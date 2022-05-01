Возле кинотеатра «Победа» устроили состязание человека и техники: надо было как можно дольше продержаться на беговой дорожке

30 апреля возле кинотеатра «Победа» в рамках Международного фестиваля Artweek состоялось состязание-перформанс между человеком и техникой. За человека выступал американский художник Макс Нанис, за технику — электрический самокат под управлением простого новосибирца Максима.



Идея социального перформанса: может ли человек в современном мире противостоять заполоняющим всё роботам. Для этого надо было продержаться на включенной беговой дорожке как можно дольше. Человек бежал, самокат ехал. Скорость беговой дорожки этом была почти максимальная: 13–13,5 км/ч.