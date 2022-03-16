НОВАТ подсветили красным цветом — что это значит

После полуночи 16 марта на здании Новосибирского театра оперы и балета зажгли красную подсветку. Это событие не анонсировалось, и случайные очевидцы были удивлены яркому зрелищу. Как выяснил НГС, красная подсветка не приурочена ни к какому празднику или событию (как это принято в Оперном).
— Проходит достройка оборудования. Инженеры работают второй день. В предыдущую ночь новосибирцы тоже могли видеть их работу. Проверку специально запланировали на ночное время, — рассказал НГС заместитель директора НОВАТа Александр Савин.
В ноябре прошлого года включили фиолетовую подсветку НОВАТа — посмотрите, как это выглядело и с чем это было связано.