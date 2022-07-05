СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 55.09
eur 57.18
Тема дняКак сибирские татары отметили Сабантуй
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Театр Афанасьева планируют открыть к осени — смотрим, что в здании уже готово

На реконструкцию потратили 630 миллионов рублей

1 344
Основные помещения уже полностью готовы

Основные помещения уже полностью готовы

Поделиться

Реконструкция Театра Афанасьева почти закончена. Строители обещают закончить работы к 1 сентября, официальное открытие состоится чуть позже. НГС побывал внутри пока еще закрытого театра и посмотрел, что там происходит.

— Идем с опережением графика. 630 миллионов рублей — общая сумма, которая выделена на реконструкцию. По плану она должна завершиться до 1 декабря. Но мы видим, что процент готовности — более 88. Основные помещения полностью подготовлены, — сказала на встрече с журналистами заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

По словам Мануйловой, деньги выделили из федерального и регионального бюджетов. Большая доля денег — из области.

По словам подрядчика Михаила Голубева, стены фундамента забетонировали с двух сторон. Работу строителей осложняло расположение театра

По словам подрядчика Михаила Голубева, стены фундамента забетонировали с двух сторон. Работу строителей осложняло расположение театра

Поделиться

Как объясняет генеральный директор фирмы-подрядчика РСУ-5 Михаил Голубев, некоторые решения по проекту приходилось менять в процессе.

— Этот объект для нас уникален тем, что он был построен в 1910 году для купца. Как правило, рабочие дурили купцов и делали немного с браком фундамент. Мы не знали об этом, а когда начали вести реконструкцию, вынуждены были производить усиление фундамента, укрепление грунтов. То есть работы, которые не были изначально предусмотрены, — рассказал генеральный директор РСУ-5, которое занимается реконструкцией, Михаил Голубев.

По словам художественного руководителя театра Сергея Афанасьева, фойе выполнено в «буржуазном стиле»: стены окрашены в зеленый и темно-вишневый цвета

По словам художественного руководителя театра Сергея Афанасьева, фойе выполнено в «буржуазном стиле»: стены окрашены в зеленый и темно-вишневый цвета

Поделиться

Некоторые помещения, наоборот, выполнены в современном стиле

Некоторые помещения, наоборот, выполнены в современном стиле

Поделиться

Зрительный зал рассчитан на 207 мест. Кроме того, предусмотрены места для маломобильных граждан

Зрительный зал рассчитан на 207 мест. Кроме того, предусмотрены места для маломобильных граждан

Поделиться

Более 100 миллионов ушло на оборудование для сцены. Например, здесь есть поднимающиеся люки — с их помощью артисты могут внезапно появиться на сцене

Более 100 миллионов ушло на оборудование для сцены. Например, здесь есть поднимающиеся люки — с их помощью артисты могут внезапно появиться на сцене

Поделиться

По словам подрядчика, сложности возникли и из-за санкций.<br /><br />— Были сложности и по материалам, и по оборудованию, пришлось несколько раз менять, находить аналоги, — поделился Михаил Голубев

По словам подрядчика, сложности возникли и из-за санкций.

— Были сложности и по материалам, и по оборудованию, пришлось несколько раз менять, находить аналоги, — поделился Михаил Голубев

Поделиться

Будущий театральный гардероб

Будущий театральный гардероб

Поделиться

О том, каким будет оформление фасада здания, строители пока не говорят. По словам Михаила Голубева, они хотят сделать сюрприз для горожан

О том, каким будет оформление фасада здания, строители пока не говорят. По словам Михаила Голубева, они хотят сделать сюрприз для горожан

Поделиться

Всего на реконструкцию потратили <nobr class="_">630 миллионов</nobr>

Всего на реконструкцию потратили 630 миллионов

Поделиться

Контракт на реконструкцию здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра выиграла известная в Новосибирске компания — ЗАО РСУ-5 «НГС» («Новосибирскгражданстрой») в декабре 2020 года. Сумма — 437,7 миллиона рублей. Срок исполнения — 31 декабря 2022 года. Проект реконструкции здания и интерьеров разработали в компании «Проект-Согласование». Как должны будут выглядеть главный вестибюль и фойе большого зрительного зала, а также другие пространства, вы можете увидеть здесь.

С 2018 года ЗАО РСУ-5 «НГС» выиграло 106 контрактов на общую сумму 6,4 миллиарда рублей. Компания построила в Новосибирске много школ, детских садов, проводила работы в «Конторе инженера Г. М. Будагова», ремонтировала «Глобус», ДК «Родина» в Бердске, строила музей «Россия — моя история». Помимо реконструкции «Пионера», сейчас фирма строит операционно-реанимационный корпус больницы № 34 и здание школы по ул. Крылова, 18 в Центральном районе.

В 2020 году ЗАО РСУ-5 «НГС» получило выручку в 674,3 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 43,2 миллиона рублей. Уже 16 лет компанией руководит один человек — Михаил Ильич Голубев.

В конце 2019 года руководитель театра Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста. Решение он объяснил тем, что актеры вынуждены работать в неподходящих помещениях. Он отозвал свое заявление после того, как власти пообещали выделить средства на реконструкцию здания для НГДТ. Поиск подрядчика объявили в мае прошлого года.

По теме

строительствотеатр
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2