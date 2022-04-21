Капремонт здания театра кукол в Новосибирске планируют начать в 2024 году

Капитальный ремонт здания Новосибирского областного театра кукол планируют начать в 2024 году . Зданию уже более 100 лет , оно имеет статус регионального памятника архитектуры.

— Прежде чем делать капитальный ремонт в государственных учреждениях, особенно в памятниках архитектуры, которым частично наш театр и является, должна быть разработана проектно-сметная документация. Она только-только завершилась — мы ее разработали. Государственная экспертиза утвердила стоимость ремонта. Но с учетом нынешних реалий цены на стройматериалы и так далее неизвестно сколько будут стоить — может, в 2 раза дороже, а может, и в 3. По планам начать ремонт у нас стоит на 2024 год , — сообщил заместитель директора по общим вопросам Новосибирского областного театра кукол Александр Антишин.