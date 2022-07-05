Театр Афанасьева планируют открыть к осени — смотрим, что в здании уже готово

Реконструкция Театра Афанасьева почти закончена. Строители обещают закончить работы к 1 сентября , официальное открытие состоится чуть позже. НГС побывал внутри пока еще закрытого театра и посмотрел, что там происходит.

— Идем с опережением графика. 630 миллионов рублей — общая сумма, которая выделена на реконструкцию. По плану она должна завершиться до 1 декабря. Но мы видим, что процент готовности — более 88. Основные помещения полностью подготовлены, — сказала на встрече с журналистами заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.