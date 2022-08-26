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Фестиваль еды на набережной, рыцари в Заельцовском парке и секретная вечеринка — как провести последние выходные лета

Встречайте подборку мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой

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В эти выходные мы будем прощаться с летом

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Можно сетовать на то, что нас ждут последние летние выходные, а можно не расстраиваться и отметить День российского кино, отправиться на фестиваль реконструкторов или на Михайловскую набережную, которая превратится в фестивальный гастрокорт под открытым небом. Автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова собрала самые интересные события выходных в Новосибирске.

В Музее под открытым небом будет несколько площадок разной тематики

В Музее под открытым небом будет несколько площадок разной тематики

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Ярким акцентом лета и прекрасным семейным воспоминанием станет фестиваль «Рубеж лета», который пройдет 27 августа в Музее под открытым небом. Насыщенную программу подготовил Институт археологии и этнографии, так что будет интересно: интерактивная площадка с арбалетами, луками и копьями (с соблюдением техники безопасности, конечно), выставка колокольных звонов от Cибирского центра колокольного искусства, лекции-экскурсии об обрядах и летне-осеннем календаре древних сибиряков, обзорные экскурсии по музею, фольклорные мотивы и частушки от фольклорного ансамбля «Рождество» Новосибирской государственной филармонии.

Торжественное открытие и начало программы — в 12:00, завершится фестиваль в 17:00.

Где: Ионосферная, д. 6, корпус 2 (дорога на поселок Ключи).

Вход свободный.

Открывается театральный сезон — Музыкальный театр покажет концерт на крыльце своего красивого здания

Открывается театральный сезон — Музыкальный театр покажет концерт на крыльце своего красивого здания

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26 августа в 17:00 Музыкальный театр приглашает на летний концерт на своем крыльце. Это уже традиция в преддверии нового сезона, который в этом году откроется 1 октября спектаклем «Великий Гэтсби».

А с 15 по 23 сентября Музыкальный театр станет главной площадкой IV Всероссийского фестиваля новых музыкальных проектов «Другие берега». Первая премьера сезона состоится в декабре, это будет мюзикл Романа Львовича «Опасные связи».

В пятницу на ступенях театра для вас споют не только ведущие артисты театра, но и юные вокалисты студии «ВГолосе».

Где: Каменская, 43.

Вход свободный.

В эти выходные в Заельцовском парке можно будет почувствовать атмосферу Средневековья — здесь пройдет фестиваль реконструкторов

В эти выходные в Заельцовском парке можно будет почувствовать атмосферу Средневековья — здесь пройдет фестиваль реконструкторов

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Тем, кто любит изучать историю не в чтении, а в действии, понравится атмосфера еще одного исторического мероприятия выходных — фестиваля реконструкторов «Княжий двор» в Заельцовском парке, который наконец открылся после масштабного ремонта. Основной площадкой крупнейшего городского фестиваля в этом году станет локация XV века, а также самый масштабный в Сибири латный турнир. Средневековые бои, лучный турнир, реконструкция быта и мастер-классы по ремеслам позднего Средневековья, ярмарка товаров ручной работы — будет атмосферно.

Где: ПКиО «Заельцовский».

Вход свободный.

На гастрофестивале пройдет чемпионат по кулинарии

На гастрофестивале пройдет чемпионат по кулинарии

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Если в Санкт-Петербург едут за напитками, то в Сибирь стоит ехать, чтобы вкусно поесть. Гастрокультура в Новосибирске прирастает десятками кафе, ресторанов, и на выходных будет шанс отведать блюда самых ярких кухонь города.

27–28 августа на Михайловской набережной пройдет гастрономический фестиваль «В Сибири Есть!». Участников поприветствует министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, пройдут дискуссии о российском виноделии, гастротуризме. Активная часть фестиваля — открытый чемпионат Сибири по кулинарии для профессионалов. Еще на фестивале: ярмарка фермерских продуктов, детские квесты, стритбол, конкурсы от «Русского радио» и DJ-программа.

Где: Михайловская набережная.

Вход свободный.

Кадр из фильма «Сто дней после детства»

Кадр из фильма «Сто дней после детства»

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В российском кинематографе немало поводов для гордости. В День российского кино ЦКиО «Победа» показывает 7 значимых кинолент, многие из которых выходят на большой экран впервые. От таежной истории 50-х «Неотправленное письмо» и первой большой роли Александра-Шурика Демьяненко в фильме «Взрослые дети» до пятикратного лауреата Берлинского кинофестиваля — киноленты «Тема» — и фильма-притчи 80-х «Слуга» об отношениях хозяина и слуги.

Где: Ленина, 7.

Цена билета на каждый сеанс — 100 рублей.

В субботу состоится финал стрит-фестиваля, который проходит на нескольких площадках города

В субботу состоится финал стрит-фестиваля, который проходит на нескольких площадках города

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Как звучит идеальный саундтрек к лету? У проекта «Культурно» есть 8 вариантов ответа. На 3 дня Новосибирск от Первомайского сквера до Академгородка наполнится уличной музыкой на импровизированных музыкальных площадках. 27 августа — финал стрит-фестиваля. 8 музыкальных жанров, более 20 коллективов, открытая сцена — ищите места концертов на сайте.

В воскресенье в зоопарке торжественно откроют новые вольеры

В воскресенье в зоопарке торжественно откроют новые вольеры

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В воскресенье, 28 августа, празднует 75-летний юбилей Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило. В честь праздника запланирована большая и яркая программа: первый в истории зоопарка юбилейный парад, игровые и интерактивные площадки, музыка, танцы и лазерное шоу, а также техническое открытие вольера бурых, гималайских и малайских медведей. Билеты лучше приобрести заранее на официальном сайте зоопарка.

Билеты на теплоход лучше покупать заранее

Билеты на теплоход лучше покупать заранее

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И две вечеринки на закате лета. 27 августа состоится заключительный заплыв самого известного музыкального теплохода Re_Play Community — вечеринка «ТОНГСАЛА VIBES» с хедлайнером из Москвы Юрием NILS, профессиональным музыкантом, диджеем, резидентом легендарного московского клуба «КРЫША МИРА».

Место сбора: Бердск, Попова, 35.

Цена билета: 3000 рублей.

Не менее интересное мероприятие — пати в ночь с субботы на воскресенье в секретной локации от Aktrue. Место будет известно лишь за несколько часов до начала вечеринки. Поверьте, это всегда очень стильно и атмосферно.

Отметить День знаний в НГУ приглашают всех желающих

Отметить День знаний в НГУ приглашают всех желающих

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Что можно спланировать заранее


В этом году после двухлетнего перерыва в Новосибирский государственный университет возвращается традиционное мероприятие в честь 1 СентябряOpen Space Picnic. Отметить День знаний предлагают на развлекательных и научно-популярных площадках, спортивных и танцевальных зонах во внутреннем дворике НГУ.

С 14:30 и до 22:00 лаборатории покажут эксперименты, пройдут мастер-классы по физике, химии, биологии и робототехнике. Все желающие смогут принять участие в квизе и стать участником батла для ученых Science Slam. Вечером всех ждут на квартирник от музыкальных групп Академгородка и огненное шоу.

Где: внутренний дворик НГУ (Пирогова, 1).

Вход свободный.

На ближайшие дни синоптики обещают дожди, но лето пока не заканчивается, а сезон фотосессий в подсолнухах и на сеновалах — в самом разгаре.

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