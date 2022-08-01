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Андрей Малахов купил вывеску первого в России ресторана «Макдональдс»

Знаменитая буква «М» будет выставлена в музее современного искусства на родине популярного телеведущего

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Первый российский «Макдональдс» появился в Москве на Пушкинской площади еще в Советском Союзе — в 1990 году

Первый российский «Макдональдс» появился в Москве на Пушкинской площади еще в Советском Союзе — в 1990 году

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Андрей Малахов признался, что купил вывеску с ресторана McDonald’s, который находился в Москве на Пушкинской площади.

— Я скажу вам по секрету, что мы сейчас в Апатитах — в центре современного искусства — купили вывеску с закрывшегося «Макдоналдса» на Пушкинской. Вот эту светящуюся букву «М». Но, конечно, это прикол: в Апатитах никогда не было «Макдоналдса» и не планировалось его делать, — рассказал Малахов.

На вопрос журналиста о цене покупки, известный телеведущий рассмеялся и заметил, что покупка была не совсем официальной.

— Вообще официально они все вывески уничтожали. Под видео. Но всегда же можно договориться.

Так первый российский «Макдональдс» выглядел десять лет назад

Так первый российский «Макдональдс» выглядел десять лет назад

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Ресторан «Макдональдс» на Пушкинской площади в Москве — по адресу улица Большая Бронная, 29 — был первым российским рестораном сети McDonald’s, открывшимся 31 января 1990 года. 14 марта 2022 года в связи со спецоперацией на Украине компания приостановила свою деятельность в России и закрыла часть ресторанов и кафе на неопределенный срок. 16 мая 2022 года было объявлено о полном уходе McDonald’s из России. 12 июня 2022 года в помещении 15 бывших McDonald’s были открыты рестораны новой российской сети «Вкусно и точка».

Подробное интервью с Андреем Малаховым, который 25 августа собирается приехать в Новосибирск в качестве ведущего «Народной премии НГС», читайте тут.

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