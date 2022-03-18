Книжный магазин проведет распродажу в Новосибирске — часть денег пойдет заблокированной «Тайге.инфо»

В Новосибирске 26 и 27 марта пройдет благотворительная распродажа книг из домашних библиотек. Об этом книжный магазин «Перемен» сообщил в своих социальных сетях.
— Вдохновились примером коллег из красноярского «Бакена» и зовем вас поучаствовать. Все вырученные деньги мы переведем независимому СМИ «Тайга.инфо» и организации «Маяк», которая помогает бездомным людям в Новосибирске вернуться к обычной жизни. Первые продолжают работу в условиях блокировок и сокращения рекламных контрактов, вторые остро нуждаются в средствах для аренды хостела для людей, оставшихся без дома, — написали в соцсетях магазина.
В книжном магазине объяснили, что для участия нужно до 25 марта включительно принести свои книги, которые вы готовы отдать безвозмездно в магазин на Орджоникидзе, 43.
— Списки заранее не нужны, но мы ориентированы всё так же на современную (от 2004 года издания) качественную литературу: классика и новые тексты, художка, нон-фикшн, детские и прикладные книги, — уточнили там.
Если у вас есть сомнения, что книга подходит для благотворительности, вам в сообщениях группы магазина могут дать консультацию. Сотрудники магазина самостоятельно оценят книги и выложат их в день распродажи. Все книги будут стоить недорого, обещают в магазине.
— Обратите внимание: вся выручка будет отправлена «Маяку» и «Тайге», мы не будем проводить выплат после и не оставим ничего себе. Оставшиеся после распродажи книги мы по традиции передадим в благотворительный магазин GUSTO, — добавили в «Перемен».
Сайт новосибирского СМИ «Тайга.инфо» заблокировали 1 марта. Журналисты издания продолжили работать в своих социальных сетях, в том числе в телеграм-канале. 5 марта главный редактор «Тайги.инфо» Василий Волнухин ушел из издания. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ночью с 12 на 13 марта заблокировали сообщество СМИ во «ВКонтакте».