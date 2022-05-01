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Эксперимент

Возле кинотеатра «Победа» устроили состязание человека и техники: надо было как можно дольше продержаться на беговой дорожке

В социальном перформансе победил американский художник, бежавший с максимальной скоростью почти час

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Социальный перформанс — состязание между человеком и техникой заключалось в том, чтобы как можно дольше продержаться на включенной беговой дорожке

Социальный перформанс — состязание между человеком и техникой заключалось в том, чтобы как можно дольше продержаться на включенной беговой дорожке

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30 апреля возле кинотеатра «Победа» в рамках Международного фестиваля Artweek состоялось состязание-перформанс между человеком и техникой. За человека выступал американский художник Макс Нанис, за технику — электрический самокат под управлением простого новосибирца Максима.

Идея социального перформанса: может ли человек в современном мире противостоять заполоняющим всё роботам. Для этого надо было продержаться на включенной беговой дорожке как можно дольше. Человек бежал, самокат ехал. Скорость беговой дорожки этом была почти максимальная: 13–13,5 км/ч.

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Действие, начинавшееся как настоящее состязание, свелось к шоу: катившийся на самокате делал паузы, слезая с беговой дорожки, курил и разговаривал по телефону. Но Нанис в это время продолжал бежать. В какой-то момент водитель самоката Максим не удержался и слетел с дорожки вместе с техникой. А Макс Нанис продержался на беговой дорожке 52 минуты.

— Я рассчитывал на это время и долго готовился. Но, конечно, в условиях того, что солнце светит прямо на тебя, это — совсем другое время, другая энергия… Поэтому отчасти было тяжелее, чем обычно. <…> Вообще мой рекорд в беге: 3 часа 15 минут в марафоне на 45 километров, — сообщил американский художник Макс Нанис, который также занимается и марафонами.

Макс Нанис сразу после состязания

Макс Нанис сразу после состязания

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После окончания шоу участвовавший в состязании электрический самокат разыграли среди зрителей.

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23 апреля НГС рассказал об открытии Международного фестиваля современного искусства Artweek, который продлится до 4 мая. Подробности о его работе можно узнать на сайте фестиваля.

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