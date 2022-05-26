Топ-менеджер «Россетей» привезет на малую родину в Чулым Глюкозу и группу «БандЭрос»

О том, что в Чулыме планируется концерт с участием этих исполнителей, НГС рассказали в МКУК «Районный Дом культуры и досуга Чулымского района». При этом в Доме культуры уточнили, что им не поступала информация о том, кто выделяет деньги на мероприятие.