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НОВАТ подсветили красным цветом — что это значит

Красная подсветка включилась после полуночи

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Около полуночи 16 марта Оперный окрасился в ярко-красный цвет

Около полуночи 16 марта Оперный окрасился в ярко-красный цвет

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После полуночи 16 марта на здании Новосибирского театра оперы и балета зажгли красную подсветку. Это событие не анонсировалось, и случайные очевидцы были удивлены яркому зрелищу. Как выяснил НГС, красная подсветка не приурочена ни к какому празднику или событию (как это принято в Оперном).

— Проходит достройка оборудования. Инженеры работают второй день. В предыдущую ночь новосибирцы тоже могли видеть их работу. Проверку специально запланировали на ночное время, — рассказал НГС заместитель директора НОВАТа Александр Савин.

В ноябре прошлого года включили фиолетовую подсветку НОВАТа — посмотрите, как это выглядело и с чем это было связано.

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НОВАТподсветка зданий
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