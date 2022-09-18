Сама попросилась. Юрист объяснил, должен ли Минюст признать иноагентом Аллу Пугачеву
Разбираемся, когда будет решен вопрос со статусом певицы
Сегодня, 18 сентября, Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем, Максимом Галкиным*. Она выложила соответствующее обращение в своем аккаунте Instagram**. По закону, Минюст обязан признавать иноагентами граждан, которые сами изъявляют такое желание. Выходит, вопрос со статусом певицы уже решен?
Юрист Юлия Федотова считает, что нет. Всё дело в форме подачи заявления.
— По одной простой причине: это нужно делать не через пост в Instagram*, а через официальное заявление в Минюст. Вот так вот — нет, не получится. А если Алла Борисовна официально не заявится, то всё будет зависеть от желания самого Минюста. Захотят — сами ее найдут, — объяснила юрист.
* Внесен в список физлиц-иноагентов.
** Деятельность соцсети запрещена на территории России.