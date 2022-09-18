Сама попросилась. Юрист объяснил, должен ли Минюст признать иноагентом Аллу Пугачеву

— По одной простой причине: это нужно делать не через пост в Instagram*, а через официальное заявление в Минюст. Вот так вот — нет, не получится. А если Алла Борисовна официально не заявится, то всё будет зависеть от желания самого Минюста. Захотят — сами ее найдут, — объяснила юрист.

