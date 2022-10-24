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На Ленина появился кабинет писателя с антикварным столом со склада НКВД — что еще можно посмотреть на выставке

Необычная бесплатная экспозиция открылась в центре города — недалеко от железнодорожного вокзала

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В Городском центре истории новосибирской книги появилась необычная экспозиция столов и личных вещей сибирских писателей

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В Городском центре истории новосибирской книги имени Н.П. Литвинова на улице Ленина, 32 организовали необычное пространство — кабинет писателя. В одном из залов учреждения установили пять столов, которые принадлежали известным советским новосибирским писателям.

Стол новосибирского писателя Николая Самохина

Стол новосибирского писателя Николая Самохина

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В экспозиции представлены столы и личные вещи прозаика Елены Коронатовой (годы жизни: 1911–1994), писателя Николая Самохина (1934–1989), поэта Александра Кухно (1932–1978), одного из самых известных новосибирских писателей фантастики и детективов Михаила Михеева (1911–1993) и Евгения Мельникова (известен только год рождения: 1936, но неизвестно, жив ли он сейчас). Последнему принадлежал самый старый стол — еще ХIХ века — с необычной легендой.

Самый старинный стол, владельцами которого в разное время могли быть несколько сибирских писателей

Самый старинный стол, владельцами которого в разное время могли быть несколько сибирских писателей

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— Евгений Мельников нашел этот стол на складе НКВД. Когда он нашел этот стол, то сразу возникла легенда, что за этим столом когда-то работал репрессированный Вивиан Итин. Вивиан Итин — новосибирский писатель, автор первого советского фантастического романа «Страна Гонгури». Он его написал на несколько месяцев раньше, чем Алексей Толстой «Аэлиту». И есть еще такое предположение, что за этим же столом работал омский писатель Антон Сорокин. А вот печатная машинка «Ундервуд», которая здесь представлена, она из редакции журнала «Сибирские огни». А когда-то в 1930-х годах Итин был редактором «Сибирских огней», — рассказала корреспонденту НГС заведующая Городского центра истории новосибирской книги имени Н.П. Литвинова Дарья Судакова.

Стол писателя Михаила Михеева. От Михеева осталось и его личное кресло, в котором он работал

Стол писателя Михаила Михеева. От Михеева осталось и его личное кресло, в котором он работал

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Из необычных личных вещей на столе Михаила Михеева находится изготовленный им робот. В центре истории новосибирской книги рассказывают, что Михеев не только занимался написанием фантастики, но и увлекался созданием фантастических поделок.

Робот, которого лично смастерил писатель фантастики и детективов Михеев

Робот, которого лично смастерил писатель фантастики и детективов Михеев

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Кроме писательских столов и личных вещей, в экспозиции находится и необычный интерактивный объект: старый телефон, в котором можно услышать голоса девятерых классиков современной сибирской литературы, проживающих и работающих в Новосибирске в настоящее время. Писатели в течение трех-четырех минут рассказывают о своем творческом пути и об отношении к литературе и книге.

Стол поэта Александра Кухно

Стол поэта Александра Кухно

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— На проект было выделено 150 тысяч рублей. Здесь был проведен ремонт помещения, отреставрирован самый старый стол и сделан этот телефон. На ремонт ушло 100 тысяч рублей и на отреставрированный антикварный стол только 40 тысяч. И тут, конечно, было очень много волонтерского труда, — заметила Дарья Судакова.

Экспозиция «Кабинет писателя» будет постоянной и бесплатной. Возрастной ценз для посещения выставки — без ограничений.

Дарья Судакова у телефона с голосами писателей

Дарья Судакова у телефона с голосами писателей

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В конце июня НГС рассказал об интересной находке, которую обнаружили сотрудники Городского центра истории новосибирской книги имени Н.П. Литвинова. При разборе библиотечных архивов здесь нашлись два необычных альбома о Новосибирске 1960-х годов. На первый взгляд альбомы казались одинаковыми, но всё же имели некоторое интересное отличие.

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АнтиквариатБиблиотекаИстория НовосибирскаКнигаНовосибирские писатели
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