В этот раз без ОМОНа, но с вице-мэром: фестиваль современного искусства Artweek открылся в «Победе»
Скандально известный фестиваль будет проходить до 4 мая
В Новосибирске стартовал скандально известный Международный фестиваль современного искусства в Сибири Artweek. Несколько лет назад его закрывали с ОМОНом в первый же день работы фестиваля. В этот раз Artweek начался штатно, собрав около ста художников со всего мира. Фестиваль будет идти на двух крупных городских площадках до 4 мая. Корреспондент НГС Илья Калинин в числе первых побывал на неформальном открытии, которое состоялось в «Победе» вечером в пятницу, 22 апреля.
Международный фестиваль современного искусства в Сибири Artweek проходит уже в пятый раз. Официальное открытие для широкой аудитории случилось сегодня, в субботу, 23 апреля. Накануне в Центре культуры и отдыха «Победа» прошло закрытое — неформальное — открытие для участников, партнеров фестиваля и прессы.
Artweek пройдет на двух крупных площадках: «Победа» и выставочный зал «Вега Абсолют» (бывший Lexus-центр на Большевистской, 119а). До 4 мая включительно и там, и там проходят выставки картин, объектов и видео-арта почти от сотни художников со всего мира.
Любой фестиваль или выставка обычно имеют свою строгую концепцию или заданную тему, но… Не в этот раз. Хотя изначально тема всё же была: модная в последнее время тема Метавселенной. Однако потом случилось 24 февраля, и организаторы решили дать художникам возможность высказаться на свободную тему.
— Мы насмотрелись очень многого, нам очень многое понравилось на Западе, и мы взяли всё самое вкусное. Это минимализм, частота мыслей и самой экспозиции, а также современность. У нас упор именно на digital-технологии. Все наши сильные объекты, которые представлены на «Веге», — это всё digital-арт. Здесь, в «Победе», мы сделали упор на новые имена: не новые имена для России, но новые имена для Новосибирска.
Artweek несколько лет назад заработал скандальную славу: на вечеринку во время открытия ворвался ОМОН, и мероприятие закончилось. А всё из-за того, что кому-то показалась подозрительной фестивальная афиша.
— Мы снимали видео. У нас тогда была концепция «Кризис наслаждений»: люди ели бургеры, ели Skittles, курили сигареты… И там был кадр, когда у девушки изо рта вываливается весь этот Skittles. И мы взяли этот кадр на афишу: у девушки открыт рот, язык показан и Skittles. И так мы две недели чудненько пиарим фестиваль везде: на заборах развешиваем афиши, в соцсетях… А оказывается, все эти две недели какой-то, видимо, очень продвинутый следователь за нами следил очень внимательно. И вот в час ночи на вечеринку залетело двадцать пять омоновцев с гоупрошками и автоматами и всех положили на пол, включая главного редактора журнала Status. Всё что-то они искали, но ничего не нашли. Нас назвали притоном… Ну и начались разбирательства, естественно, уже было не до выставки, — рассказала идейный вдохновитель, куратор фестиваля и, как сама уточнила, «самый лучший человек на Земле» Маргарита Морева.
В этот раз ОМОНа не было. В этот раз была вице-мэр Анна Васильевна Терешкова. Которую сразу же подвели к работам хедлайнера фестиваля российско-израильского художника в стиле поп-арт Романа Резницкого. Художник рассказал вице-мэру о своих картинах и философии, которую вкладывает в работы. А вице-мэр, известная своими яркими нарядами, сразу же отметила цветовую гамму полотен и попросила сфотографировать ее с таким же ярким художником на фоне картин.
Особенно Анне Васильевне понравилась работа с названием «Китай» и изображением лидера этой страны — коммуниста Мао. У Мао утиные губы Дональда Дака (в концепции автора — утки по-пекински), а в лицо вписаны спаривающиеся кролики. Всё это сопровождается какими-то милитаристскими, а также какими-то китайско-фольклорными деталями.
«Мне больше всего понравился, конечно, "Китай". Он очень, он очень такой… Я считаю, что это шедевр», — с улыбкой заметила Терешкова. Правда, что именно понравилось вице-мэру — изображение лидера-коммуниста, его утиные губы, любвеобильные кролики или просто яркая цветовая гамма, осталось, как говорится, за кадром.
— Я вообще считаю, что современный художник — это 40% — живописец, а 60% — маркетинг и всё остальное. Сейчас художник — это и психолог, и маркетолог, и работа с коллаборациями… Но на меня за такое убеждение многие художники обижаются, — заметил Роман Резницкий.
Резницкий рассказал еще, что параллельно новосибирскому фестивалю у него готовится июньская выставка в Лондоне, а стоимость его картин: 400 тысяч рублей — большая и 70 тысяч — маленькая. Кстати, маленькие — это большие полотна, «разобранные» на фрагменты, каждый из которых тиражируется в 15 экземплярах. В общем, сплошной маркетинг.
— У нас нет пока своей площадки, сейчас у нас две локации. «Победа» работает с 10:00 до 20:00, это «Белая галерея» на четвертом этаже. Тут у нас дневная программа. А «Вега Абсолют» — на месте бывшего Lexus-центра на Большевистской — с 18:00 до 21:00. Я призываю всех ходить сюда, когда здесь будет вечерняя программа, например, спектакль Первого театра, поэтический вечер с Ирой Багировой, музыкальный концерт московского композитора Ивана Лимба… Это всё будет с 29 апреля по 3 мая. Программа включена в стоимость билета, — рассказала журналисту организатор фестиваля Екатерина Вагина.
Стоимость билета в «Победу» — 400–500 рублей (дешевле — на сайте фестиваля), а в «Вегу Абсолют» — 800 рублей. В стоимость билета входят дневные или вечерние программы, которые лучше заранее изучить на сайте фестиваля. Детям до семи лет — вход бесплатный. Всем детям и подросткам до 18 лет — вход в сопровождении взрослых.
В марте НГС рассказал о выставке современного искусства «Узник — Побег», которая работала до середины апреля в новом арт-пространстве «Цоколь». Главным объектом этой выставки стала пирамида из 150 буханок хлеба, который через несколько дней автор инсталляции скормил козам.