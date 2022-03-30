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Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру

У актера диагностировали афазию

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Расстройство мешает актеру говорить, писать и понимать речь

Расстройство мешает актеру говорить, писать и понимать речь

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Брюс Уиллис заканчивает актерскую карьеру из-за болезни. Бывшая жена актера, Деми Мур, сообщила, что у него диагностировали афазию — расстройство, которое мешает говорить, писать и понимать речь.

— Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам, что у нашего любимого Брюса появились некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила, — сообщила Деми Мур в соцсетях.

Информацию о тяжелой болезни актера подтвердили также его жена Эмма и дочь Румер.

— Как Брюс всегда говорит: «Живи дальше», и вместе мы планируем сделать именно это, — написала Румер у себя в соцсетях.

Афазия — одна из форм деменции, которую актеру диагностировали ранее.

19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 67 лет.

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Брюс Уиллисактерыдеменцияафазия
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