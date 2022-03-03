«Шанс начать спасение». Народный артист Николай Бурляев — о событиях на Украине

Народный артист России и любимец публики Николай Бурляев высказался о событиях на Украине.
— Очень много людей сейчас в смятении, испуганы. Но нам дается шанс воплотить в жизнь слова, которые много столетий назад звучали на Западе: «Спасение России — есть спасение мира, гибель России — есть гибель мира». У нас есть шанс начать это спасение. Есть шанс начать жизнь своим умом. Ну сколько можно тянуться за Европой?
Сейчас мы можем показать миру модель нового существования, нравственного существования. Мы воюем не за ЛНР и ДНР, мы, можно сказать, сражаемся за Россию. Если бы мы не решились на этот шаг, то тогда для России настал бы конец. И все нормальные люди это понимают. Но есть те, кто получая государственные деньги, считает возможным плевать в спину своей стране, так называемая, «пятая колонна». Еще в 19-м веке прекрасный русский поэт Николай Языков, друг Пушкина, написал стихотворение «К не нашим». Сегодняшние «не наши» должны знать строки, которыми заканчивается это пророческое произведение:
«…Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык:
Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик!»
— Русские, украинцы и белорусы — это «Великая Русь» — единый народ, который был преступно разорван на части Беловежским соглашениями. Мы начали процесс спасения этой святой Руси. Как говорил еще один великий русский поэт Михаил Лермонтов «Есть чувство правды в сердце человека». И это чувство правды сейчас в сердцах всех русских людей.
Николай Петрович Бурляев — актер, кинорежиссер, общественный деятель, председатель международного кинофестиваля «Золотой витязь», член общественного совета при Министерстве культуры. Сыграл более 50 ролей. Зрители помнят его по великолепным работам в фильмах Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев», «Служили два товарища», «Маленькие трагедии», «Отпуск в сентябре», «Военно-полевой роман», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Проверка на дорогах», «Лермонтов», «Мастер и Маргарита» и других. Как режиссер снял пять кинокартин.