Театр Афанасьева планируют открыть к осени — смотрим, что в здании уже готово
На реконструкцию потратили
Реконструкция Театра Афанасьева почти закончена. Строители обещают закончить работы к
— Идем с опережением графика. 630 миллионов рублей — общая сумма, которая выделена на реконструкцию. По плану она должна завершиться до 1 декабря. Но мы видим, что процент готовности — более 88. Основные помещения полностью подготовлены, — сказала на встрече с журналистами заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
По словам Мануйловой, деньги выделили из федерального и регионального бюджетов. Большая доля денег — из области.
Как объясняет генеральный директор фирмы-подрядчика РСУ-5 Михаил Голубев, некоторые решения по проекту приходилось менять в процессе.
— Этот объект для нас уникален тем, что он был построен в 1910 году для купца. Как правило, рабочие дурили купцов и делали немного с браком фундамент. Мы не знали об этом, а когда начали вести реконструкцию, вынуждены были производить усиление фундамента, укрепление грунтов. То есть работы, которые не были изначально предусмотрены, — рассказал генеральный директор РСУ-5, которое занимается реконструкцией, Михаил Голубев.
Контракт на реконструкцию здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра выиграла известная в Новосибирске компания — ЗАО РСУ-5 «НГС» («Новосибирскгражданстрой») в декабре 2020 года. Сумма —
С 2018 года ЗАО РСУ-5 «НГС» выиграло 106 контрактов на общую сумму
В 2020 году ЗАО РСУ-5 «НГС» получило выручку в
В конце 2019 года руководитель театра Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста. Решение он объяснил тем, что актеры вынуждены работать в неподходящих помещениях. Он отозвал свое заявление после того, как власти пообещали выделить средства на реконструкцию здания для НГДТ. Поиск подрядчика объявили в мае прошлого года.