В Лувре измазали тортом «Мону Лизу»
Молодой активист-эколог признался, что сделал это, чтобы люди «подумали о Земле»
Молодой активист-эколог бросил торт в картину итальянского художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), которая выставляется во французском Лувре. Это произошло в минувшее воскресенье, 29 мая. Об инциденте сообщил телеканал BFM. Подобраться к картине на максимально близкую дистанцию активист смог, замаскировавшись под женщину-инвалида: для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для остальных посетителей.
— Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумайте об этом. Художники говорят вам: «Подумайте о Земле». Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете, — приводит ТАСС слова молодого человека с одного из видеороликов.
Сам Лувр пока не опубликовал никаких заявлений об инциденте. По данным телеканала, сотрудники Лувра отмыли бронестекло, картина не пострадала.
На картину неоднократно покушались в прошлом: в 2009 году турист бросил в картину чашку чая, разбив тогда еще обычное стекло. В 1974 году, когда работа да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали из баллончика с краской, однако работу удалось восстановить. До этого, в 1956 году, было совершено еще два нападения: в одном случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб.