«Он умер еще 10 лет назад». Последние годы Леонида Куравлева совсем не были похожи на любимые им комедии

Церемония прощания с Леонидом Куравлевым в зале Центральной клинической больницы Москвы была немноголюдной и скромной. Без толп поклонников, многочисленных коллег, долгих речей и традиционных аплодисментов в конце. Совсем не похоже, сообщает MSK1.RU, что в последний путь провожали известного актера, снявшегося в более чем 200 картинах. И не просто популярного, а истинного народного любимца, чьи экранные образы в России известны каждому: Хома Брут, Шура Балаганов, Жорж Милославский, Афоня… Список можно продолжать очень долго и, вспоминая любую роль Леонида Вячеславовича, поймать себя на том, что невольно улыбаешься. Увы, теперь улыбка будет горькой.
Впрочем, такой она могла бы быть все последние десять лет, если бы зрители и почитатели актера больше знали о его жизни. По словам коллег Леонида Куравлева, она закончилась еще в 2012 году, когда врачи не смогли спасти от болезни сердца его жену Нину Васильевну. Тогда актер выбил на могильном камне не только имя жены, но и свое. И десять лет просто ждал, когда они снова будут вместе. 1 февраля 2022 года тело актера упокоилось рядом с главным человеком в его жизни.
Пятьдесят два года счастья
Они были вместе больше пятидесяти лет — с тех пор, как 16-летний московский школьник увидел на катке стройную 13-летнюю девчонку. Долго встречались, поженились после того, как 24-летний Куравлев закончил ВГИК и начал сниматься в кино. С разницей в 15 лет в семье родились двое детей — старшая дочка Екатерина и младший сын Василий, названный в честь Василия Шукшина — любимого режиссера Куравлева. Нина Васильевна работала в школе преподавателем английского языка, затем стала завучем. Леонид Вячеславович много снимался, семья растила детей, потом радовалась появлению внуков. Никакой бурной личной и светской жизни, скандалов, громких историй — Леонид Куравлев был образцово-показательным мужем и отцом.
Народная популярность словно давила на него, от бесцеремонных окриков «Привет, Афоня!» по пути в магазин он прятался дома. С трудом соглашался на интервью, в телепрограммах участвовал только под нажимом режиссеров или коллег, избегал публичности любыми средствами. А когда врачи не заметили, что жена перенесла два инфаркта и срочная операция на сердце ее уже не спасла, он потерял всякий смысл жизни.
— Она умерла, и мне очень грустно бывает. Очень грустно, ребята. Ниночка моя, моя опора. Сейчас жизнь раскололась на «до» и «после» ее смерти, — сокрушался Леонид Вячеславович в интервью.
И это были не просто слова. Его жизнь действительно изменилась. Актер практически перестал сниматься, да и проекты, которые ему предлагали, не устраивали Куравлева, избалованного работой с лучшими российскими режиссерами. Редко кому удавалось поговорить с ним или «затащить» на телеэкран. В его большую пятикомнатную квартиру в знаменитом Доме на Набережной столицы переселилась дочь Екатерина, чтобы ухаживать за одиноким отцом. К эмоциональной опустошенности прибавились проблемы со здоровьем. Поклонники актера узнали о них лишь когда 85-летнего Куравлева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирусную инфекцию. Оказалось, что 6 января артист попал в больницу не из собственного дома, а из частного центра для престарелых, где находился уже довольно долго.
«Папе нужна была чья-то помощь»
Пока Леонид Вячеславович боролся с вирусной пневмонией, которую у него диагностировали, пытался пережить последствия операции на желудке, общественность бурно обсуждала его детей — как же они могли отправить отца в дом престарелых? Особенно доставалось Екатерине Куравлевой, психотерапевту по профессии, которая и ухаживала за отцом в последнее время.
Как стало известно от сотрудников московского пансионата для пожилых, расположенного в Филях, Куравлев поступил к ним в тяжелом состоянии. Актер почти не вставал с постели, плохо ел, пребывал в апатии, у него развивалась деменция. Для того, чтобы ухаживать за человеком в подобном состоянии, нужны профессионалы: врачи, реабилитологи, медсёстры, причем круглосуточно.
— Обвинения несправедливые. Решение отправить отца в центр реабилитации мы согласовывали в семейном кругу все вместе, включая отца. Леониду Вячеславовичу лежать дома надоело. Даже по квартире ходил он с трудом. Ему нужна была чья-то помощь, чтобы выйти на улицу, — рассказал журналистам сын актера Василий Куравлев. — В этом центре — все условия для реабилитации, чтобы отец мог погулять, заняться лечебной физкультурой. Мы его часто навещали. И всё шло хорошо, были видны результаты, если бы не эта пневмония.
Тяжелая пневмония значительно ухудшила состояние 85-летнего актера. И хоть Леонид Вячеславович сумел победить эту болезнь, осложнения оказались фатальными. Исследование головного мозга показало, что процессы в нем необратимы и надежды на улучшение нет. Из Коммунарки актера выписали в хоспис — место, где стараются облегчить пациентам последние дни. Здесь Леонид Куравлев и скончался 30 января.
Но мы будем помнить, что жил такой парень, такой искренний и талантливый актер, воплотивший как никто другой разные стороны русского характера.