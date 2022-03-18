Книжный магазин проведет распродажу в Новосибирске — часть денег пойдет заблокированной «Тайге.инфо»

В Новосибирске 26 и 27 марта пройдет благотворительная распродажа книг из домашних библиотек. Об этом книжный магазин «Перемен» сообщил в своих социальных сетях.

— Вдохновились примером коллег из красноярского «Бакена» и зовем вас поучаствовать. Все вырученные деньги мы переведем независимому СМИ «Тайга.инфо» и организации «Маяк», которая помогает бездомным людям в Новосибирске вернуться к обычной жизни. Первые продолжают работу в условиях блокировок и сокращения рекламных контрактов, вторые остро нуждаются в средствах для аренды хостела для людей, оставшихся без дома, — написали в соцсетях магазина.

