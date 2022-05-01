Возле кинотеатра «Победа» устроили состязание человека и техники: надо было как можно дольше продержаться на беговой дорожке
В социальном перформансе победил американский художник, бежавший с максимальной скоростью почти час
30 апреля возле кинотеатра «Победа» в рамках Международного фестиваля Artweek состоялось состязание-перформанс между человеком и техникой. За человека выступал американский художник Макс Нанис, за технику — электрический самокат под управлением простого новосибирца Максима.
Идея социального перформанса: может ли человек в современном мире противостоять заполоняющим всё роботам. Для этого надо было продержаться на включенной беговой дорожке как можно дольше. Человек бежал, самокат ехал. Скорость беговой дорожки этом была почти максимальная: 13–13,5 км/ч.
Действие, начинавшееся как настоящее состязание, свелось к шоу: катившийся на самокате делал паузы, слезая с беговой дорожки, курил и разговаривал по телефону. Но Нанис в это время продолжал бежать. В какой-то момент водитель самоката Максим не удержался и слетел с дорожки вместе с техникой. А Макс Нанис продержался на беговой дорожке 52 минуты.
— Я рассчитывал на это время и долго готовился. Но, конечно, в условиях того, что солнце светит прямо на тебя, это — совсем другое время, другая энергия… Поэтому отчасти было тяжелее, чем обычно. <…> Вообще мой рекорд в беге: 3 часа 15 минут в марафоне на 45 километров, — сообщил американский художник Макс Нанис, который также занимается и марафонами.
После окончания шоу участвовавший в состязании электрический самокат разыграли среди зрителей.
23 апреля НГС рассказал об открытии Международного фестиваля современного искусства Artweek, который продлится до 4 мая. Подробности о его работе можно узнать на сайте фестиваля.