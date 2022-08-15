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Билеты в новосибирскую филармонию и мороженое предложили обменять на кровь

Донорский пункт будет работать на Красном проспекте рядом с концертным залом

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Для обмена билетов на кровь необходима предварительная регистрация по телефону или e-mail

Для обмена билетов на кровь необходима предварительная регистрация по телефону или e-mail

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16 августа в Новосибирске у филармонии имени Каца будут выдавать пригласительные билеты на концертную программу донорам крови.

Для участия в акции новосибирцам от 18 лет с массой тела от 50 кг необходимо сдать кровь. Донорский пункт на Красном проспекте, 18/1 развернут на площадке перед филармонией с 10:00.

При себе нужно иметь паспорт с российской пропиской и СНИЛС. Полис ОМС не обязателен. Всем участникам акции пообещали по мороженому от спонсоров.

Для участия в акции необходима предварительная регистрация. Оформить заявку можно по телефону 227-59-88 или по электронной почте NRabchikova@admnsk.ru.

В конце июня стало известно, что директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников возглавил московский театр имени Гоголя. Читайте также обзор концертов филармонии на август.

Донор кровиДонорство кровиФилармония
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