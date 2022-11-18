Рюмка водки в замке за миллиард: сколько зарабатывает и где живет Григорий Лепс — один из самых богатых и загадочных певцов России

А в 2021 году всех поразила новость: звездные супруги разводятся спустя 20 лет брака. Впрочем, судя по всему, артист не собирается ходить в холостяках.



— Я не смог сохранить брак, но почти 21 год мы прожили вместе с супругой, и это были самые счастливые годы в моей жизни. Я понимал, что у меня за спиной стена в ее лице. На ней были все заботы о детях, а я был в роли добытчика, чем и должен заниматься настоящий мужчина. Вообще, семья — самое важное для человека. Я хоть и расстался с женой, мы всё равно остаемся близкими людьми. Старшая дочь сделала меня дедушкой, подарив новые ощущения. Кто знает, может, у меня будут еще дети… — поделился певец с нашими коллегами из «СтарХита».