось, людям нравится. Это, опять же, зависит от того, кто это делает. Не у всех светлые мозги, не у всех яйца, — рассказывал он об этом проекте.
Еще одно направление, которым занимается Лепс, — собственный продюсерский центр (тот самый, что возле его особняка), открытый в 2015 году. «Вложенные сюда средства никогда не отобьются», — говорил он тогда «Коммерсанту». По данным СПАРК-Интерфакса, в 2021 году выручка продюсерского центра составила
Не чужд артисту и IT-бизнес. У него есть 30% в компании «Галактион интегрированные системы», которая занимается системами видеонаблюдения и видеоаналитики, а также 10% в «Инженерном центре информационно-аналитических систем». В 2019 году центр получил контракт на разработку ПО для корпорации «Иркут», которая производит самолеты Sukhoi Superjet-100.
В 2019 году Лепс объявил, что запускает свою линию фермерских продуктов от «Хлебосольного подворья Григория Лепса» и собственную марку водки. Купить консервированные овощи и вяленую рыбу под брендом «Застолье с Лепсом» можно было в некоторых онлайн-гипермаркетах Москвы, например, баночка баклажановой икры стоила 189 рублей, но сейчас ничего «от Лепса» в наличии нет.
Особыми финансовыми успехами «Хлебосольное подворье Григория Лепса» похвастаться не может: выручка в 2021 году составила
С 2012 года у артиста есть компания, которая занимается продажей собственной линии солнцезащитных очков, — «Лепс оптика». Сайт компании не работает, а соцсети не обновляются с 2020-го, но купить очки от Лепса можно в разных магазинах. Один из ювелирных продает их по цене от 4374 до
В 2015 году Лепс вместе со второй женой Анной Шаплыковой открыл ювелирный дом GL Jewelry. По данным СПАРК-Интерфакса, с 2016 года компания принадлежит только Анне, к слову, в конце 2021 года супруги развелись.
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