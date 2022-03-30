Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру

Брюс Уиллис заканчивает актерскую карьеру из-за болезни. Бывшая жена актера, Деми Мур, сообщила, что у него диагностировали афазию — расстройство, которое мешает говорить, писать и понимать речь.

— Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам, что у нашего любимого Брюса появились некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила, — сообщила Деми Мур в соцсетях.

