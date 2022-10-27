Новосибирец снял с высоты, как на Чукотке разделывают кита, — кадры шокируют
Слава Степанов побывал в селе на берегу Берингова моря
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал кадры, на которых коренной народ Чукотки разделывает тушу кита.
Как рассказал автор снимков у себя в соцсетях, фото были сделаны в самом большом национальном селе Лорино на берегу Берингового моря.
— Лорино — самое большое национальное село на Чукотке, расположенное на берегу Берингова моря. До ближайшего американского штата — Аляски — здесь всего 150 километров. Здесь живет около тысячи человек. В основном местные жители занимаются китобойным промыслом, рыболовством, а также выращивают ездовых собак, — написал Слава Степанов у себя в соцсетях.
Посмотрите на фото, но будьте осторожны, они могут шокировать.
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки из самого восточного населенного пункта России — Уэлена. Этот поселок находится в Чукотском автономном округе, его окружает Северный Ледовитый океан.