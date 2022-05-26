Топ-менеджер «Россетей» привезет на малую родину в Чулым Глюкозу и группу «БандЭрос»
Концерт состоится
28 мая в городе Чулым Новосибирской области пройдут праздничное мероприятие «Своих собираем!», на концерте в этот день выступят певица Глюкоза и группа «БандЭрос».
По информации источника НГС, средства на концерт выделяет Игорь Маковский, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго». О том, что Маковский финансирует мероприятие, сообщает и интернет-издание Чулымского района.
О том, что в Чулыме планируется концерт с участием этих исполнителей, НГС рассказали в МКУК «Районный Дом культуры и досуга Чулымского района». При этом в Доме культуры уточнили, что им не поступала информация о том, кто выделяет деньги на мероприятие.
В распоряжении НГС есть документ с планом проведения праздника.
По данным сайта компании «Янтарьэнерго», Игорь Маковский стал председателем совета директоров в
Сегодня в Новосибирске стартовал автомотопробег по Чуйскому тракту. Он приурочен к