Николай Цискаридзе снова выступит на сцене оперного — когда он приедет в Новосибирск

Народный артист России Николай Цискаридзе вновь выступит на сцене НОВАТа в роли вдовы Симоны в балете «Тщетная предосторожность». Ранее он принял участие в премьерных показах 11 и 12 февраля.

— Учитывая большой спрос на премьерные показы балета «Тщетная предосторожность» с участием Цискаридзе, руководство театра договорилось об участии Николая Максимовича в премьерных вечерних показах балета 18 и 19 марта, — объяснили корреспонденту НГС в НОВАТе. — Он феноменально поднимает градус эмоций всего спектакля.

