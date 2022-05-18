Видео без наушников в транспорте смотреть можно? А обращаться к женщине «женщина»? Отвечает преподаватель этикета

Слово «этикет» ассоциируется у многих людей с дорогими ресторанами, картинными галереями и галантными мужчинами во фраках. На самом деле, это незаметная, но очень важная часть нашей повседневной жизни. Как мы ведем себя в автобусе или очереди к врачу и какие задаем вопросы коллегам во время обеда, отлично демонстрирует наше воспитание и манеры. А так ли это важно в современном свободном мире?
Мы пообщались с преподавателем этикета Анастасией Анохиной. Она рассказала, что изменилось в правилах хорошего тона за последние десятилетия. Должен ли мужчина оплачивать счет дамы, как обратиться к незнакомому человеку на улице и правда ли, что вежливость помогает чувствовать себя лучше — об этом и не только читайте в нашем большом интервью.
«Комфортно мне — комфортно со мной»
Этикет, с которым мы сталкиваемся чаще всего, — светский: это и посещение театров с ресторанами, и поведение в магазинах и общественном транспорте.
— Я всегда сравниваю этикет с вождением автомобиля. Во многих азиатских странах слабая культура поведения на дороге: там страшно и ехать, и переходить дорогу. Все создают опасность друг для друга. В странах, где достаточно регулируемое движение, люди чувствуют себя уверенно и безопасно. То же самое в этикете — он помогает людям коммуницировать более гладко, выстраивать отношения спокойно. «Комфортно мне — комфортно со мной»: это основное правило, — объясняет Анастасия Анохина.
Этикету мы начинаем обучаться с детства, даже если наши родители не преследуют такой цели. Дети впитывают нормы поведения, когда видят, как взрослые ведут себя дома и с другими людьми.
— Детям 3–4 лет уже можно рассказывать элементарные вещи. Например, что нельзя разбрасывать еду по столу, что пиццу едят руками, макароны — вилкой, а суп — ложкой. С 5 лет они уже могут здороваться и прощаться с людьми, не перебивать во время разговора. Во Франции есть хорошая традиция по обучению этикету. Дамы собирают детей в возрасте 12–17 лет и устраивают репетиции обедов с гостями за столом, — рассказала эксперт.
«Встал на защиту — будь готов держать оборону»
Поговорим о правилах хорошего тона в разных общественных местах — начнем с автобусов и маршрутных такси. Атмосфера в них часто бывает нервная: люди устали и торопятся. Анастасия Анохина отмечает, что все базовые принципы вежливости не меняются уже много лет. Нужно быть аккуратным в движениях, тихо говорить и уступать сидячие места тем, кто в них нуждается: беременным женщинам, пассажирам с детьми и пожилым.
— Из нового: прослушивать музыку, видео- или аудиосообщения нужно только в наушниках. Громкий звук из динамиков нарушает пространство других людей. Также стоит задуматься о разумном использовании духов. Когда вы находитесь в замкнутом пространстве, окружающим будет тяжело переносить ваш насыщенный парфюм, — поделилась с нами преподаватель этикета.
Анастасия обращает внимание на то, что мы имеем право делать замечания, если видим нарушения этикета. Например, если вы видите, что в переполненном автобусе стоит беременная девушка, а рядом сидит подросток и не уступает ей место. Но помните, что это должно быть вежливое и сдержанное обращение: «Молодой человек, уступите, пожалуйста, место даме».
— Нужно быть готовым и к тому, что ответить нам могут не в самом лучшем тоне. Встал на защиту — будь готов держать оборону. Помните, что недопустимо кричать, грубить и стыдить. Никакого приказного тона вроде: «Эй, ты, а ну встал быстро!» Реакция почти на 100% будет негативная, — продолжает Анастасия.
В таких ситуациях у многих возникает вопрос: «А как назвать человека, к которому я хочу обратиться?» Вроде бы перед нами дама пенсионного возраста, а назовешь женщиной — обидится! А девушкой — уже неловко. Знакомо?
— Раньше были обращения «сударь и сударыня», потом — «гражданин и гражданка». Но они сильно устарели, на мой взгляд. Нейтральные обращения нужны, потому что сложно избежать неловкой ситуации, когда нужно обратиться к человеку на расстоянии. Например, если он что-то обронил. Самое безопасное обратиться к любому человеку «извините» или «прощу прощения». Лучше не рисковать, называя незнакомку «женщина». У нас это слово ассоциируется с пренебрежительным тоном сотрудников государственных учреждений, — пояснила Анастасия.
«Настоящим хамам этикет не писан»
Манеры любого человека показательны в конфликтных ситуациях. Особенно мы выходим из себя, когда кто-то пытается занять наше место или время. Иногда такие ссоры могут даже перерасти в драку. Анастасия считает, что, когда вы находитесь в подобной ситуации в учреждении, всегда можно обратиться к человеку, который регулирует там порядок. Если это больница, то к медицинскому регистратору, администратору или врачу. Если это ресторан, то к управляющему.
— Сохранить порядок — это их работа. Вы не должны регулировать очередность или обеспечивать рассадку. Можно попробовать найти мирное решение, но если ситуация быстро заходит в тупик, то нужно смело обращаться к сотруднику. Есть хорошая фраза: «Всё, что начинается с гнева, заканчивается позором». Это стоит всегда держать в голове, прежде чем вступать в конфликт. Лучше отстраниться, сделать вдох и выдох, и потом спокойно ответить агрессору, — напоминает эксперт.
Но бывают ситуации, когда нам необходимо словесно выразить свое недовольство — перемещаемся в кафе. Вам подали блюдо, которое не соответствует заявленным в меню подаче или качеству. А может быть, оно просто невкусное и холодное.
— Вежливо и настойчиво сообщите об этом официанту. В адекватном заведении вам заменят блюдо или уберут его из чека. Но помните, что если вам не нравится блюдо, то следует сообщить об этом после первой пробы. Съесть весь суп, а потом сказать, что он был холодный и несоленый, нельзя. Это неуважительно по отношению к заведению. Есть еще одно негласное правило: если вы чего-то коснулись, то должны сделать заказ. Нельзя прийти в заведение, сесть, постелить салфетку на колени, потрогать вилки и ложки, разложить свои вещи на столе, посмотреть меню и уйти, — объясняет Анастасия Анохина.
Важно помнить, что все гости пришли в кафе отдохнуть. Многие задают вопрос, как вести себя с шумной компанией по соседству. Ответ был выше: эту проблему должен решать ресторан, а не вы. За вежливое обслуживание принято оставлять чаевые — 10% от счета. Исключение: бизнес-ланч.
— Если собралась компания, то счет может оплатить кто-то один, а остальные перешлют часть суммы ему на карту. Либо счет делится по гостям. Если мужчина приглашает девушку на свидание, то он может предложить ей оплатить счет. А может и предложить поделить пополам — результат равноправия, — напоминает эксперт.
«Женщина должна понимать, что на работе она профессионал»
Перейдем к более спорной теме — отношения «мужчина и женщина» в этикете. Самая большая разница между позициями ощущается между светским и деловым этикетом. Последний регулирует наши отношения на работе. В светском этикете вектор уважения всегда направлен к женщине, в деловом — к руководителю.
— В деловом этикете нет гендера: здесь есть должности. Кто выше по должности, тот и правит балом. Должен ли мужчина в бизнесе быть джентльменом? Он может, если хочет, но дама не должна этого ждать. Женщина должна понимать, что на работе она профессионал. Ожидать того, что вам оплатят счет или помогут одеться, недопустимо, — рассуждает Анастасия.
Несмотря на прогрессивные перемены в обществе, в сфере этикета мужчины всё еще должны быть обходительными с женщинами. Принято пропускать даму вперед, придерживать ей дверь и помогать с тяжестями.
— Некоторые дамы путают вежливость и флирт. Или им кажется, что их недооценивают. Но к этому надо относиться спокойнее и давать мужчинам возможность проявлять свою галантность. Если мужчина сталкивается с тем, что женщине не нравится его обходительность, то всегда может сказать: «Прошу прощения, можете сделать это самостоятельно, если вам так будет комфортнее», — рассказывает эксперт.
«Навык small-talk»
Хорошие манеры помогут прокачать и другой важный навык — small-talk. Это непринужденные беседы на нейтральные темы. Кажется банальным, но всегда стоит помнить, какие беседы можно вести наедине, а какие в обществе. Крайне некрасиво будет еще и посвящать окружающих в подробности вашей личной жизни — например, если обсуждать ее очень громко по телефону.
— На мероприятиях не стоит поднимать темы политики, религии, криминала и здоровья. Лучше поговорить о том, что происходит здесь и сейчас: «Как вам выставка? Вы знакомы с художником?» Всё лучше говорить в позитивном ключе, не культивировать негатив. Можно обсудить важные новости вашего города, — говорит наша собеседница.
Стоит быть аккуратным и тактичным даже в беседе тет-а-тет со знакомыми и друзьями. Как бы вам ни было любопытно, сдержитесь и не спрашивайте, когда одноклассница собирается родить ребенка, сколько зарабатывает ее муж и вылечила ли она какое-либо заболевание. Если вы столкнулись с подобными расспросами, то вы можете вежливо, но настойчиво поменять тему разговора.
— «Я бы не хотела сейчас говорить об этом», «Мне неприятна наша беседа» или «Давайте лучше поговорим о...». Бестактный вопрос можно и просто проигнорировать: тут всё зависит от близости отношений с собеседником. Самая сложная ситуация часто складывается с родственниками. Но это уже больше вопрос о личных границах. От откровенного хама можно просто уйти с улыбкой на лице, — заключает эксперт.
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Пандемия создала новый вид этикета. В эпоху коронавируса меняются условия и нормы нашей жизни. Мы попросили специалиста и тренера по деловому этикету рассказать, о чём важно помнить в новых условиях (никаких рукопожатий).