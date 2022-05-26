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Топ-менеджер «Россетей» привезет на малую родину в Чулым Глюкозу и группу «БандЭрос»

Концерт состоится 28 мая

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Концерт будет проводить местный Дом культуры

Концерт будет проводить местный Дом культуры

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28 мая в городе Чулым Новосибирской области пройдут праздничное мероприятие «Своих собираем!», на концерте в этот день выступят певица Глюкоза и группа «БандЭрос».

По информации источника НГС, средства на концерт выделяет Игорь Маковский, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго». О том, что Маковский финансирует мероприятие, сообщает и интернет-издание Чулымского района.

О том, что в Чулыме планируется концерт с участием этих исполнителей, НГС рассказали в МКУК «Районный Дом культуры и досуга Чулымского района». При этом в Доме культуры уточнили, что им не поступала информация о том, кто выделяет деньги на мероприятие.

Подготовка к празднованию началась <nobr>25 мая</nobr>

Подготовка к празднованию началась 25 мая

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В распоряжении НГС есть документ с планом проведения праздника.

По данным сайта компании «Янтарьэнерго», Игорь Маковский стал председателем совета директоров в 2018 году. Организация занимается выработкой электричества в Калининградской области. По данным сервиса «Контур.Фокус», уставный капитал АО «Янтарьэнерго» — 2 390 344 017 рублей. За прошлый год выручка составила 8,2 миллиарда рублей, прибыль — 851,5 миллиона. Организация входит в ПАО «Россети».

По информации НГС, выступление артистов запланировано в 21:00 и продлится до 22:50

По информации НГС, выступление артистов запланировано в 21:00 и продлится до 22:50

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Сегодня в Новосибирске стартовал автомотопробег по Чуйскому тракту. Он приурочен к 100-летию этой трассы. 28 мая участники попадут на концерт, посвященный 100-летию Чуйского тракта и Году снежного барса в Республике Алтай.

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