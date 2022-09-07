СЕЙЧАС +19°С
Пробки 5/10
usd 60.85
eur 60.49
Тема дняМожно ли вакцинироваться в ковидную волну
Все новости
Все новости

У сибирячки украли кошелек с билетами в НОВАТ — как она пыталась их восстановить в кассах. Получилось ли у нее?

В оперном объяснили, как можно поступить в похожем случае

1 180

В ходе подготовки материала выяснилось, что НОВАТ готов пойти навстречу потерявшим билет клиентам

Поделиться

Жительница Новосибирска Алена Рыбак с подругой 29 августа купили билеты на оперу «Аида» в НОВАТ на островке «Касса.ру» в ТРЦ «Сан Сити». Оплату произвели безналичным способом. Через несколько дней у Алены украли кошелек, где хранились билеты. Девушка решила восстановить билеты — рассказываем, что из этого получилось.

«Как просить вернуть украденную зарплату»

— Мне хотелось получить копию билетов или дубликат в электронном виде, чтобы пойти на мероприятие, за которое заплатили. Однако в «Кассы.ру» нам отказали в какой-либо помощи, — говорит Рыбак.

Девушке пояснили, что украденные билеты на бланке строгой отчетности восстановлению не подлежат.

— В правилах покупки билетов на нашем сайте указано: «Владельцы места проведения мероприятия, организаторы, исполнители, спонсоры, билетные распространители не несут ответственность за вред, причиненный владельцу билета по его вине (кража собственности, потеря и т. д.), — так ответили «Кассы.ру» на обращение Алены по электронной почте.

Решению проблемы не помогла выписка, подтверждающая покупку билетов, ни фото самих билетов. Редакция обратилась за комментарием в «Кассы.ру».

— Мы бы и рады помочь, но не можем, не имеем правовой возможности. Вот вы получили зарплату, у вас ее украли. Что, придете к директору, скажете: «Верните мои деньги, я их получал, вот расчетный лист, мои родители эти деньги видели, могут подтвердить!» Никто вам не вернет украденное, здесь ситуация схожая, — заявил НГС сотрудник юридического отдела «Кассы.ру».

Если на ваши места придут другие люди, придется уйти

Алена обратилась в НОВАТ с просьбой пойти навстречу и дать посетить «Аиду», объяснив ситуацию. После проверки информации ей и подруге разрешили прийти за 15 минут до начала постановки и получить от вахтера дубликаты билетов. Однако с условием: если на их места придет человек и предъявит оригиналы билетов, нужно будет уйти без разговоров: в театре отношения выяснять не получится.

По просьбе НГС НОВАТ подготовил инструкцию для тех, кто так же, как Алена, потерял свой билет (актуально только для Новосибирского академического театра оперы и балета):

— При обнаружении пропажи билетов, купленных не через сайт или кассу театра, зритель может обратиться в отдел продаж театра и сообщить, когда, на какой спектакль и на какие места он покупал билеты. Сотрудники театра свяжутся с партнерами театра и уточнят эту информацию.

Если продажа билетов зафиксирована, то в день спектакля зритель может подойти к администратору театра за 15 минут до его начала и ему будет выписан дубликат. В случае если на этих местах будет присутствовать зритель с оригиналом билетов, то он пользуется преимуществом, так как билеты продаются только в единственном экземпляре.

Подчеркиваем, хранение билетов — это ответственность покупателя, и театр, уважая своих зрителей, делает всё от него зависящее для того, чтобы разрешить подобного рода ситуации, — подытожили в НОВАТе.

Ранее НГС объяснял, как можно получить туристический кешбэк и что изменилось в правилах по сравнению с весенним этапом.

НОВАТБилеты в театрыВозврат денег за билет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2