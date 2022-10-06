Новые серии популярного реалити-шоу «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах Новосибирска

В Новосибирске 10 ноября на больших экранах состоится премьера нового сезона реалити-шоу «Беременна в 16». 4 новые серии, которые еще не вышли на телевидении, покажут в двух кинотеатрах города: «Синема Парк», который расположен в ТРК «Ройял Парк», и «Синема Парк» в МФК «Сан Сити».



— В Новосибирске премьера состоится пока в двух кинотеатрах, если будет расширение, мы об этом сообщим. К показу запланировано 4 серии, они будут показываться по одной раз в неделю. После того как выйдет первая серия, она лишь через пару дней появится на телеэкранах, так же будет с остальными запланированными к показу в кинотеатрах сериями, — сообщила НГС пресс-атташе телеканала «Ю».

