Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный — о главной печали Украины

Любимый зрителями актер считает, что жители Незалежной, говорящие на русском языке, нуждаются в нашей защите.
— Я несколько раз был в Донецке и Луганске, видел и знаю, как страдали и продолжают страдать там люди. Конечно, нужно их защищать, спасать от обстрелов украинских националистов, ведь это наши люди, говорящие на русском языке. Ведь с каждым годом после Майдана быть русским, говорить на русском языке на Украине становилось всё опасней.
Я помню, как мы снимали в Киеве «По законам военного времени». Так у машины, которая должна была в кадре везти нас с крутой горки ночью открутили гайки, которые держали колеса. Чудом не разбились. Кате Климовой окна забросали яйцами. А в Черновцах к съемочной площадке пришли парни в вышиванках с криками «Геть с Украины!». А ребята, которые работали с нам Черновцах и молодые актеры приходили к нам в гостиницу посидеть-поговорить поздно вечером, когда уже было темно, чтобы местные не видели как они с русскими общаются. Запретили нашей съемочной группе снимать Одессу, потому что мы российская кинокомпания, пришлось «воссоздавать» Одессу в Таганроге… Это разве нормально?
Как хороших, гостеприимных, душевных людей полностью подавили местные националисты?! И, если бы от этого люди выиграли, хотя бы финансово. Так нет. Я сам видел на Крещатике интеллигентных пожилых женщин, которые стояли с протянутой рукой и просили милостыню, опуская глаза в пол от стыда. Национализм — это печаль Украины.
Александр Васильевич Панкратов-Чёрный — популярный российский актер, народный артист России. После окончания режиссерского факультета ВГИКа был призван на службу в гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию. Автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей. Как режиссер снял пять фильмов, как актер сыграл более, чем в ста кинокартинах и сериалах. Российские зрители любят его за роли в фильмах «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Где находится нофелет?», «За прекрасных дам», «Небеса обетованные», «По законам военного времени», «ИП Пирогова».