Умер певец Пьер Нарцисс
Ему было 45 лет
Скончался певец Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. О его кончине сообщила дочь Кристина-Кристель Калачева в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией).
— Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него, — пишет Каролина-Кристель. — Я верю, что жизнь не просто так посылает нам в жизнь людей, не просто так все сходятся, что люди находят друг друга, каждый человек вносит вклад в жизнь другого.
Жена артиста Валерия Калачева тоже посвятила музыканту прощальный пост. Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах», — написала она.
Telegram-канал Baza пишет, что причиной смерти артиста стала неудачно закончившаяся операция на почки.
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