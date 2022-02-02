«Он умер еще 10 лет назад». Последние годы Леонида Куравлева совсем не были похожи на любимые им комедии

Народная популярность словно давила на него, от бесцеремонных окриков «Привет, Афоня!» по пути в магазин он прятался дома. С трудом соглашался на интервью, в телепрограммах участвовал только под нажимом режиссеров или коллег, избегал публичности любыми средствами. А когда врачи не заметили, что жена перенесла два инфаркта и срочная операция на сердце ее уже не спасла, он потерял всякий смысл жизни.



— Она умерла, и мне очень грустно бывает. Очень грустно, ребята. Ниночка моя, моя опора. Сейчас жизнь раскололась на «до» и «после» ее смерти, — сокрушался Леонид Вячеславович в интервью.



И это были не просто слова. Его жизнь действительно изменилась. Актер практически перестал сниматься, да и проекты, которые ему предлагали, не устраивали Куравлева, избалованного работой с лучшими российскими режиссерами. Редко кому удавалось поговорить с ним или «затащить» на телеэкран. В его большую пятикомнатную квартиру в знаменитом Доме на Набережной столицы переселилась дочь Екатерина, чтобы ухаживать за одиноким отцом. К эмоциональной опустошенности прибавились проблемы со здоровьем. Поклонники актера узнали о них лишь когда 85-летнего Куравлева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирусную инфекцию. Оказалось, что 6 января артист попал в больницу не из собственного дома, а из частного центра для престарелых, где находился уже довольно долго.

