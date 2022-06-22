Умер певец Пьер Нарцисс

Скончался певец Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. О его кончине сообщила дочь Кристина-Кристель Калачева в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией).



— Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него, — пишет Каролина-Кристель. — Я верю, что жизнь не просто так посылает нам в жизнь людей, не просто так все сходятся, что люди находят друг друга, каждый человек вносит вклад в жизнь другого.