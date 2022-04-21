Капремонт здания театра кукол в Новосибирске планируют начать в
2024 году
Точная сумма для этих целей пока неизвестна из-за меняющихся цен на стройматериалы
Капитальный ремонт здания Новосибирского областного театра кукол планируют начать в
— Прежде чем делать капитальный ремонт в государственных учреждениях, особенно в памятниках архитектуры, которым частично наш театр и является, должна быть разработана проектно-сметная документация. Она только-только завершилась — мы ее разработали. Государственная экспертиза утвердила стоимость ремонта. Но с учетом нынешних реалий цены на стройматериалы и так далее неизвестно сколько будут стоить — может, в
Он также уточнил, что пока никто не знает, во сколько в конечном итоге обойдется сам капитальный ремонт. По его словам, в изначальной смете была указана одна сумма на эти цели, а затем госэкспертиза в соответствии с законами и нормативами ее значительно урезали. А с учетом изменения цен на материалы, сообщил он, цена снова будет меняться.
Александр Антишин добавил, что стоимость проектно-сметной документации составила
Новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска — 2022».