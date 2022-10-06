Новые серии популярного реалити-шоу «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах Новосибирска
Новые серии шоу покажут в 26 городах России
В Новосибирске 10 ноября на больших экранах состоится премьера нового сезона реалити-шоу «Беременна в 16». 4 новые серии, которые еще не вышли на телевидении, покажут в двух кинотеатрах города: «Синема Парк», который расположен в ТРК «Ройял Парк», и «Синема Парк» в МФК «Сан Сити».
— В Новосибирске премьера состоится пока в двух кинотеатрах, если будет расширение, мы об этом сообщим. К показу запланировано 4 серии, они будут показываться по одной раз в неделю. После того как выйдет первая серия, она лишь через пару дней появится на телеэкранах, так же будет с остальными запланированными к показу в кинотеатрах сериями, — сообщила НГС пресс-атташе телеканала «Ю».
«Беременна в 16» — проект о молодых людях, которые в юном возрасте столкнулись с ответственностью материнства и отцовства.
Помимо Новосибирска, новые серии шоу покажут в 26 городах России. Поклонники смогут увидеть проект в более чем 60 кинотеатрах страны.
В начале июля новосибирцы могли посмотреть футбольный матч «Зенита» против «Спартака» на большом экране. В кинотеатре «Синема Парк» в «Ройял Парке» прошла прямая трансляция игры за ОЛИМП-Суперкубок России.
Также с 5 октября в кинотеатре «Победа» открылся фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend. В этом году фестиваль проходит в 10-й раз. На повестке — свежие хиты международных фестивалей, лучшие фильмы прошлых лет и работы молодых российских режиссеров, победившие в национальном конкурсе.
Весной в Новосибирске на больших экранах вновь показали фильмы «Брат» и «Брат 2». Первый показ в «Синема Парк» состоялся 23 марта. За время продакшина кинотеатры собрали больше 2 миллионов рублей.