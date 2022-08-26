Фестиваль еды на набережной, рыцари в Заельцовском парке и секретная вечеринка — как провести последние выходные лета

А с 15 по 23 сентября Музыкальный театр станет главной площадкой IV Всероссийского фестиваля новых музыкальных проектов «Другие берега». Первая премьера сезона состоится в декабре, это будет мюзикл Романа Львовича «Опасные связи».



В пятницу на ступенях театра для вас споют не только ведущие артисты театра, но и юные вокалисты студии «ВГолосе».



Где: Каменская, 43.

Вход свободный.