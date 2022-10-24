На Ленина появился кабинет писателя с антикварным столом со склада НКВД — что еще можно посмотреть на выставке

— Евгений Мельников нашел этот стол на складе НКВД. Когда он нашел этот стол, то сразу возникла легенда, что за этим столом когда-то работал репрессированный Вивиан Итин. Вивиан Итин — новосибирский писатель, автор первого советского фантастического романа «Страна Гонгури». Он его написал на несколько месяцев раньше, чем Алексей Толстой «Аэлиту». И есть еще такое предположение, что за этим же столом работал омский писатель Антон Сорокин. А вот печатная машинка «Ундервуд», которая здесь представлена, она из редакции журнала «Сибирские огни». А когда-то в 1930-х годах Итин был редактором «Сибирских огней», — рассказала корреспонденту НГС заведующая Городского центра истории новосибирской книги имени Н.П. Литвинова Дарья Судакова.

