Была «ёлка» — будет «елка»: в России задумали реформу русского языка — вот что изменится

Минпросвещения опубликовало документ с новыми правилами русского языка. Это уже вторая попытка изменений за последние полгода: первую версию публиковали в ноябре 2021 года, но тогда в орфографической комиссии РАН проект раскритиковали за «необдуманные нововведения». Какие новые правила предлагают нам в Минпросвещения?

Что в новом проекте?

Документ состоит из 162 страниц и разбит на четыре главы, в которых говорится о правописании гласных и согласных, базовых правилах переноса, написании непроверяемых и чередующихся гласных, твердого и мягкого знаков, а также буквы «й». В целом существенных изменений этот проект в русский язык не принесет, но интересные моменты в нём всё равно присутствуют.