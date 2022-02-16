Николай Цискаридзе снова выступит на сцене оперного — когда он приедет в Новосибирск

Народный артист России Николай Цискаридзе вновь выступит на сцене НОВАТа в роли вдовы Симоны в балете «Тщетная предосторожность». Ранее он принял участие в премьерных показах 11 и 12 февраля.
— Учитывая большой спрос на премьерные показы балета «Тщетная предосторожность» с участием Цискаридзе, руководство театра договорилось об участии Николая Максимовича в премьерных вечерних показах балета 18 и 19 марта, — объяснили корреспонденту НГС в НОВАТе. — Он феноменально поднимает градус эмоций всего спектакля.
Продажи билетов откроются в ближайшее время. Пока сайт театра не дает возможности купить билеты на показы с Цискаридзе. Доступны для покупки только билеты на дневной показ «Тщетной предосторожности» без его участия.
Ранее заявленный на 18 марта спектакль «Дон Кихот» будет заменен на «Тщетную предосторожность». Уже приобретенные билеты будут действительны.
Оба показа 11 и 12 февраля с Цискаридзе прошли с аншлагом. Билеты были распроданы задолго до показа. За выступления народному артисту заплатили 1,2 миллиона рублей. Самые дорогие билеты были на первые ряды — 18 тысяч рублей. Новая закупка пока не размещена в системе «Контур.Закупки».