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Капремонт здания театра кукол в Новосибирске планируют начать в 2024 году

Точная сумма для этих целей пока неизвестна из-за меняющихся цен на стройматериалы

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Стоимость проектно-сметной документации для капремонта театра составила <nobr class="_">4 миллиона</nobr>

Стоимость проектно-сметной документации для капремонта театра составила 4 миллиона

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Капитальный ремонт здания Новосибирского областного театра кукол планируют начать в 2024 году. Зданию уже более 100 лет, оно имеет статус регионального памятника архитектуры.

— Прежде чем делать капитальный ремонт в государственных учреждениях, особенно в памятниках архитектуры, которым частично наш театр и является, должна быть разработана проектно-сметная документация. Она только-только завершилась — мы ее разработали. Государственная экспертиза утвердила стоимость ремонта. Но с учетом нынешних реалий цены на стройматериалы и так далее неизвестно сколько будут стоить — может, в 2 раза дороже, а может, и в 3. По планам начать ремонт у нас стоит на 2024 год, — сообщил заместитель директора по общим вопросам Новосибирского областного театра кукол Александр Антишин.

Он также уточнил, что пока никто не знает, во сколько в конечном итоге обойдется сам капитальный ремонт. По его словам, в изначальной смете была указана одна сумма на эти цели, а затем госэкспертиза в соответствии с законами и нормативами ее значительно урезали. А с учетом изменения цен на материалы, сообщил он, цена снова будет меняться.

Александр Антишин добавил, что стоимость проектно-сметной документации составила 4 миллиона рублей.

Новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска — 2022».

Сначала тексте было указано, что сумму затрат в изначальной смете на капремонт госэкспертиза урезала вдвое. Это ошибка автора текста. Текст исправлен.

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