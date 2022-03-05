Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный — о главной печали Украины

Любимый зрителями актер считает, что жители Незалежной, говорящие на русском языке, нуждаются в нашей защите.

— Я несколько раз был в Донецке и Луганске, видел и знаю, как страдали и продолжают страдать там люди. Конечно, нужно их защищать, спасать от обстрелов украинских националистов, ведь это наши люди, говорящие на русском языке. Ведь с каждым годом после Майдана быть русским, говорить на русском языке на Украине становилось всё опасней.

Я помню, как мы снимали в Киеве «По законам военного времени». Так у машины, которая должна была в кадре везти нас с крутой горки ночью открутили гайки, которые держали колеса. Чудом не разбились. Кате Климовой окна забросали яйцами. А в Черновцах к съемочной площадке пришли парни в вышиванках с криками «Геть с Украины!». А ребята, которые работали с нам Черновцах и молодые актеры приходили к нам в гостиницу посидеть-поговорить поздно вечером, когда уже было темно, чтобы местные не видели как они с русскими общаются. Запретили нашей съемочной группе снимать Одессу, потому что мы российская кинокомпания, пришлось «воссоздавать» Одессу в Таганроге… Это разве нормально?