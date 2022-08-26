Фестиваль еды на набережной, рыцари в Заельцовском парке и секретная
вечеринка — как провести последние выходные лета
Встречайте подборку мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Можно сетовать на то, что нас ждут последние летние выходные, а можно не расстраиваться и отметить День российского кино, отправиться на фестиваль реконструкторов или на Михайловскую набережную, которая превратится в фестивальный гастрокорт под открытым небом. Автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова собрала самые интересные события выходных в Новосибирске.
Ярким акцентом лета и прекрасным семейным воспоминанием станет фестиваль «Рубеж лета», который пройдет
Торжественное открытие и начало программы — в 12:00, завершится фестиваль в 17:00.
Где: Ионосферная, д. 6, корпус 2 (дорога на поселок Ключи).
Вход свободный.
26 августа в 17:00 Музыкальный театр приглашает на летний концерт на своем крыльце. Это уже традиция в преддверии нового сезона, который в этом году откроется
А с 15 по 23 сентября Музыкальный театр станет главной площадкой
В пятницу на ступенях театра для вас споют не только ведущие артисты театра, но и юные вокалисты студии «ВГолосе».
Где: Каменская, 43.
Вход свободный.
Тем, кто любит изучать историю не в чтении, а в действии, понравится атмосфера еще одного исторического мероприятия выходных — фестиваля реконструкторов «Княжий двор» в Заельцовском парке, который наконец открылся после масштабного ремонта. Основной площадкой крупнейшего городского фестиваля в этом году станет локация
Где: ПКиО «Заельцовский».
Вход свободный.
Если в Санкт-Петербург едут за напитками, то в Сибирь стоит ехать, чтобы вкусно поесть. Гастрокультура в Новосибирске прирастает десятками кафе, ресторанов, и на выходных будет шанс отведать блюда самых ярких кухонь города.
27–28 августа на Михайловской набережной пройдет гастрономический фестиваль «В Сибири Есть!». Участников поприветствует министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, пройдут дискуссии о российском виноделии, гастротуризме. Активная часть фестиваля — открытый чемпионат Сибири по кулинарии для профессионалов. Еще на фестивале: ярмарка фермерских продуктов, детские квесты, стритбол, конкурсы от «Русского радио» и DJ-программа.
Где: Михайловская набережная.
Вход свободный.
В российском кинематографе немало поводов для гордости. В День российского кино ЦКиО «Победа» показывает
Где: Ленина, 7.
Цена билета на каждый сеанс — 100 рублей.
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В воскресенье, 28 августа, празднует
И две вечеринки на закате лета. 27 августа состоится заключительный заплыв самого известного музыкального теплохода Re_Play Community — вечеринка «ТОНГСАЛА VIBES» с хедлайнером из Москвы Юрием NILS, профессиональным музыкантом, диджеем, резидентом легендарного московского клуба «КРЫША МИРА».
Место сбора: Бердск, Попова, 35.
Цена билета: 3000 рублей.
Не менее интересное мероприятие — пати в ночь с субботы на воскресенье в секретной локации от Aktrue. Место будет известно лишь за несколько часов до начала вечеринки. Поверьте, это всегда очень стильно и атмосферно.
Что можно спланировать заранее
В этом году после двухлетнего перерыва в Новосибирский государственный университет возвращается традиционное мероприятие в честь
С 14:30 и до 22:00 лаборатории покажут эксперименты, пройдут мастер-классы по физике, химии, биологии и робототехнике. Все желающие смогут принять участие в квизе и стать участником батла для ученых Science Slam. Вечером всех ждут на квартирник от музыкальных групп Академгородка и огненное шоу.
Где: внутренний дворик НГУ (Пирогова, 1).
Вход свободный.
На ближайшие дни синоптики обещают дожди, но лето пока не заканчивается, а сезон фотосессий в подсолнухах и на сеновалах — в самом разгаре.