В этот раз без ОМОНа, но с вице-мэром: фестиваль современного искусства Artweek открылся в «Победе»

— Мы снимали видео. У нас тогда была концепция «Кризис наслаждений»: люди ели бургеры, ели Skittles, курили сигареты… И там был кадр, когда у девушки изо рта вываливается весь этот Skittles. И мы взяли этот кадр на афишу: у девушки открыт рот, язык показан и Skittles. И так мы две недели чудненько пиарим фестиваль везде: на заборах развешиваем афиши, в соцсетях… А оказывается, все эти две недели какой-то, видимо, очень продвинутый следователь за нами следил очень внимательно. И вот в час ночи на вечеринку залетело двадцать пять омоновцев с гоупрошками и автоматами и всех положили на пол, включая главного редактора журнала Status. Всё что-то они искали, но ничего не нашли. Нас назвали притоном… Ну и начались разбирательства, естественно, уже было не до выставки, — рассказала идейный вдохновитель, куратор фестиваля и, как сама уточнила, «самый лучший человек на Земле» Маргарита Морева.

