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Новосибирец избил пенсионера из-за курения возле подъезда на улице Высоцкого. Драка попала на видео

Полиция выяснят обстоятельства потасовки

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Силы в этой драке были неравны

Силы в этой драке были неравны

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9 июня у подъезда жилого дома на улице Высоцкого, 11 мужчина избил пенсионера. Видеоролик потасовки опубликован в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».

Судя по кадрам, мужчина сначала сделал замечание пенсионеру за курение, а затем, ударив головой о дверь, повалил его на землю. После потасовки мужчина зашел в подъезд, куда и собирался изначально.

На шум драки выбежали соседи, они предложили пострадавшему пожилому человеку вызвать скорую и полицию.

— 9 июня в отдел полиции Октябрьский поступило сообщение о нанесении телесных повреждений мужчине. На место выехали сотрудники полиции, в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе регионального главка МВД.

В марте недалеко от бара по улице Бориса Богаткова в Новосибирске четверо мужчин толпой избили до полусмерти пожилого мужчину. Сейчас семья пострадавшего опасается, что наказание понесет лишь один из участников избиения. Дочь пострадавшего рассказала НГС, как идет дело сейчас и как себя чувствует ее отец.

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