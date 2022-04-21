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«Залипшие» в сети, экскурсия в «Пышечную» и фестиваль современного искусства — афиша на ближайшие дни и выходные

Новая подборка культурных событий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой

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В фестивале ARTWEEK примут участие 160 артистов со всего мира

В фестивале ARTWEEK примут участие 160 артистов со всего мира

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Культурных событий в Новосибирске происходит много, и посещение большинства из них желательно планировать заранее. Поговорим про события, на которые еще есть билеты, возможно, какие-то интересные места для вас станут открытием. Продолжаем планировать выходные вместе с автором телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидией Марковой.

C 22 апреля по 4 мая в Новосибирске пройдет международный фестиваль современного искусства ARTWEEK. Гостей фестиваля ждет насыщенная выставочная программа: живопись, скульптура, аудио- и видеоперформансы, объекты since art. В образовательном блоке — лекции и мастер-классы от художников и ведущих институций страны, а еще выступления музыкантов, перформансы и спектакли.

В ARTWEEK принимают участие более 160 артистов со всего мира и более 100 арт-объектов. Все подробности — на сайте.

Где: экспозиция разместится сразу на двух площадках — «Вега-Абсолют» (Большевистская, 119а) и «Белая галерея» (Ленина, 7).

Цена билета: от 400 рублей, по моему промокоду ARTSIBCULT у вас будет скидка 15%!

Фестиваль пройдет на двух площадках

Фестиваль пройдет на двух площадках

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21 апреля в «ЦК19» открывается международный фестиваль современной фотографии «Другое измерение». Будет представлена обновленная версия проекта The FACE: более 100 фотографий 44 авторов из 21 страны. Среди них — имена «первого порядка», во многом определяющие современную мировую фотографию: Роджер Баллен из Южной Африки, Кимико Ёсида из Японии, Атта Ким из Южной Кореи, Фрэнк Дитури из Италии, один из пионеров цифрового искусства — Лоренс Гартел из США.

Приходите, чтобы сформировать представление о месте портрета в современном искусстве.

Где: ЦК19, Свердлова, 13.

Цена билета: от 200 до 250 рублей.

Возрастное ограничение: 16+

На выставке в ЦК19 представят работы фотографов с мировым именем

На выставке в ЦК19 представят работы фотографов с мировым именем

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Всем, кто бесконечно скроллит ленту в соцсетях, посвящается… 23 и 24 апреля «Первый театр» представляет премьеру спектакля «Залипшие» по пьесе Игоря Витренко.

Учитель математики Эдуард попадает под машину, не заметив красный свет на светофоре — так сильно он увлекся своим смартфоном. Познакомившись с водителем автомобиля, Эдуард решает кардинально изменить свою жизнь — слезть с цифровой иглы! Только его жена-тиктокерша не разделяет такого энтузиазма, в отличие от нового друга, который оказывает настолько бурную поддержку, что переезжает к Эдуарду жить…

Где: Ленина, 24.

Цена билета: от 700 рублей.

Возрастное ограничение: 16+

Легендарная «Пышечная» находится на Станиславского, 11

Легендарная «Пышечная» находится на Станиславского, 11

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Знаете ли вы, сколько интересного таят в себе «Дома и дворы в окрестностях ул. Станиславского»? 23 апреля в 16:00 пройдет очередная экскурсия по левобережью. Вы рассмотрите настоящие шедевры архитектуры представителей Ленинградской школы строителей, строчную застройку, наследие эпохи конструктивизма и чудом уцелевший первый звуковой кинотеатр города. Ну и, конечно, заглянете в легендарную «Пышечную». Продолжительность экскурсии — 2,5 часа.

Цена билета: 500 рублей. Для пенсионеров, студентов и детей от 12 лет — 300 рублей.

Регистрация в WhatsApp по номеру телефона: +7 913 464–81–21.

На выставке «Ближе к природе» можно увидеть экспонаты, ставшие экзотикой

На выставке «Ближе к природе» можно увидеть экспонаты, ставшие экзотикой

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В Музее природы продолжается выставка, которая рассказывает о движении юннатов. Вашим детям расскажут, что было время, когда юные натуралисты изучали окружающий мир не по книгам и учебникам, а в походах и экспедициях. Они наблюдали за животными и птицами, собирали насекомых, коллекционировали камни и минералы, составляли гербарии. На выставке «Ближе к природе» много экспонатов, уже ставших экзотикой. Например, курвиметр — прибор для измерения длины извилистых линий на топографических картах, планах и чертежах.

Где: Вокзальная магистраль, 11.

Цена билета: 100 рублей.

В Новосибирск приезжает дирижер Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра

В Новосибирск приезжает дирижер Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра

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Ну и немного заглянем в следующую неделю: в понедельник в Новосибирской филармонии стартует V международный фестиваль оркестров народных инструментов «Струны Сибири», 25 и 26 апреля в Экспоцентре выступит группа «Би-2» с новой программой «Нам не нужен герой», а 27 апреля в 20:30 в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля в концертном зале имени Каца выступит прославленный дирижер Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра.

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