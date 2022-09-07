У сибирячки украли кошелек с билетами в НОВАТ — как она пыталась их восстановить в кассах. Получилось ли у нее?
В оперном объяснили, как можно поступить в похожем случае
Жительница Новосибирска Алена Рыбак с подругой 29 августа купили билеты на оперу «Аида» в НОВАТ на островке «Касса.ру» в ТРЦ «Сан Сити». Оплату произвели безналичным способом. Через несколько дней у Алены украли кошелек, где хранились билеты. Девушка решила восстановить билеты — рассказываем, что из этого получилось.
«Как просить вернуть украденную зарплату»
— Мне хотелось получить копию билетов или дубликат в электронном виде, чтобы пойти на мероприятие, за которое заплатили. Однако в «Кассы.ру» нам отказали в какой-либо помощи, — говорит Рыбак.
Девушке пояснили, что украденные билеты на бланке строгой отчетности восстановлению не подлежат.
— В правилах покупки билетов на нашем сайте указано: «Владельцы места проведения мероприятия, организаторы, исполнители, спонсоры, билетные распространители не несут ответственность за вред, причиненный владельцу билета по его вине (кража собственности, потеря
Решению проблемы не помогла выписка, подтверждающая покупку билетов, ни фото самих билетов. Редакция обратилась за комментарием в «Кассы.ру».
— Мы бы и рады помочь, но не можем, не имеем правовой возможности. Вот вы получили зарплату, у вас ее украли. Что, придете к директору, скажете: «Верните мои деньги, я их получал, вот расчетный лист, мои родители эти деньги видели, могут подтвердить!» Никто вам не вернет украденное, здесь ситуация схожая, — заявил НГС сотрудник юридического отдела «Кассы.ру».
Если на ваши места придут другие люди, придется уйти
Алена обратилась в НОВАТ с просьбой пойти навстречу и дать посетить «Аиду», объяснив ситуацию. После проверки информации ей и подруге разрешили прийти за 15 минут до начала постановки и получить от вахтера дубликаты билетов. Однако с условием: если на их места придет человек и предъявит оригиналы билетов, нужно будет уйти без разговоров: в театре отношения выяснять не получится.
По просьбе НГС НОВАТ подготовил инструкцию для тех, кто так же, как Алена, потерял свой билет (актуально только для Новосибирского академического театра оперы и балета):
— При обнаружении пропажи билетов, купленных не через сайт или кассу театра, зритель может обратиться в отдел продаж театра и сообщить, когда, на какой спектакль и на какие места он покупал билеты. Сотрудники театра свяжутся с партнерами театра и уточнят эту информацию.
Если продажа билетов зафиксирована, то в день спектакля зритель может подойти к администратору театра за 15 минут до его начала и ему будет выписан дубликат. В случае если на этих местах будет присутствовать зритель с оригиналом билетов, то он пользуется преимуществом, так как билеты продаются только в единственном экземпляре.
Подчеркиваем, хранение билетов — это ответственность покупателя, и театр, уважая своих зрителей, делает всё от него зависящее для того, чтобы разрешить подобного рода ситуации, — подытожили в НОВАТе.
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