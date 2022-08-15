Билеты в новосибирскую филармонию и мороженое предложили обменять на кровь
Донорский пункт будет работать на Красном проспекте рядом с концертным залом
16 августа в Новосибирске у филармонии имени Каца будут выдавать пригласительные билеты на концертную программу донорам крови.
Для участия в акции новосибирцам от 18 лет с массой тела от 50 кг необходимо сдать кровь. Донорский пункт на Красном проспекте, 18/1 развернут на площадке перед филармонией с 10:00.
При себе нужно иметь паспорт с российской пропиской и СНИЛС. Полис ОМС не обязателен. Всем участникам акции пообещали по мороженому от спонсоров.
Для участия в акции необходима предварительная регистрация. Оформить заявку можно по телефону
В конце июня стало известно, что директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников возглавил московский театр имени Гоголя. Читайте также обзор концертов филармонии на август.