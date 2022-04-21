«Залипшие» в сети, экскурсия в «Пышечную» и фестиваль современного искусства — афиша на ближайшие дни и выходные

Культурных событий в Новосибирске происходит много, и посещение большинства из них желательно планировать заранее. Поговорим про события, на которые еще есть билеты, возможно, какие-то интересные места для вас станут открытием. Продолжаем планировать выходные вместе с автором телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидией Марковой.

C 22 апреля по 4 мая в Новосибирске пройдет международный фестиваль современного искусства ARTWEEK. Гостей фестиваля ждет насыщенная выставочная программа: живопись, скульптура, аудио- и видеоперформансы, объекты since art. В образовательном блоке — лекции и мастер-классы от художников и ведущих институций страны, а еще выступления музыкантов, перформансы и спектакли.