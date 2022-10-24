На Ленина появился кабинет писателя с антикварным столом со склада НКВД — что еще можно посмотреть на выставке
Необычная бесплатная экспозиция открылась в центре города — недалеко от железнодорожного вокзала
В Городском центре истории новосибирской книги имени
В экспозиции представлены столы и личные вещи прозаика Елены Коронатовой (годы жизни:
— Евгений Мельников нашел этот стол на складе НКВД. Когда он нашел этот стол, то сразу возникла легенда, что за этим столом когда-то работал репрессированный Вивиан Итин. Вивиан Итин — новосибирский писатель, автор первого советского фантастического романа «Страна Гонгури». Он его написал на несколько месяцев раньше, чем Алексей Толстой «Аэлиту». И есть еще такое предположение, что за этим же столом работал омский писатель Антон Сорокин. А вот печатная машинка «Ундервуд», которая здесь представлена, она из редакции журнала «Сибирские огни». А когда-то в
Из необычных личных вещей на столе Михаила Михеева находится изготовленный им робот. В центре истории новосибирской книги рассказывают, что Михеев не только занимался написанием фантастики, но и увлекался созданием фантастических поделок.
Кроме писательских столов и личных вещей, в экспозиции находится и необычный интерактивный объект: старый телефон, в котором можно услышать голоса девятерых классиков современной сибирской литературы, проживающих и работающих в Новосибирске в настоящее время. Писатели в течение трех-четырех минут рассказывают о своем творческом пути и об отношении к литературе и книге.
— На проект было выделено 150 тысяч рублей. Здесь был проведен ремонт помещения, отреставрирован самый старый стол и сделан этот телефон. На ремонт ушло 100 тысяч рублей и на отреставрированный антикварный стол только 40 тысяч. И тут, конечно, было очень много волонтерского труда, — заметила Дарья Судакова.
Экспозиция «Кабинет писателя» будет постоянной и бесплатной. Возрастной ценз для посещения выставки — без ограничений.
В конце июня НГС рассказал об интересной находке, которую обнаружили сотрудники Городского центра истории новосибирской книги имени