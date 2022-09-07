У сибирячки украли кошелек с билетами в НОВАТ — как она пыталась их восстановить в кассах. Получилось ли у нее?

Жительница Новосибирска Алена Рыбак с подругой 29 августа купили билеты на оперу «Аида» в НОВАТ на островке «Касса.ру» в ТРЦ «Сан Сити». Оплату произвели безналичным способом. Через несколько дней у Алены украли кошелек, где хранились билеты. Девушка решила восстановить билеты — рассказываем, что из этого получилось.



«Как просить вернуть украденную зарплату»

— Мне хотелось получить копию билетов или дубликат в электронном виде, чтобы пойти на мероприятие, за которое заплатили. Однако в «Кассы.ру» нам отказали в какой-либо помощи, — говорит Рыбак.

