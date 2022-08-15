Умер художник Дмитрий Врубель, автор граффити с «Братским поцелуем» Брежнева и Хонеккера
Знаменитому «политическому живописцу» было 62 года
Умер российский художник Дмитрий Врубель. Ему было 62 года.
Об этом сегодня 14 августа в своём телеграм-канале рассказал литературовед и журналист Глеб Морев. В некоторых блогах сообщают, что Врубель умер от коронавируса, однако официальной информации по этому поводу пока нет.
Дмитрий Врубель известен своим граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» или, как её ещё называют — «Братский поцелуй». На нём изображён поцелуй генсека СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Эту работу ещё до завершения в 1990 году опубликовали многие западногерманские СМИ, которые провозгласили её символом свободы.
Свои последние годы Дмитрий Врубель провел в Берлине.