Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру

Брюс Уиллис заканчивает актерскую карьеру из-за болезни. Бывшая жена актера, Деми Мур, сообщила, что у него диагностировали афазию — расстройство, которое мешает говорить, писать и понимать речь.
— Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам, что у нашего любимого Брюса появились некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила, — сообщила Деми Мур в соцсетях.
Информацию о тяжелой болезни актера подтвердили также его жена Эмма и дочь Румер.
— Как Брюс всегда говорит: «Живи дальше», и вместе мы планируем сделать именно это, — написала Румер у себя в соцсетях.
Афазия — одна из форм деменции, которую актеру диагностировали ранее.
19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 67 лет.