«Я ухожу на пенсию». 60-летний Джим Керри решил завершить карьеру. Лучшие сцены из фильмов комика

Джим Керри завершает карьеру. Об этом он сообщил в интервью Access Hollywood. Голливудский актер сказал, что сделал всё, что мог. Фрагменты из лучших фильмов комика — в видео NN.RU.
Сейчас Керри хочет пожить «духовной жизнью».
— Я ухожу на пенсию. Я серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно увидеть это, может, я мог бы продолжить путь, — сказал актер.
Джим Керри — уже второй известный американский актер, который на этой неделе решил уйти из кино. 30 марта стало известно, что Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за болезни.