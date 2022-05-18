Видео без наушников в транспорте смотреть можно? А обращаться к женщине «женщина»? Отвечает преподаватель этикета

— Детям 3–4 лет уже можно рассказывать элементарные вещи. Например, что нельзя разбрасывать еду по столу, что пиццу едят руками, макароны — вилкой, а суп — ложкой. С 5 лет они уже могут здороваться и прощаться с людьми, не перебивать во время разговора. Во Франции есть хорошая традиция по обучению этикету. Дамы собирают детей в возрасте 12–17 лет и устраивают репетиции обедов с гостями за столом, — рассказала эксперт.

«Встал на защиту — будь готов держать оборону»

Поговорим о правилах хорошего тона в разных общественных местах — начнем с автобусов и маршрутных такси. Атмосфера в них часто бывает нервная: люди устали и торопятся. Анастасия Анохина отмечает, что все базовые принципы вежливости не меняются уже много лет. Нужно быть аккуратным в движениях, тихо говорить и уступать сидячие места тем, кто в них нуждается: беременным женщинам, пассажирам с детьми и пожилым.