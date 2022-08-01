Андрей Малахов купил вывеску первого в России ресторана «Макдональдс»

Андрей Малахов признался, что купил вывеску с ресторана McDonald’s, который находился в Москве на Пушкинской площади.



— Я скажу вам по секрету, что мы сейчас в Апатитах — в центре современного искусства — купили вывеску с закрывшегося «Макдоналдса» на Пушкинской. Вот эту светящуюся букву «М». Но, конечно, это прикол: в Апатитах никогда не было «Макдоналдса» и не планировалось его делать, — рассказал Малахов.

