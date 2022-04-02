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«Я ухожу на пенсию». 60-летний Джим Керри решил завершить карьеру. Лучшие сцены из фильмов комика

Актер хочет посвятить себя «духовной жизни»

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Кадр из фильма «Лжец, лжец»

Кадр из фильма «Лжец, лжец»

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Джим Керри завершает карьеру. Об этом он сообщил в интервью Access Hollywood. Голливудский актер сказал, что сделал всё, что мог. Фрагменты из лучших фильмов комика — в видео NN.RU.

Сейчас Керри хочет пожить «духовной жизнью».

— Я ухожу на пенсию. Я серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно увидеть это, может, я мог бы продолжить путь, — сказал актер.

Джим Керри — уже второй известный американский актер, который на этой неделе решил уйти из кино. 30 марта стало известно, что Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за болезни.

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